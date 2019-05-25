DHA YURT BÜLTENİ - 10

Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi Amasya'da sabah saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilçelerde bazı tarım arazileri zarar gördü.

Kentte sabahın erken saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü, bazı ilçelerdeki tarım arazileri de zarar gördü. Vatandaşlar araçlarını, misket büyüklüğündeki doludan araçlarının üzerini karton ve bez örterek korumaya çalıştı.

Amasya Valiliğince yapılan açıklamada, zarar gören arazilerde tespitlerde bulunarak zararın telafisi için çalışma yürütüleceği duyuruldu. Açıklamada "Konuya derhal müdahale etmesi için il ve ilçe tarım müdürlükleri ekiplerince saha çalışmalarına başlandığı belirtildi. Hasar oluşan noktaların tespit işlemleri büyük bir hassasiyetle yürütülüyor" denildi. Görüntü Dökümü

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-Şehir merkezi dolu detay

-Vatandaşlar ve arabaları detay

-Diğer detaylar Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) ========= Şiddetli rüzgardan göz gözü görmedi

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, iftar saatine yakın meydana gelen şiddetli rüzgar, kum ve toz fırtınasına dönerken iftar için kurulan masalar ile sandalyeler devrildi.

Sarıcakaya Belediyesi, Ramazan nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı sokak iftarı düzenledi. Belediye ve vatandaşların yardımıyla sokaklara iftar masaları kurulurken, şiddetli rüzgar çıktı. İlçeyi kum ve toz kaplarken, kurulan masalar ve sandalyeler uçuştu. İftar için caddede olanlar ise kapalı alanlara kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli rüzgarın ardından adeta savaş alanına dönen sokakta masalar yeniden kuruldu. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Rabbim bizleri daha büyük afetlerden sakınsın. Bugün iftar programı öncesi yaşadığımız şiddetli fırtınaya rağmen bizleri yalnız bırakmayıp gönül soframıza konuk olan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorumö dedi.

Can'ın konuşmasının ardından yemeğe katılanlar hep birlikte iftar açarak yemek yedi. Görüntü Dökümü:

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-Şiddetli rüzgar

-Uçuşan masalar

-Rüzgar sonrası bekleyenler

-Yemek sırada

-Havadan sokak iftarı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Seyfullah SOLAK/SARICAKAYA(Eskişehir),(DHA)- ======== Kullanılmayan binada yangın çıktı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sağlık ocağının kullanılmayan eski binasında yangın çıktı. Çatı katındaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'nda kullanılmayan sağlık ocağının eski 3 katlı binasının çatı katında, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binanın çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı, yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinden detay

- Çatı katındaki dumanlar arasında itfaiye ekiplerinden detay

- Binaya su sıkılmasından görüntüler Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ======== Baklavacıdaki tırnakçı kamerada Bursa'da baklavacıya gelen ve sipariş vereceğini söyleyerek tırnakçılık yapan kişi ortadan kayboldu. Olay anı kameraya yansıdı.

İznik ilçesinde bir baklavacıya gelen kişi, etkinliği olduğunu belirterek baklava, börek siparişi vereceğini söyledi. Tek tek ürünlerin fiyatını soran kişi, kasiyerden soda istedi. 50 lira vereceğini ve bozuk parasının olmadığını söyleyen kişi, parayı tezgahın üzerine koydu. Kasiyerin verdiği para üstü ile birlikte koyduğu 50 lirayı da alan kişi dükkandan ayrıldı. Durumu fark eden kasiyer, polise bildirdi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA) ======== Evden hırsızlık yapan abla ve kardeşi yakalandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir evden 2 çeyrek altın ile 2 bin 500 TL para çalan abla ve kardeşi, Yalova'da düzenlenen operasyon ile yakalandı. 3 kadının binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Mayıs günü Derince Çenedağ Mahallesi'nde bir evin kapısını zorlayarak açan 3 kadın, evden 2 çeyrek altın ve 2 bin 500 TL para çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınların kullandıkları aracın plakasını belirledi. Aracı takibe alan ekipler, kadınların Yalova'da olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda abla-kardeş oldukları belirlenen G.B.(29) ve S.Ö.(26) gözaltına alındı. Kadınlardan G.B.'nin evden hırsızlık suçundan 12 sabıka kaydı, S.Ö.'nün ise 25 sabıka kaydı olduğu belirlendi. Abla ve kardeşi adliyeye sevk edildi. Polis, bir kadını ise arama çalışmalarını sürdürüyor. 3 kadının binaya giriş ve çıkış anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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- Kadınların eve girerken görüntüsü(güvenlik kamerası)

- Zanlıların asayişten çıkışı

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ======= Pozantı'nın 99'uncu gurur günü Adana'nın Pozantı İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın Atatürk Büstü'ne çelenk sunumuyla başlayan kutlamalarda mehteran takımı eşliğinde şehitliğe kadar yürüyüş yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, burada şehitlik anıtına bir buket çiçek bırakırken, ilçe müftüsü Seyfullah Aruk ise tüm şehitler için dua okudu. Tören alanında Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, vatandaşların kurtuluş bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkan Çay, Pozantı'nın, Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olduğunu söyledi. Çay, "25 Mayıs Pozantılıların alınlarının akı, başlarının dik duruşudur. Gücünü sömürmekten alan işgal güçlerini beyaz bayraklarla karşılayacak kadar ruhsuz, inançsız ve onursuz olmayan bir milletin zafer günüdür. O yıllarda yapılan savaşlarda yenilgiye uğrayarak bitmiş ve tükenmiş sandıkları bir milletin, sönmüş sanılan ateş yığınının külleri arasından bir kor gibi parlayarak düşmanı boğduğu gündür. Altın sayfalarla dolu tarihimizin en önemli olaylarından birisi de şüphesiz ki Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olmuştur" dedi.

2 gün süren kutlama programında Adana Büyükşehir Belediye Bandosu konser verdi. Öğrencilerin hazırladığı şiirler, halk oyunu, dans gösterileri, lise öğrencilerin oluşturduğu kule ve mehteran takımı gösterisi beğeniyle izlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Gösterilerden genel ve detay

- Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın konuşması Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), (DHA) ========= Nişanlı çift iş bulamayınca, hobilerini mesleğe dönüştürdü Tokat'ta nişanlı Ozan Büyükkayalar (35) ve Ömür Özfalay (33) çifti, aradıkları işi bulamayınca düğün paralarını hobi olarak yaptıkları çini tabak ve seramik işlemeya yatırdı. Yaptıkları ürünler için stant açan çift, kazanacakları parayla düğün yapmayı planlıyor.

Çocukluk arkadaşı olan Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezunu Ömür Özfalay ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü mezunu Ömür Özfalay, okul sonrası farklı şehirlerde çeşitli işlerde çalıştıktan sonra her ikisi de 2018'de Tokat'a döndü. Aynı mahallede oturan çift, arkadaşlıklarını ilerletip nişanlandı. Evlilik hazırlığı yaparken iş arayan çift, beklediklerini bulamayınca kendilerince çözüm geliştirdi. Ömür Özfalay, İstanbul'da çalıştığı dönemde hobi olarak yaptığı çini ve seramik işleme işini nişanlısı Ozan Büyükkayalar'a da öğretti. Bunu meslek haline getirmeye karar veren genç çift, düğün için ayırdıkları parayla Bahçelievler Mahallesinde Ozan Büyükkayalar'ın bir yakınının evinin altında küçük bir atölye kurdu. Ürettikleri ürünleri Şehitler Parkında kurdukları stantta satışa çıkartan genç çift, elde edecekleri gelirle düğünlerini yapmayı planlıyor.

'DÜĞÜN PARAMIZI BU İŞE YATIRDIK'

Ceplerindeki son parayla bu işe başladıklarını ve elde edecekleri gelirle düğün yapmayı planladıklarını belirten Ömür Özfalay "Çini işine hobi olarak başladım. Memlekete geldikten sonra çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Aramızdaki bağdan dolayı nişanlanmaya kadar gitti ve nişanlandık. Sonra özel sektörlere iş başvurusunda bulunduk. Evlenecek insanlar olduğumuz için uzun vadeli iş vadeden bir yer bulamadık. İkimizin cebinde toplamda 3 bin lira civarında bir para vardı. Ozan, hobi olarak yaptığımız çini işini mesleğe dönüştürmemizi istedi. Çini ve seramik için öncelik olarak ne gerekiyorsa onları aldık. Ozanın ailesi düğünümüz için biraz para ayırmıştı. Benim ailem çeyiz için bir miktar para ayırmıştı. Düğün için ayrılmış bu paraları işimize yatırdık. Buradan gelecek gelirle de düğünümüzü yapacağız" dedi

'BU MESLEĞE AŞIK OLDUK'

Öğretmenlik ataması beklediğini ama olmayınca bu işe yöneldiğini belirten Ozan Büyükkayalar ise "Bu işe 2018 yılında başladık. Bu standımızı 1,5 ay önce açtık. Mutluyum, işlerimiz yolunda, buraya gelen insanların tepkileri çok iyi. İnsanın hobisinden para kazanması ayrı bir keyif, zevk. Ayrıca artık hobi değil geleceğim bu işe bağlı. Çünkü buradan kazanacağım para ile düğün yapacağım. Başka gelir kaynağım yok. Ben Eğitim Fakültesi mezunuyum ama mesleğimi yapmıyorum. Atama gerçekleşmediği için yapmıyorum. Atama gerçekleşse de artık herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü biz bu mesleğe aşık olduk. Herhalde ömrümüzün sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

Atölye ve malzeme alımları için toplamda 35 bin lira harcadıklarını belirten Büyükkayalar, şu ana kadar ise yaptıkları ürünlerden 4 bin lira kazandıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çiftin stantından görüntüler

-Ürettikleri çini tabakların görüntüleri

-Konuşmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) ======= Karşıyaka, Çiçek Festivali ile renklendi İzmir Karşıyaka ilçesinde Belediye tarafından geleneksel hale getirilen Çiçek Festivali'nin 18'incisinde 100'den fazla üretici, rengarenk ve çeşit çeşit çiçekleri İzmirliler ile buluşturdu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi Bostanlı Pazaryeri'nde düzenlenen Çiçek Festivali, 100'ün üzerinde üreticinin açtığı stantlarla Karşıyaka'yı renklendirdi. Üreticilerin, sukulentten sardunyaya, teraryumdan rengarenk saksılara birçok ürünü sattığı festivalde çiçek sevenler keyifli vakit geçirdi. 27 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde çoğunluğu İzmir'in Bayındır ilçesinden gelen üreticiler, ziyaretçilere farklı türler hakkında bilgi vererek yaz mevsiminde açan birçok çiçeği sergiledi. Festivale gelenler son yılların gözdesi olan sukulent ve kaktüslere de ilgi gösterdi.

RENGARENK ÇİÇEKLER SERGİLENDİ

Çeşme Alaçatı'dan festivale katılan Metin Demiral, "Festivale ilk kez katılıyorum. Skulentleri kendim yetiştiriyorum. Bu festivale özel 60'dan fazla çeşit çiçek getirdim. Burada satış yapan herkes hafta sonu yoğun olacağını söylüyor. Bugün ve yarından ümitliyiz. Hepimiz bir şeyler kazanmak istiyoruz. Dolgun malzemesi olan ürünleri bile uygun fiyatlara satıyoruz. En küçük kaktüsü 7 TL, en büyük kaktüsü ise 200 TL'ye satıyoruz" dedi.

Festivalde teraryum, sukulent ve kaktüs satışı yapan Murat Güler, "Özellikle teraryumlar son 3-4 yıldır moda haline geldi. Şu anda festivale çok yoğun bir ilgi var. Geçen seneye oranla katılım da daha fazla. Bu ilgiden memnunuz. Buradaki ürünleri kendimiz imal ediyoruz ve toptancısıyız. Dolayısıyla piyasaya göre daha uygun fiyatlarla satış yapıyoruz. Teraryumlar 30 TL'den 100 TL'ye kadar satılıyor. Sukulentler ise 5 TL ile 10 TL arasında değişiyor. Kaktüsler de 7 TL'den başlıyor ve büyüklüğüne göre fiyatı artıyor" diye konuştu.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER DE SATICI İLE BULUŞTU

Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin festivalde açtığı stantta görev yapan Erdem Erence, "Kooperatif olarak genellikle Büyükşehir bünyesinde çiçek yetiştiriyoruz. Bugün çiçek festivalinde çiçeklerimizi satıyoruz. Bütün mevsimlik çiçeklerin satışını yapıyoruz. Sardunyalar 7.5 TL, lavantalar 10 TL'den satılıyor. Çalı grupları 5 TL ile 10 TL arasında değişiyor. 4 yıldır festivale katılıyoruz. Satışlarımız oldukça iyi" dedi.

Festivalde el yapımı saksıların satışını yapan Dilan Çelebi ise "Bir yıla yakındır kendi evimde saksı boyuyorum. Hobi olarak başladım ve sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladım. Festivali duydum ve değerlendirmek istedim. El emeği olduğu için ve farklı geldiği için takdir edildim. Dün aldığım takdir ve tebriklerden çok mutlu oldum. Festival için gerçekten çok büyük bir emek verdim, 4'üncü katta oturuyorum ve saksıları taşımak benim için çok zor oldu. Neredeyse bırakacaktım, ancak diğer insanların beni takdir etmeleri işe daha çok bağlanmama sebep oldu. Satışlar güzel, ümitliyiz. Üstlerindeki çizimlere göre saksıların fiyatları 10 TL ile 50 TL arasında değişiyor" dedi.