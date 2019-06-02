DHA YURT BÜLTENİ - 10

Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik denetimleri sürüyor Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri denetimleri artırdı.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluğu artan Tekirdağ-Çanakkale D-100 karayolunun Malkara ilçesi kesiminde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa denetimleri artırdı. Uygulamada araçlar durdurularak yolcuların yapılan GBT sorgularının ardından detaylı şekilde incelendi. Malkara Kaymakamı Erkan Karahan da uygulamaya katılarak, vatandaşların bayramlarını kutladı. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtılarak, çeşitli bayram hediyeleri verildi.

Kaymakam Karahan, planlı olarak yapılan uygulamaların, vatandaşların günlük hayatlarını ve seyahatlerini etkilemeden kamu güvenliği ve esenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarıyla mücadele etmek olduğu söyledi. Karahan, 9 günlük bayram tatili dolayısı ile vatandaşların seyahate çıktığını ifade ederek, “Bayram tatili dolayısıyla ana arter üzerinde olmasıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuna sahip olan ilçemizde jandarma ve emniyetten olmak üzere arkadaşlarımız denetlemelerde bulunuyorlar. Ayrıca trafik ve asayiş hakkında bilgilendirmeler yapıyorlar. Bizde onları görevleri başında denetlemekteyiz ve kendilerine başarılar dilemek için buradayız. Ayrıca yolcularımız ile sohbetlerde bulunup kendilerine de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tüm ülkemize de kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyoruzö dedi.

Kontroller sırasında uygulamalardan memnun olduklarını dile getiren araç sürücüleri, bu tür uygulamaların her zaman devam etmesini istedi.

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-Karayolundan detaylar

Araçların durdurulup kontrol edilmesi

-Kaymakam ile görevlilerin denetlemelere katılması

-Kaymakam ve kurum amirleri tarafından hediyeler verilmesi

-Ekiplerin araçlarda inceleme yapması

-Sürücülerin GBT’lerinin sorulması

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- =================== Alanya'da bayram hareketliliği Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik başladı. Turizmciler ilçedeki tesislerde doluluğun yüzde 90 seviyelerine ulaştığını, bayramda tüm otellerin tam doluluğa ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bayramda uzun bir tatil döneminin yaşandığını belirtti. Başkan Sili, "Kaynak pazarlar ve taleplerle birlikte bayram dönemini yoğun geçireceğiz. Genel olarak baktığımızda Antalya bölgesinde ciddi bir doluluk söz konusu bayram döneminde. Sonrasında rezervasyonların yavaşlaması söz konusu olacak. Bugün biraz kıpırdamış olsa da beklenen düzeyde değil. Ama tüm bunlara rağmen haziran ayı bayram da dahil olmak üzere gayet olumlu geçecek" dedi.

'AKIŞLAR İYİ AMA'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş de bayram rezervasyonlarının iyi olduğunu, sonrası için net konuşamadıklarını söyledi. Güneş, "Sezonda iç pazar rezervasyonları geçen yıllardaki kadar yoğun değil. Maliyetlerin artmasıyla doğal olarak rakamlar da arttı. İç pazar da hemen tepki verdi zaten. Tatile gidebilenler zaten gidiyor, aynı rezervasyonları yapabiliyor. Ama düşük bütçeli vatandaşlar 2016'da 2017'de aldığı tatili 2019'da doğal olarak aynı rakamlara alamıyor. Her platformda söylüyoruz rakamlar çok arttı ama bizim pazarladığımız paket fiyatları düştü" diye konuştu.

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- Burhan Sili röportaj

- Elvan Çelik röportaj Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) =================== Milli mücadelenin 100. yılına özel operaya ilgi Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Yeniden Doğuş' operesı, beğeniyle izlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler sürüyor. Etkinlikler kapsamında, Kurtuluş Savaşı yıllarının canlandırıldığı 'Yeniden Doğuş' operası, dün akşam Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi. Proje ve sanat yönetmenliğini Murat Karahan, orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Şahan Gürkan ve koreografi düzenlemesini Görkem Cengiz’in üstlendiği opera, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, sahneledikleri operayla etkinlik yılını tamamladı.

'YENİDEN DOĞUŞ' OPERASI

Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılan halkın hikayesini ele alan eserde, 1'inci Dünya Savaşı yılları, Çanakkale Savaşı, işgal yıllarındaki İstanbul, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilan edilme süreci, aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatılıyor. Türk opera tarihinde bir ilk olan ve belgesel niteliği de taşıyan eserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ilk kez opera sahnesinde canlandırılıyor.