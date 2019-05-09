DHA YURT BÜLTENİ -10

1)UŞAK'TA KOYUNLARI İÇİN ÖLDÜRÜLEN YAŞLI KADININ CENAZESİ TESLİM ALINDI UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Gündüz'ün damadı Murat Ali Uysal, katil zanlısı Yılmaz K.'yı 1 hafta önce köyde gördüklerini, keşif yaptığını düşündüklerini, o zaman ne yaptığını soran köylülere zanlının, "Köpeğim kayboldu, onu arıyorum" yanıtını verdiğini söyledi.

Sivaslı'nın Eldenizli Köyü'nde yaşayan Gülşen Gündüz, geçen salı günü öğle saatlerinde koyunlarını otlamak için araziye çıktı. Akşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile köylülerin gece boyunca aralıksız süren arama-kurtarma çalışmalarından dün (çarşamba) sabah üzücü haber geldi. Gündüz, Eldenizli Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü olarak bulundu. Gündüz'ün cesedinin üzerinde saçma izi yaralarına rastlandı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gülşen Gündüz'ün koyunlarını otlattığı ve kayıp olan 42 koyunu araştırdı. Ekipler, Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar Köyü'nde Z.D. isimli kişinin koyun satın aldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Köye gelen ekipler Z.D.'nin ahırında, Gündüz'e ait olduğu düşünülen 42 koyunu buldu. Z.D. gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Z.D., koyunları Yılmaz K. isimli kişiden satın aldığını söyledi. Z.D.'nin ifadeleri doğrultusunda jandarma koyunları sattığı öne sürülen Yılmaz K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yılmaz K., cep telefonu ile yapılan teknik takip sonucu Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Uşak'a getirilen Yılmaz K.'nın iki erkek kardeşi ise Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına Z.D., Yılmaz K. ve ismi açıklanmayan diğer iki kişinin sorgusu sürüyor. Bunlar da ilginizi çekebilir 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı Esenler'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binadaki son durum havadan fotoğraflandı AKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattı

KÖYLÜLERE 'KÖPEĞİMİ KAYBETTİM' DEDİ

Gülşen Gündüz'ün cesedi, olaydan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gülşen Gündüz'e yapılan otopside, sağ göğsünden vurulduğu ve başında da darbeler olduğu bildirildi. Yapılan otopsi sonrası Gülşen Gündüz'ün cenazesi, Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı olan damadı Murat Ali Uysal tarafından teslim alındı. Murat Ali Uysal, şüphelilerden Yılmaz K.'nın 1 hafta önce bölgeye gelip, keşif yaptığını ve köylülere de "Köpeğimi kaybettim, onu arıyorum" dediğini belirterek, "Yılmaz K. olay olduktan sonra salı günü elinde tüfekle köy bakkalına geliyor ve alışveriş yapıyor. Kayınvalidem eve dönmeyince, kayınpederim meraklanıyor ve bu şekilde arama çalışmaları başlıyor" dedi. Uysal, Yılmaz K.'nin kayınvalidesinin 42 koyununu 20 bin TL gibi ederinin çok altında sattığını öğrendiğini ifade etti. Morgtan alınan Gülşen Gündüz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Murat Ali Uysal ile röp.

- Cenazenin alınmasından görüntü

- Gülşen Gündüz'ün fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

(Haber- Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ====================================================== Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

2)ÇAY ÜRETİCİSİ ARTAN GÜBRE FİYATLARINDAN DERTLİ ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Doğu Karadeniz'deki 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemine yarın başlanacağını açıkladı. Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, 2019 yılı yaş çay kampanyasının 10 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, sezonun, çay üreticisine hayırlı olmasını diledi. Geçen yıl 732 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını hatırlatan Alim, "Geçen yıl özel sektörün yavaş gitmesiyle biraz daha fazla çay aldık. Stoklarımızda 70 bin ton kuru çayımız var. Bu yılki alımlarda kaliteye önem vereceğiz. Herkesi bu konuda uyardık. Mevzuatına uygun çay alacağımızı duyurduk. Bu yıl 'Çay satamayacağız' diye bir algı oluyor. Öyle değil, daha güzel bir satış olacak. Amacımız çayı almamak değil güzel ve kaliteli çay almak. Eksperlerle yaptığımız toplantılarda bir vatandaşın bir beze çay, bir beze ot koyup sattığını ilettiler. Bu derece olaylar yaşanabiliyor. Çayın bezinin açılmasının bir zararı yok. Hep birlikte hep beraber çayın daha kaliteli olması için çalışıyoruz. Çayın kalitelisini satmak gerekiyor. Biz yanlış yaptığımızda bizi uyarın. Biz uyarıları dikkate alır, yanlışımız varsa düzeltiriz. Ben de üreticiyim. Çayı çay gibi toplamalıyız" diye konuştu.

'RANDEVULU ÇAY ALIM SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI' Mayıs ayı çay alım kotasının dekara 500 kilogram olarak belirlendiğini açıklayan Alim, "Mayıs çayı kaliteli olursa bunu ikinci sürgünde yükseltiriz; ama üreticilerden yaş çayı kalitesiz odun gibi alırsak kotayı düşürürüz. Bu yıl biraz geç başlayan çay sezonunda rekoltenin düşeceğini düşünmüyorum. Bu sene 4'üncü sürgün çay olamayabilir. Randevulu sistemde 'gurbetçi' denilen müstahsilimiz yarından itibaren gelip çayını kotasız satabilir. Erken toplayanlara öyle bir hak veriyoruz. Ama ondan sonra 5 dekara kadar 3 gün, 5 ile 10 dekara kadar 4 gün, 10'dan sonra ise her gün çay alınacak. Geçen yıl randevulu sistemi üçüncü sürgüde müstahsilden gelen talebe göre kaldırmıştık. Bu yıl ise bu şekilde bir değişiklik yaptık" dedi.

Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, yaş çay taban fiyatının ise 16 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanacağını kaydetti. Görüntü Dökümü

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Çay üreticilerinin gübreleme görüntüleri

Çay üreticileriyle röportajlar

Çay toplayanlar

Çay bahçesi görüntüleri

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,(DHA) ================================================ 3)YAŞLI ADAM OTOBÜSTEN ZORLA İNDİRİLDİ Adana'da, özel halk otobüsü sürücüsü yaşlı bir vatandaşı zorla aşağı indirdi. Yere düşen yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu.

Olay, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bastonla yürüyen yaşlı adam özel halk otobüsü sürücüsü tarafından zorla araçtan indirildi. Yürümekte zorluk çeken yaşlı adamın yere düştüğünü gören vatandaşlar ise yardıma koştu. Bu sırada otobüs şöförü olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Vatandaşlar ise, sürücüye tepki göstererek, yere düşen yaşlı adamı kaldırıma çıkardı. Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların otobüs şoförüne tepki gösterip hakaret etmesi

- Yaşlı adama yardım etmeleri SÜRE:13" BOYUT:24,3 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ============================================== 4)TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLİN TEKERİ KOPTU: 1 YARALI Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobil park halindeki konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı. Sağ ön tekeri kopan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Eski Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın Aslan idaresindeki 41 VY 563 plakalı konteyner yüklü TIR yol kenarına park etti. İsmi öğrenilemeyen 41 BB 540 plakalı otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Sağ tekeri kopan otomobil refüje çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüyü Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. TIR sürücüsü Aydın Aslan ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Araçlardan görüntü

-Otomobilin kopan tekerleği

-Otomobilin çekilme detayları

-Olay yerinde toplanan vatandaşlardan görüntü Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) =========================================== 5)KAYIP İNEK, DÜŞTÜĞÜ BATAKLIKTAN KURTARILDI MERSİN’in Tarsus ilçesinde 3 gün önce kaybolan, bugün düştüğü bataklıkta mahsur olarak bulunan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Karsavuran Mahallesi’nde meydana geldi. Rıza Kenarlı 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Döndüğünde bir ineğinin eksik olduğunu fark eden Kenarlı, sazlık ve bataklık bölgelerinde kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak bulamadı. Bugün bir vatandaş ineği, bataklığa saplanmış olarak buldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla inek kurtarıldı. Hayvanına kavuşan Rıza Kenarlı, ekiplere teşekkür etti. Görüntü Dökümü

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-İneğin bulunduğu alanını görüntüsü

-İnek kurtarılmaya çalışılırken

-İnek bulunduğu yerden çıkartılırken

-İtfaiye ekipleri çalışırken

-Alandan genel ve detay

-Bir kadın konuşurken

(BOYUT: 245 MB) (SÜRE:2,11 DK) Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) =========================================== 6)DÜZCE'DE TEFECİ OPERASYONU DÜZCE’de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında iş insanlarının da olduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, ‘Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanuna muhalefet’ suçlamasıyla tefecilik yapan, çek ve senetleri değerinin altında bozdukları iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan takip sonrasında iş insanları M.Y., O.E. ve C.Ç. ile bu kişilere yardımcı olan V.D., H.K., L.M. ve C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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İş adamları adliyeye çıkarken görüntü ve detaylar

Dosya adı dzcisadamlari HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) =============================================== 7)POLİS OKULU ÖĞRENCİSİ, EĞİTİMDE SEKEN KURŞUNLA YARALANDI NİĞDE Polis Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi S.S. (23), silah atışı eğitiminde, topraktan seken merminin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde, öğrencilerden S.S.'nin boynuna, iddiaya göre, silah atışı eğitimi sırasında topraktan seken mermi isabet etti. Ağır yaralanan S.S., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan S.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.