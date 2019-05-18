DHA YURT BÜLTENİ -10 

Bilecik'te padişahların biyografileri düzenleme için kaldırıldı Bilecik Belediyesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nde bulunan padişahlara ait kısa biyografilerin yazılı bulunduğu bilgilendirme panolarını kaldırdı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, panoların yanlış ve eksik bilgi barındırma olasılığı nedeniyle kaldırıldığını, bazı tarihçilerin eserleri temel alınarak yeniden düzenlendikten sonra yerine asılacağını söyledi.

Bilecik'te 31 Mart yerel seçimlerin ardından göreve gelen Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, Şeyh Edebali Türbesi'nde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ndeki Türk büyüklerinin biyografilerini kaldırdı. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Semih Şahin, açıklama yaptı. Panoların, bilim insanlarıyla yapılacak olan çalışmanın ardından yeniden asılacağını duyuran Şahin, tepkilerin anlamsız olduğunu dile getirdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şöyle konuştu:

Bu benim seçimden önce vaat ettiğim konularla ilgilidir. Çünkü Bilecik'i Osmanlı'nın kuruluş şehri olmasından marka edeceğimi söylemiştim. O yüzden bir şeyi marka yapmak için her şeyin en doğrusu, en kalitelisini ve en güzelini bulmak gerekiyor. Belediyemizin yaptığı Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi için en iyiyi yakalamaya çalışıyorum. Gidip ziyaret ettiğimde kamuoyunda burada yanlış şeyler olduğunu söylediler. Ben de gidip baktığımda bu şikayetlere hak verdim. Bu işin araştırılması için de en iyi tarihçiler tarafından yazılması konusunda bir çalışma başlattım. Çünkü tarih bir dedikodular silsilesi değil, tarih bir bilimdir. Bu çerçevede Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinde bulunan ve padişahlara ait bilgilerin yazıldığı bilgilendirme panoları, yazarının hakkında uluslararası ve hakemli bilimsel bir dergide yayımlanmış intihal tespitleri bulunduğu için içeriğinde yanlış ve eksik bilgi barındırma olasılığından dolayı kaldırdık" dedi.

Halkın tarih konusunda doğru bilgilendirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Şahin, "Benim amacım onu bunu kaldırmak değil, bu işi en iyi bilenlerin, bilim adamlarının yazdığı en doğru bilgiyi oraya koymaktır. Osmanlı padişahlarına ait kısa biyografiler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden uzman akademisyenlerin çalışmasıyla, tarih camiasında saygınlığı ulusal ve uluslararası boyutta kabul görmüş Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Prof. Dr. Cevdet Küçük gibi tarihçilerimizin eserleri temel alınarak yeniden düzenlenecek ve yerlerine yerleştirilecektir. Böylelikle de halkımızın tarih konusunda doğru bilgilenmesini sağlayacağız. Hem yasal konuda ve de bilim çerçevesinde çok kısa zamanda hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor, doğru olanlar yerlerine asılacaktır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi girişi

-Tarih şeridi padişahları-

-Tarih Şeridinden genel görüntü

-Semih Şahin'in açıklaması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- ==================== Karadeniz'de JÖH'ler 'Aras'ın peşinde KARADENİZ kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin başlattığı eş zamanlı bahar operasyonları kapsamında, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 'Kawa' kod adlı İranlı Behrüz Düdükkaya (29) teslim oldu. Bölgede olduğu tahmin edilen İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın da yakalanması için geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri tarafından kış mevsimi boyunca Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu son 4 yıldır süren operasyonlarda büyük darbe almasının ardından, Tunceli ve Erzincan üzerinden de bölgeye takviye terörist gruplar gönderilemedi. Son olarak geçen yılın yaz döneminde bölgeye gönderilen 4 teröristten 1'i etkisiz hale getirilirken, 3'ü ise kaçtı. Kaçan teröristlerin 2'si ise Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürüldü.

ORMANLIK ALANDA SIKIŞTI

PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 'Kawa' kod adlı İranlı Behrüz Düdükkaya ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın yakalanması için bölgede büyük çaplı bahar operasyonu başlatıldı. Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü kırsalında, 'Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer' operasyonu kapsamında istihbarat alan JÖH timleri PKK'lı Behrüz Düdükkaya adlı teröristi yakaladı. Terörist güvenlik güçlerine teslim olurken bölgede çembere alındı. En son alınan telsiz kestirmesi ve edinilen istihbaratlarda Behrüz Düdükkaya ile Aras Aslan'ın birlikte hareket ettiği, bölgede ki tüm eylemlerde yer aldığı, Tunceli'ye kaçmak için girişimde bulunduğu, JÖH timlerinin operasyonları yoğunlaştırmasıyla arazide sıkışıp kaçamadığı belirlendi.

KAÇAMADAN TESLİM OLDU

Teslim olan PKK'lı Behrüz Düdükkaya'nın aç kaldığı, örgütten takviye gelmediği, JÖH timlerinin yoğun operasyonları nedeniyle ormanlık alanlarda saklanamadığı, insansız hava araçlarının da (İHA) sürekli bölgede uçmasıyla hareket edemedi, köylülerin de av tüfekleriyle sürekli avda olmaları nedeniyle yayla evlerinden eskisi gibi erzak çalamadığı, rutubetli soğuk havada sürekli hasta olduğu, ölüm korkusuyla da teslim olduğu belirtildi. Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu devam eden Behrüz Düdükkaya'nın, bölgede yer göstermesi yapacağı da öğrenildi. Halen bölgede olduğu tahmin edilen diğer PKK'lı Aras Aslan'ın yakalanması içinde Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar yoğunlaşırken, bölgeye takviye birliklerde gönderildi.

PKK'YA AĞIR DARBE

PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerinden 15'i düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen 15 teröristin 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Arşiv terör operasyon görüntüleri Haber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU,(DHA) ================== Datça açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta, Sahil Güvenlik ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.

Datça sınırındaki Hisarönü Körfezi'nde devriye görevi yürüten Güney Grup Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün (cuma) saat 09.30 sıralarında, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Datça'nın Kurucubük Mevkii'nde motor arıza yaparak sürüklenen lastik botu tespit etti. Lastik bottaki 8'i Suriye, 3'ü Mısır, 1'i Filistin, 1'i Irak ve 2'si Afrika uyruklu toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Güney Grup Sahil Güvenlik Datça Komutanlığı'na getirilen, aralarında kadınların da bulunduğu grup, kimlik tespit işlemleri sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Görüntü Dökümü

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- Güney Grup Sahil Güvenlik Marmaris Komutalığı bot personeli tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / DATÇA (Muğla), (DHA) ================== Van'da araçtan 45 kilo 240 gram eroin çıktı Van'ın Başkale ilçesinde, Ankara İstihbarat Komutanlığı'ndan gelen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir aracın şasesine gizlenmiş 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Başkale ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Ankara İstihbarat Komutanlığı'ndan özel ekip görevlendirildi. Özel ekip, Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, sürücüsünün adı ve plakası belirlenen araç takibe alındı. Araç, Başkale ilçesi Ekecek Mahallesi'ne geldiğinde durduruldu. Uyuşturucu arama köpeği 'Devran' ile yapılan aramada, aracın şasesine gizlenmiş 96 paket içinde 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan kamyon

-Kamyon'da uyuştuducu arama köpeği 'Devran' ile yapılan arama

-Aramada, aracın şasesinde çıkartılan eroin paketleri

-Eroinden genel görüntü