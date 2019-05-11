DHA YURT BÜLTENİ - 10

Şehit Hakan Özdemir, Kırıkkale'de toprağa verildi Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir için, Kırıkkale Nur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Yadımcısı Emine Alp Meşe, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'AĞLAMAYIN, KİMSEYİ SEVİNDİRMEYİN'

Törene, sağlık ekipleri eşliğinde sedye ile katılan şehidin babası Alaaddin, annesi Zehra, 6 aylık hamile eşi Aslı Özdemir ve yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna getirildiğinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun şapkasını takan baba Alaaddin Özdemir, oğlunun fotoğrafını öperken fenalık geçirdi. Özdemir'e, sağlık görevlileri müdahale etti ve sağlık sedyesine oturtuldu. Namaz öncesi şehidin yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılıp öpen Aslı Özdemir, ağlayan yakınlarına, "Hakan için ağlamayın, kimseyi sevindirmeyin" dedi.

AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Baba Alaaddin Özdemir, cenaze namazında da oğlunun şapkasıyla saf tuttu. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından şehit Özdemir'in tabutu omuzlara alınarak, sağanak yağmur nedeniyle ambulansa konuldu. Şehidin cenazesi, daha sonra Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor Bereketin en net görüntüsü Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Görüntü Dökümü

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-Tabutun getirilmesi

-Yakınlarının ağlaması

-Babanın fenalık geçirmesi

-Eşinin tabuta sarılması

-Cenaze namazı

-Tabutun taşınması Haber-Kamera:Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) ======================= Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (3)

DERE KENARINDAKİ NAYLON MONT SANILDI Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı için yeniden başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Rize'den gelen polis dalgıçlar derede arama çalışması yaptı.

Arazi şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen arama çalışmalarına Ankara Jandarma Arama Kurtarma(JAK) timleri de eşlik edecek. JAK'a bağlı özel donanımlı ekibin uçakla Trabzon'a geleceği buradan da helikopterle bölgeye intikal edip, arama çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Bu arada drone ile havadan yapılan incelemelerde dere kenarında mavi renkte bir cisim olduğunun fark edilmesi üzerine ekipler bu böleye yoğunlaştı. Gazeteci Nişancı'ya ait mont olduğu sanılan cismin naylon poşet olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAYBURT,(DHA) ================ 16'ncı kattan atlayan liseli Münevver öldü Sivas'ta 16 katlı bir apartmanın en üst katından atlayan lise öğrencisi Münevver C. (16), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Karşıyaka Kız Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Münevver C., 16 katlı bir apartmanın en üst katına çıkarak aşağıya atladı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Beton zemine düşen liseli kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Münevver C.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca Münevver C.'nin dün ailesine haber vermeden evden ayrıldığı ve kayıp olarak arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökükü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel Detay Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

================ Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında, dün il genelinde uygulama yaptı. Belirli yelerde oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda yapılan denetimlerde 9 kişi, 60 gram eroin ve 7 gram jamaika ile yakalandı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 9 şüpheliyi sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Görüntü Dökükü:

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- Şüphelilerin jandarma aracından indirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Ele geçirilen uyuşturucu Haber-Kamera: Ömer KOÇ-(KAHRAMANMARAŞ-DHA) ======== Tarihi kilise için görevlendirilen piskopostan ilk dua Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki tarihi kilise için görevlendirilen Piskopos 1'inci Stefanos, beraberindeki heyetle birlikte gelip kalıntılar arasında dua etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nin piskoposluğuna atandığını belirten 1'inci Stefanos, beraberinde Leros Piskoposu Paisios ve Yunanistan'ın Leros Adası'nda yaşayanlardan oluşan bir heyetle 3 bin yıllık antik kente geldi. Burada Yatağan Belediyesi adına Cavit Yıldırım, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı çalışanları ve halk bilimci Tarcan Oğuz tarafından karşılanan heyet, kenti gezerek bilgi aldı. Piskopos 1'inci Stefanos, kentin kuzey kapısı yakınında bulunan 1600 yıllık kilisenin kalıntıları arasında dua ederek görevine başladı. Piskoposun duasına, beraberindekiler de eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Cavit Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün Ankara'da bulunmasından dolayı Yunan heyeti karşılayamadığını, fakat kendileri aracılığıyla selamlarını ilettiğini söyledi. Yatağan Belediyesi olarak Stratonikeia'ya çok önem verdiklerini belirten Yıldırım, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmelerle antik kentimizdeki kazı çalışmalarının genişletilmesi ve kentin tamamının ayağa kaldırılması hedeflenmektedir. Buradaki çalışmaların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Stratonikeia, bölgenin en önemli turizm yerleşkesidir. O yüzden oldukça önemsiyoruz. Sizlerin bu ziyaretiniz de bizler için çok önemlidir. Leros Adası'ndaki tüm dostlarımızı Stratonikeia'ya davet ediyorum" diye konuştu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos teveccühü ile yaklaşık 600 yıldır piskoposu olmayan Stratonikeia'ya atanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten 1'inci Stefanos, "Kenti gezerken büyük heyecan yaşadım. Bu heyecanım, buradaki 1600 yıllık kilise kalıntıları arasında yaptığım dua sırasında en üst seviyeye çıktı. Yaklaşık 600 yıldır buraya atanan ilk piskopos benim. Umarım bundan sonraki süreçte de burayı daha sık ziyaret edip, Türk-Yunan dostluğunun pekişmesi için çalışacağım" dedi.

1'inci Stefanos, Stratonikeia'nın bir aşk şehri olduğunu anımsatarak, "Bu göreve atanmam, umarım Türk ve Yunan milletleri arasındaki aşkı yeniden filizlendirir. Yatağan ve Leros Adası arasındaki bağı da güçlendirmek için elimden gelen çabayı göstereceğim. Başta beni bu göreve atayan Fener Rum Patriği Bartholomeos olmak üzere bizi en iyi şekilde karşılayan ve misafir eden Yatağanlı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Heyet, ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Leros Adası'na gitmek üzere Bodrum ilçesine hareket etti.

Görüntü Dökükü:

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- Heyetin kentin girişinde karşılanması.

- Heyetin kentte incelemelerde bulunması.

- 1600 yıllık kilise kalıntılarında dua görüntüleri.

- Cavit Yıldırım'ın açıklaması.

- 1. Stefanos'un açıklaması. Haber- Kamera: Burak ALPER KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA) ======== TürkAkım projesi bölgesinde çevre temizliği Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi öğrencileri Kırklareli’nin Kıyıköy Belediyesi ile TürkAkım Projesi ortaklığında Karadeniz sahilinde düzenlenen çevre temizleme etkinliğine katıldı. Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Karadeniz sahilinde bulunan Kıyıköy’de belediye ve TürkAkım projesi ortaklığında, sahilde çevre temizliği gerçekleştirildi. Trakya’nın önemli turizm merkezlerinden olan Kıyıköy sahilinde aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi çevre temizliği yaptı.

Son yıllarda tüm dünyada deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Lokman Hakan Tecer, deniz ekosistemlerinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Tecer, "Denizlerdeki kirlilik sadece turizm sektörüne değil aynı zamanda deniz flora faunasını etkilemekte, bu nedenle balıkçılık sektörü de zarar görmektedir. Bu tür aktivitelerle özellikle turizm yoğun bölgelerimizde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve duyarlılık sağlamak, aynı zamanda kıyılarımıza sahip çıktığımızı göstermek amacıyla coşkulu bir kalabalıkla bu etkinliği düzenleniş olmaktan mutluyuz. Ümit ediyoruz ki bu çabalar denizlerimizde balık tutan, kıyılarımızda tatil yapan, sahillerimizde yaşayan insanlarımız için farkındalık oluşturur" dedi.

BÖLGENİN EN İYİ TURİZM BELDESİ

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen de projenin Kıyıköy'ün bölgede gözde bir turizm beldesi olarak değerini korumaya ve geliştirmeye özen gösterdiğini ifade ederek "Çevre konusundaki hassasiyetimizi Kıyıköylülerle beraber fiiliyata geçirdiğimiz güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Umuyoruz ki Kıyıköy'ün ziyaretçileri de yaklaşan turizm sezonunda Kıyıköy'ü korumak konusundaki özenimizi paylaşır. Kıyıköy sahili Namık Kemal Üniversitesi'nin yürütücüğünde gerçekleştirilen bir AB projesi kapsamında pilot bölge olarak seçildi. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde Karadeniz kirliliğinin araştırılması amacıyla yürütülen projede Kıyıköy sahilleri iki yıl boyunca incelenecek. Deniz kirliliğine sebep olan kaynaklar yıllara göre değişim ve çöp kompozisyonu belirlenerek AB direktifleri çerçevesinde raporlanacaktır. Deniz kirliliği kordinatörlüğü, ülkemizde deniz kirliliğinin kaynaklarının araştırılması, mevsimsel ve uzun yıllardaki değişimin belirlenmesi konusunda bu projenin önemli bir veri birikimi üreteceğini belirterek çalışma sonuçlarının tüm kamuoyuyla paylaşılacağı müjdesini verdi" diye konuştu.