DHA YURT BÜLTENİ - 10

Sarar çiftine dehşeti yaşatan Moldovalılar, Romanya sınırında yakalandı Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evine girilip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbedilerek, kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda dövizin çalınmasıyla ilgili aranan, 4'ü kadın 7 kişi, Bulgaristan'dan Romanya'ya geçmek isterken sınırda yakalandı.

Eskişehir'de, cumartesi gecesi, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan şüpheliler, darbettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak, olay yerinden kaçtı. Polisin yürüttüğü çalışmada, Sarar çiftinin evinde çalıştığı iddia edilen Moldova uyruklu LuliaI D. ile erkek şüpheli gözaltına alındı.

Polisin soruşturması kapsamında olayla bağlantılarının bulunduğu belirtilen 7 kişinin, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ı uyarmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüğünü ve şüphelilerin Bulgaristan'da yakalandığını açıkladı.

ROMANYA'YA GEÇERKEN YAKALANDILAR

Türkiye'nin uyarısının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün saat 17.00 sıralarında Bulgaristan'a hafif ticari araçla geçiş yapan, 4'ü kadın 7 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, Bulgar polisi tarafından yakalandı. Moldovalı, 4'ü kadın 7 şüpheli, Türkiye'nin talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantdi Yabancılar Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bulgaristan'dan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, yakalanan 7 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ya da yarın Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

Haber: Gurbet GÖKÇE/EDİRNE, (DHA) - =================== Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 5'i polis 22 gözaltı Tekirdağ'da, yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda, 5'i polis memuru 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 53 araca el koyuldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyeleri belirlendi. Polis, geniş kapsamlı başlattığı soruşturma kapsamında, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmada, yurt dışından getirilen araçlarda değişiklik yapıp, piyasaya sürmek isteyenlerin kimlikleri tespit edilerek, adreslerine Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5'i polis memuru 22 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alınırken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor. Operasyon kapsamında 53 araca el koyulurken, 26 aracın ise kriminal incelemesi sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-El konulan otomobiller

-Otoparktaki çeşitli markalardaki otomobiller

-Drone ile çekilen araçlar

-Detaylar Haber-Kemara: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - =================== Nurdağı'nda, TIR ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TIR ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf S.'nin (47) kullandığı 46 AR 548 plakalı TIR ile Ejder Polat'ın (55) kullandığı 55 PM 932 plakalı traktör kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada sürücü Ejder Polat yaralandı. Polat çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza yerinde traktör parçaları

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:40,8MB Haber- Kadir ÇELİK -Kamera: GAZİANTEP- (DHA) =====================

Tunceli'de yaban keçileri yola indi Tunceli'de nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan yaban keçileri, indikleri yolda görüntülendi.

Türkiye'de en çok yaban keçisinin yaşadığı bilinen Tunceli'de çok sayıda yaban keçisi yola indi. Koruma altındaki yaban keçileri, Tunceli- Hozat karayolunda yakın mesafeden görüntülendi. Kış aylarında buzlanma nedeniyle karayolunda serpilen tuzların yapıştığı taşlardan tuz ihtiyaçlarını karşıladıkları belirtilen yaban keçileri, yoldan geçenler de araçlarından inerek ilgiyle izledi.

Yaban keçilerinin yol kenarında olduğu sırada Hozat ilçesine hareket halindeyken CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu de o anları yakında izlemek için aracından inerek cep telefonuna kaydetti. Şaroğlu ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Müthiş, etkileyici bir manzara. Herkes Tunceli'ye gelerek bu manzaraya izlemeli. İlk kez böyle yakın mesafede kaçmayan yaban keçilerini görüyorum çok etkilendim" dedi. Görüntü Dökümü

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- Karayoluna inen yaban keçileri

- Yaban keçilerini karayolu kenarında tuzlu taşları yalarken

- Yaban keçilerinin çimlerde otlaması

- Vatandaşların yaban keçilerini görüntülemesi

- CHP'li Şaroğlu'nun yaban keçilerini izlemesi

- CHP'li Şaroğlu'nun açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,5 GB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ-(DHA) ====================== Mersin Barosu, kadın cinayetlerini kınadı Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, düzenlenen basın açıklaması ile Diyarbakır Barosu üyesi Avukat Müzeyyen Boylu'nun doktor eşi tarafından 14 kurşunla öldürülmesi olayını kınadı.

Adliye içindeki baro hizmet noktasındaki açıklamada hazırlanan basın metnini okuyan Merkez Başkanı Şirin Güner, "Meslektaşımız Müzeyyen Boylu'nun öldürülmesi, kadın cinayetidir. Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması; ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durumun vahim ve ürkütücü bir tablosudur. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu 'kadın' olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir" dedi.

Güner, "Meslektaşımız Müzeyyen Boylu'nun öldürülmesini kınıyor, ailesine; başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz" ifadesini kullandı.