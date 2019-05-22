DHA YURT BÜLTENİ - 10 

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti AYDIN'ın Efeler ilçesinde mimar 27 yaşındaki Cemre Şahin Kazıcı'nın hesabına, bir banka tarafından yanlışlıkla toplam 706 gram fazladan altın yatırıldı. Yanlışlığı fark edip banka yetkililerine bildiren ancak herhangi bir hatanın olmadığı yanıtı verilen Kazıcı, kendisine ait olmayan bu miktarı 1 hafta uğraşla bankaya iade edebildi.

Efeler ilçesinde yaşayan ve 5 yıldan beri mimarlık yapan Cemre Şahin Kazıcı, bir katılım bankasında bulunan yaklaşık yarım kiloya yakın altını başka bir bankadaki altın hesabına havale ettirdi. Olaydan 2 gün sonra yeni açtırdığı altın hesabını kontrol eden Kazıcı, hesabındaki altın miktarının kendi hesabındaki gram altından 706 gram fazla olduğunu gördü. Bunun üzerine altının gönderildiği bankadaki yetkilileri arayan Kazıcı, görevlilere hesabına fazla altın yatırıldığını belirtip, yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Ancak banka görevlileri, hata olmadığı yanıtını vererek görüşmeyi sonlandırdı. Şaşkına dönen Kazıcı, bu defa altın hesabını aktardığı bankaya gitti. Dilekçe veren Kazıcı, kendisine ait olmadığını belirttiği miktarın, havaleyi yapan bankaya iade edilmesini talep etti. Yaklaşık 1 haftalık sürecin ardından Cemre Şahin Kazıcı, amacına ulaştı.

'HAKKIM OLMAYANI İADE ETTİM'

Yaşadıklarından bahseden Cemre Şahin Kazıcı, şöyle dedi:

"Tasarruf amacıyla bir bankada 500 gram altın hesabım vardı. Buradaki altınımı geçtiğimiz gün bir başka bankadaki altın hesabıma EFT yaptırdım. Ancak banka görevlisi bu uygulamayı günlük talimat şeklinde yapmış. Yani ilk gün kendime ait olan para gelmiş. Ondan sonraki günlerde iki gün üst üste 353 gram toplamda 706 gram altın yatırılmış. İşin garip tarafı altını EFT yapan hesap sahibi de kayıtlarda kendim gözüküyorum. Hemen eski hesabımın olduğu bankayı aradım. Benim söylediklerimi dikkate bile almadılar. 'Bir yanlışlık yok' deyip kapattılar. Ondan sonra altının yatırıldığı bankaya dilekçe verip yatan altınları diğer bankaya geri gönderttim. Banka yetkililerine de dekontları WhatsApp aracılığı ile gönderdim. Hakkım olmayan yaklaşık 706 gram altından kurtuldum. Hakkım olamayan bir gram dahi olsa onu da iade ederdim."

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- Evraklardan ve yazılan dilekçeden görüntü

- Cemre Şahin Kazıcı ile röp. Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN (DHA) =============== Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama Malatya'da, yol kontrolü sırasında polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 748 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüpheli araçları durdurarak aradı, kimlik kontrolü yaptı. Ekiplerin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, 4 ayrı paket halinde 748 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

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- Durdurulan otomobilden görüntü

- Polislerin araması

- Narkotik köpeğinin koklaması

- Uyuşturucuya tepki vermesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ==================== Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele (2)

SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin, Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası'nda karla mücadelesi sürerken kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise sıcak havanın keyfini sürenlerle doldu. Hava sıcaklığının 25 derece, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Sıcaktan ve yüksek nem oranından bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayan vatandaşlar sahile gelerek Akdeniz'in serin sularının keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek eğlenmeyi tercih etti. Sıcak havanın tadını en çok çocuklar çıkardı.

Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Mustafa Boncukçu, havan bulutlu olmasına rağmen çok sıcak olduğunu söyledi. Rusya'da böyle havaları özlediğini belirten Boncukçu, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele edildiğini öğrendiğinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Mustafa Boncukçu, "Antalya'ya kar mı yağmış? İnanamıyorum normal zamanda bile böyle bir durum söz konusu olamazken şu anda karla mücadele edilmesi çok ilginç" dedi.

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- Sahilde denize girenlerden detay

- Denizdeki çocuklardan detay

- Güneşlenen tatilcilerden detay

- Sahilde vatandaş röpü

- - Karla kaplı yolları açan belediye ekiplerinden detay Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN, (DHA) ================= Adıyaman'da, tüfekle vurulan muhtar ağır yaralı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Boğazkaya köyünün muhtarı Mustafa Yücel (51), aralarında husumet olan M.A.D. tarafından tüfekle vurularak, ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Boğazkaya köyünde meydana geldi. Tarlaya çalışmaya giden köy muhtarı Mustafa Yücel ile aralarında husumet olan M.A D. yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.A D., yanındaki tüfekle Yücel'e ateş etti. Yücel, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yücel, sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Yücel, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.A D., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.