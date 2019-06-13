DHA YURT BÜLTENİ - 10 Sel sularına kapılan yavru köpekleri boğulmaktan kurtardı Aydın'ın Efeler içesindeki bir çiftlikte çalışan 30 yaşındaki Feyyaz Şafak'ın, geçen 11 Haziran'da aniden bastıran sağanak yağmurla taşan Çakırlar Deresi'nin önüne katıp sürüklediği 8 yavru köpekten 6'sını kurtardığı ortaya çıktı. Şafak'ın dereye girerek kurtardığı yavruları suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndürdüğü belirlendi.

Kemer Mahallesi'nde geçen Çakırlar Deresi'nin debisi geçen 11 Haziran'da yağan sağanak yağmurla yükselip, taştı. Dere kenarındaki 'Ceylan' isimli sokak köpeğinin 8 yavrusu, sel sularına kapıldı. Yakındaki bir çiftlikte çalışan Feyyaz Şafak, yavruların sel sularına kapılıp, sürüklendiğini fark edip, yardıma koştu. Şafak, tek tek yakaladığı yavrulardan 6'sını bir arkadaşının da yardımıyla sudan çıkardı. 2 yavru ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan bazı yavruların hareketsiz olduğunu gören Feyyaz Şafak, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak onları hayata döndürmeyi başardı. Yavrularını ıslak halde gören 'Ceylan' isimli köpek ise onları yalayarak, kuruladı. Kendi canını hiçe sayarak yavru köpeklerin yardıma koşan Şafak, şunları söyledi:

"Çiftlikte hayvanları yemliyorduk. Bir anda yağmur bastırdı. Yağmurun bastırması sonucu gelen sular dereyi doldurdu. Biz burada iş yaparken, bir anda köpek sesleri duyduk, köpek yavruları bağırıyorlardı. Biz hemen seslerin geldiği yere koştuk, köpek yavrularını akıntı götürüyordu. Ben hiç düşünmeden dereye atladım. Zor oldu ama yavruları arkadaşımla teker teker kurtardık ve annesine kavuşturduk. Annesi zaten çaresiz bir şekilde burada koşturuyordu. Yavrulardan birisi diğerlerine göre çok daha fazla su yutmuştu. Suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yavruları hayata döndürdük. Herkesin yapabileceği bir şey, vicdanı olan herkes yapar. Benim de iki evladım var onlar gözümün önüne geldi, sonuçta bu hayvanlar da bir can taşıyor."

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-Yavru köpeklerin sudan çıkarılma anı

-Yavrulara suni teneffüs ve kalp masajı yapılması

-Anne köpek 'Ceylan'ın yavrularını yalayarak kurutması Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ================== Kafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyor Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 1700 yıllık tarihi mozaiğin bakımsız hali tepki çekiyor.

M.S. 4'üncü yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen, daha önce dış cam kapısı ve buzlu cam takılan pencereleri ile gündeme gelen İznik'teki Ayasofya Orhan Camii'nin yanı başındaki mozaiğin bakımsız hali görenlerin tepkisini çekiyor. Koruma amacıyla demir kafesle kapatılan 1700 yıllık mozaiği yerinde inceleyen ve duruma tepki gösteren hat sanatçısı Mecit Arslan, 'Şapel' olarak adlandırılan bölümde demir kafesle çevrilen taban mozaiğinin üzerinin yabani otlarla kaplandığı ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığını söyledi. Arslan, "Vaziyet ortada, 1700 yıllık mozağin üzerinde otlar bitmiş. İznik, 4 medeniyete başkentlik yapmış bir yer. Böyle önemli bir eserin yanında bu güzel mozaiklerimiz varken temizlenmesi lazım ama temizlenmemiş. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

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-Mozaikten görüntüler

-Kafesten ve otlardan görüntü

-Müzeden görüntü

-Röportaj Süre: 0.59 Boyut:111 Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,(DHA) =================== Polis müşteri gibi kumarhaneye girdi 'sanal tombala' oynayanları tespit etti Bursa polisi, 'sanal tombala' oynatıldığı iddiası ile eş zamanlı olarak 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Baskınlardan önce mekanlara müşteri gibi giren ekipler, kumar ve sanal tombala oynayan kişileri tespit ederek gözaltına aldı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri son dönemlerde popüler hale gelen ve kumarhanelerde çok sık kullanılan 'sanal tombala' oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyondan önce sivil kıyafetle mekanlara gizlice giren polis ekipleri kumar oynayan kişileri ve sigara içen kişileri tespit etti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 11 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Bilgisayarlara belli bir internet sayfası üzerinden kurulan ve aynı anda çok sayıda ilde çok sayıda kişinin giriş yaparak oynadığı sanal tombalayla karşılaşan ekipler 8 bilgisayarlara el koydu. Bursa'da ilk defa ele geçirilen sanal tombala ile ilgili inceleme yapan ekipler, bu oyunu oynadıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, bu kişilere 2 bin 500 TL para cezaesı kesildi. Ayrıca 2 iş yeri sahibine 'kumar oynaması için yer ve imkan sağmala' suçundan adli işlem yapılırken, 'kapalı alanda sigara içilmesine izin verme' suçundan da 8 bin 970 TL para cezası kesildi.

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- Ele geçirilen laptoplardan görüntü

- Sanal Tombala oyunundan görüntüler

- detaylar Süre:00.25 Boyut: 6 MB Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) ================== Tekirdağ'da polisin denizden çıkardıkları şaşırttı Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin Marmara Denizi'nde yaptığı temizlik çalışmalarında, su altından lavabo, tabak, lastik, sandalyeler çıkarıldı. Polis ekipleri deniz altında yaptıkları çalışmayı kamera ile kayıt altına aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç, Marmara Denizi debinde temizlik çalışması yaptı.

Süleymanpaşa sahilinde 6 dalgıç polisin sudan çıkardıkları ise görünleri şaşırttı. Suyun altından araç lastikleri, çelik tabak, lavabo, plastik sandalye ve çok sayıda pet şişe çıkarıldı. Toplanan çöplerin Süleymanpaşa sahilinde vatandaşlara sergileneceği belirtildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kenan Taşkın, "Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında belediye olarak bizlerde şuan bulunduğunuz alanda deniz kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla, valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile birlikte bu etkinliği yaptık. Çıkan atıkları hep birlikte gördük. Süleymanpaşa halkımıza bu konuda çevre duyarlılığı noktasında hep birlikte uyarılarımız olacak" dedi.

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-Dalgıç polislerin hazırlanması

-Denizdeki atıkların çıkarılması

-Çıkarılan malzemeler

-Temizlik İşleri Müdürü Kenan Taşkın'ın açıklaması

-Su altında çekilen görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - ================= 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' üçüncü gününde Hizmet-İŞ Sendikası'nın, Bolu Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği 'Emek ve Adalet Yürüyüşü', üçüncü gününde devam ediyor. Yaklaşık 250 kişilik grubun yürüyüşü, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinden Gerede'ye doğru sürüyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 51 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından önceki gün Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başladı.

YÜRÜYÜŞ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen yürüyüş 3'üncü gününde de sürdü. İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımı ile 250 kişilik grup, Yeniçağa ve Gerede istikametine doğru sloganlar atarak yürüyüşe devam etti.

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-Yürüyenlerin görüntüsü

-Detaylar

Dosya adı: blyuruyusucuncugun/Süre: 01.36-Boyut: 177 MB Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ==================== Minibüs ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Sivas'ta ponelvan tipi minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Karşıyaka Mahallesi'ne giden Şevket Erdoğan (50) yönetimindeki 58 NL 056 plakalı traktör ile karşı istikametten gelen S.S. yönetimindeki 06 ADJ 802 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, sürücüsü Şevket Erdoğan yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla traktörden çıkarılan sürücü Erdoğan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Erdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) ================== Valinin makam aracı yanında drift atan sürücüye ceza Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen Vali Salih Ayhan'ın makam aracının yanında hem ışık ihlali hem drift yapan sürücüye ceza uygulandı. Sürücünün yaptığı ihlal kameralara da yansıdı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın içerisinde bulunduğu makam aracı, kentin en işlek bölgelerinden Dört İşletme Kavşağı'nda kırmızı ışık yandığı sırada beklemeye başladı. Bu sırada, kavşakta önce ışık ihlali yapan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü, daha sonra aracıyla drift yaptı. Vali Ayhan'ın koruma ekibindeki polislerin bildirmesi üzerine araç kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücü belgesine 2 ay el konulurken, aracı 60 gün trafikten men edildi. Polisler, sürücüye tehlike yaratacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak araçları kullanmak, kırmızı ışık kurallarına uymamak ve "drift" atmak suçlarından 5 bin 10 lira para cezası uyguladı.

Bayram tatilini geçirmek üzere Sivas'a geldiği öğrenilen sürücünün yaptığı kural ihlalleri güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Kırmızı ışıkta bekleyen Vali Ayhan'ın makam aracının yanında ışık ihlali yapan otomobilin daha sonra drift atarak ilerlediği kameraya yansıdı.

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-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Haber:Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA) ============== İslahiye'de, kursiyerler eserlerini sergiledi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 302 kurstan mezun olanların hazırladığı eserlerin sergisi törenle açıldı.

Demokrasi Meydanında yapılan serginin açılış töreinne; Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkan vekili Fetiye Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ile usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, dönem içerisinde açtıkları 302 kursa 7 bin 150 kursiyerin katıldığını belirtti. Kursiyerlerin mezun olduğunu ve mesleki kurslara katılanların eserlerini sergilediklerini anlatan Yıldırım, "Temel amacımız sosyal hayata uyum, kendini geliştirme, yenileme, mesleki beceri kazandırmak" dedi. Görüntü Dökümü

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- Halk oyunları gösterisi

- Serginin gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler