DHA YURT BÜLTENİ - 10

Annesini boğup, intihara kalkıştı (2)

ANNESİNİ ELLERİYLE BOĞMUŞ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 5 aydır işsiz olan ve psikolojisinin bozuk olması nedeniyle kullandığı hapların halüsinasyon görmesine neden olduğunu öne süren Rıza Tosun'un (47), annesi Sevdiye Tosun'u (79) elleriyle boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Annesini öldürdükten sonra çok sayıda hap içip ardından bileklerini kesen Rıza Tosun'un, kabloyla ise kendisini asmaya kalkıştığı, ancak ağırlığını taşımayıp koptuğu anlaşıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanedeki tedavisi süren Rıza Tosun'un polise verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u elleriyle boğarak öldürdüğünü, ardından da çok sayıda hap içip, bileklerini kestiğini ve kabloyla kendisini asarak intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Evde incelemelerde bulunan polis, kablonun koptuğunu ve Rıza Tosun’un yere düştüğünü belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi yakınlarınca teslim alınan Sevdiye Tosun'un, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber: Davut CAN / İZMİR, (DHA) =================== Bayramda sıcak hava balonu rezervasyonları doldu TÜRKİYE'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sıcak hava balonlarında rezervasyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 9 günlük tatilde Kapadokya'yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, tatil gelmeden önce sıcak hava balonları için şimdiden rezervasyon yaptırdı. Rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde sıcak balon işletmeciliği yapan Levent Kızıldoğan, bölgede 150 sıcak hava balonunun bulunduğunu belirtti. Kızıldoğan, bayram tatili için rezervasyonların tamamen dolduğunu söyleyerek, "Dünyanın her yerinden gelen turistlere burada hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin başında balon turizmi geliyor. Dünyada bilindiği üzere balon turizmi çok aktif yapılıyor. Bu şekilde olmasının başlıca nedeni, dünyada böyle güzel başka coğrafya yok. Burada hava şartları müsait olduğu sürece günlük 150 sıcak balon uçuşu gerçekleşiyor. Dünyanın her yerinden buraya talep var. Yaklaşık 150 ülkeden buraya gelen turist var" dedi.

Türkiye'de 12 bin turizm acentesinin olduğunu kaydeden Kızıldoğan, bu acenteler paketlerine balon turlarını koyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Bunu özellikle kültür turizmi yapan acenteler yapıyor. Bu da Kapadokya'ya ciddi oranda katkı sağlıyor. Burada halkın geneli balon firmalarında çalışıyor. Bu işten yaklaşık 5-6 bin kişi ekmek yiyor. Sabahları ilk önce 100 balon havalanıyor. Yaklaşık yarım saat sonra da bunlara 50 balon daha eklenerek uçuşlar gerçekleşmiş oluyor. Kapadokya büyük bir bölge olduğu için aynı anda birden fazla balonun uçuşu sağlanıyor."

'ÇOK YOĞUNLUK GÖRÜNÜYOR'

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını ifade eden Kızıldoğan, "Bayram haftasında çok yoğunluk görünüyor. Aynı şekilde otellerin doluluk oranları da gayet yüksek. Eğer ki havalar güzel olursa, bayramda balonlar 3-4 gün çok yoğun bir şekilde uçacak. Otellerde yüzde 80 oranında doluluk var. Bayramda sıcak hava balonu rezervasyonunda ise yüzde 100 doluluk oranı mevcut" diye konuştu. Sıcak hava balonuna binmek isteyen turistler 150 ile 170 Euro arasında değişen ücretler ödüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sıcak hava balonlarından görüntü

-Sıcak hava balonlarına binen turistlerden görüntü

-Turizmci Levent Kızıldoğan ile röportaj

-Genel detay Süre:07.07-858 MB Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,DHA ================ Gaziantep'te 'tehlikeli serinlik' Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmaya başlamasıyla, çocuklar tehlikeye aldırış etmeden dere yatağında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

İlçede hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşması günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan etkilenen bazı çocuklar ise Aydınlık Mahallesi’nden geçen Göz Deresi’nde tehlikeye aldırış etmeden yüzerek serinlemeye çalıştı. Görüntü Dökümü

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- Göz deresi

- Çocuklar suda yüzerken

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB Haber:Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA) =============== (ÖZEL) Trafik polisi, hurda malzemelerle elektrik üreten cihaz yaptı Adıyaman'da 12 yıllık polis memuru ve Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi İlyas Nar (39), hurda malzemelerden rüzgarla elektrik üreten cihaz yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan aynı zamanda Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi İlyas Nar, mezuniyet için proje sınavında hurdacıdan topladığı malzemelerle rüzgardan enerji üreten türbin yaptı. Nar, kendi çizdiği ve yaklaşık 4 ay süren çalışma ile ortaya çıkan cihazın bütün parçalarını ise hurdacılardan topladı. Toplam 600 liraya mal olan rüzgar türbininin kuyulardan sıfır maliyetle su çekmek için kullandığını söyleyen Nar, amacının tüm çiftçilerin en az maliyetle su kullanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

SIFIR MALİYETE ENERJİ

Cihazı yaparken polislik görevini de aksatmadığını belirten Nar, "Bir kuyudan veya bir göletten alçaktaki bir suyu yüksek noktaya taşımak istiyorum. Bu sayede elektrik gücüyle tüketim maliyeti sıfır olan enerji elde edilecek. Bu aldığımız suyu da tarımda veya ihtiyacımız olan başka bir yerde kullanabiliriz. 600 lira civarında bir gider oldu. Tabi uğraştırıcı oldu çünkü bir parça arıyorsun o parçaya uygun bir parça bulmak için çalışıyorsun. Yani tornaya gidip o malzemeye uygun olanı yapmak yerine ben hurdacılardan toplayarak yaptım bunu. Ucuz oldu ama zaman bakımından yorucu oldu. Ama sonuç itibariyle yaptık, bu şekilde çalıştığına da sevindik" dedi.

ARKADAŞLARINDAN DESTEK ALDI

Nar, projesini yaparken arkadaşlarının kendisine destek verdiğini ve yardım ettiklerini ifade etti. Rüzgar ve güneş enerjisi haricindeki enerji üretimlerinin maliyetli olduğunu ve cihazı herkesin çok beğendiğini belirten İlyas Nar şöyle devam etti:

"Tüm dünya alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Rüzgarla, güneş bedava. Dolayısıyla enerjisi de bedava. Ben bunun üzerinde çalışmak istedim ve bunu portatif olarak yaptık. İmkan verilirse her şey olur. Bizim ülkemizde çok deha ve zeki insanlar var. Bu basit ama rüzgar olan yerlerde şimdiye çoktan olması gerektiğini düşünüyorum."

Görüntü Dökümü

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- Uygulama noktası

- Cihazı test etmesi

- Cihazın çalışması

- Cihazı tamir etmesi

- Cihazda kullanılan parçalar

- Polis memuru İlyas Nar ile röp.

- Uygulama noktası

- Araç durdurması

- Plaka sorgulaması

- Kimlik sorgulaması

- Telsizler anons geçmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107.844 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) =================== Sivas'ta eski yarı açık cezaevinin yıkımına başlandı Sivas'ta 58 yıldır yarı açık cezaevi olarak kullanılan ve alınan kararla aslına uygun olarak restore edilip Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülecek olan Hamidiye Mektebi'nin çevresindeki ek binaların yıkım işlemine başlandı.

Sivas'ta 2'nci Abdülhamit'e atfen 1902 yılında inşa edilen ve sanayi alanında eğitim veren 'Hamidiye Mektebi' binası, 1961 yılından sonra cezaevine dönüştürüldü. 1961'den 2019 yılına kadar Adalet Bakanlığı bünyesinde kadın cezaevi olarak kullanıldı. Yeni cezaevi binasının yapımıyla birlikte tarihi bina müzeye dönüştürülmek üzere boşaltıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 10 milyon liralık desteğiyle aslına uygun şekilde restore edilecek Hamidiye Mektebi, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi ismini alacak. Proje kapsamında tarihi yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine, elektrik ve peyzaj, müze teşhir ve tanzim çalışmaları yapılacak. Tarihi kent meydanına yürüme mesafesindeki yapı, Sivas'ın geçmişine ışık tutacak.

Proje kapsamında tarihi yapının çevresinde bulunan cezaevi ilave binalarının yıkım işlemine başlandı.

'BU BİNAYI MİRAS BIRAKACAĞIZ'

Yıkım çalışmasını Sivas Valisi Salih Ayhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal da yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Müzeler toplumun hafızasıdır. Kültürümüzün birikimidir. Burada gördüğünüz gibi çok metruk binalar var. Ana yapı sempatik ve güzel bir bina. Ana binaya eklentiler var bunları temizleyerek, peyzajı ve ağaçları muhafaza ederek inşallah dünden bugününe bugünden yarına bu binayı bir miras olarak bırakacağız. Özellikle 60 yıldır cezaevi olarak kullanılan binanın bir odasını da cezaevi olarak tanzim edeceğiz. Her binanın bir ruhu ve geçmişi vardır. O geçmişi muhafaza etmemiz lazım. İnşallah buradan güzel bir netice çıkacak" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ise, "Bir tarih kapanıyor. Projede çok güzel alanlar oluşturulacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.