DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Şahin memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ashab-ı Kehf çıkışı yakınlarında meydana geldi. Nevşehir'de eğitim aldıktan sonra hafta sonu tatilini geçirmek için yola çıkan uzman çavuşların içinde bulunduğu Serkan Çelik yönetimindeki 60 AS 123 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Çelik ağır yaralanırken meslektaşları Sinan Arslan ve Fatih Şahin yaşamını yitirdi. Mustafa ve Aynur Şahin çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık evli Fatih Şahin, otopsi işlemlerinin ardından dün karayolu ile memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. 2015'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan Hendek operasyonlarında yaralanan ve tedavisinin ardından görevine döndüğü öğrenilen Şahin için öğle namazı sonrası Büyük Cami'de askeri tören düzenlendi. Törene Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu, Şahin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Fatih Şahin'in Türk Bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze arabasına konuldu. Bu sırada eşi Şule Şahin askerlerin taşıdığı tabuta ve fotoğrafına dokunarak "Her şeyimsin, bir tanem" diye gözyaşı döktü. Şahin'in annesi Aynur Şahin ise "Beni de götür yavrum" diyerek ağıt yaktı.

Uzman Çavuş Fatih Şahin'in cenazesi Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü: -------------------

-Cenazeden görüntüler

-Eşi ve nansenin üzüntüsü

-Yakınlarının görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması

-Uğurlanması Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) ============================================= (YENİDEN) 2)KIRIKKALE'DE SELE KAPILAN ÇİFT, HAYATINI KAYBETTİ KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde sağanak nedeniyle 2 katlı ev yıkıldı. Evin girişinde bulunan ahırdaki hayvanları kontrol etmek isterken, yıkılan evde sel sularına kapılan Mehmet Öztürk (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvatlı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 4 çocuk sahibi Fatma- Mehmet Öztürk çifti, saat 23.00 sıralarında başlayan sağanak sonrası 2 katlı evin girişinde ahır olarak kullanılan yerdeki büyükbaşlarını kontrol etmek istedi. Saat 01.00 sıralarında kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sel nedeniyle çevresi boş arazi olan 2 katlı ev yıkıldı. Öztürk çifti de yıkılan evle birlikte sel sularına kapıldı. Durumu fark eden köylüler jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, jandarma, sağlık, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çiftin bulunması için çalışma başlatıldı.

3 SAAT SONRA BULUNDU

Yapılan çalışma sonrası Öztürk çiftinin cesedi, yaklaşık 3 saat sonra evlerinin 2 kilometre uzağındaki derede bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada çifte ait 50 büyükbaş da telef oldu.

EVDEN GERİYE ZEMİNDEKİ BETONLAR KALDI

Köyde sağanağın verdiği hasar ise gün ağrınca ortaya çıktı. Sel nedeniyle Öztürk çiftinin yaşadığı evin çevresinin çamur yığınına döndüğü görüldü. Evden ise geriye sadece zemindeki betonlar kaldı. Eve yaklaşık 100 metre ileride ise iki traktörün çamur saplandığı, köydeki ekili arazilerin ise büyük zarar gördüğü belirlendi. Sel nedeniyle köyde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolların trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hasan Çoban, sel haberi aldıktan sonra köye geldiklerini söyleyerek, "Köye geldiğimizde yaşlı çiftin kaybolduğunu öğrendik. Yaşlı çiftin aranması için yetkililer haber verdik. Daha sonra gece boyunca köyde arama yapıldı. Sabahın erken saatlerin çiftin cesetlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Köyden görüntü

-Yıkılan evden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detay Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Hasan AKYILDIZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/SULAKYURT (Kırıkkale), (DHA)- ================================================ 3)KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİREN OTOBÜS ŞOFÖRÜ: YOLCU İNDİRİP BİNDİRMEDEN DİREK HASTANEYE SÜRDÜM ADANA'da kullandığı belediye otobüsündeki yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine otobüsün istikametini değiştirip yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye şoförü Zeliha Elbüken (40), "Otobüsü direk olarak yolcu indirip bindirmeden hızlıca hastaneye sürdümö dedi. Dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsündeki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine otobüsün istikametini değiştiren Elbüken yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay saniye saniye belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi tarafından teşekkür edildi.

'BABALAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM'

Olay sonrası çevresinden sürekli tebrik telefonları aldığını belirten Adana Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Zeliha Elbüken, insani bir görevi yerine getirdiğini ve kalp krizi geçiren Zilfo Adıyaman'ın durumunun iyi olduğuna çok sevindiğini söyledi. Olay anında bir an bile tereddüt etmeden karar aldığını vurgulayan Elbüken, şöyle konuştu:

"Hasta olan amcamızın rahatsız olduğunu görünce durumun ciddi olduğunu anladım. Acile götürme ihtiyacı duydum. O dakikadan itibaren otobüsü yolcu indirip bindirmeden direk olarak Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne sürdüm. Şu an durumu iyi. Sol taraftan araçtan yol isteyerek elimden geldiği kadar hızlı getirdim. Kendisiyle görüşmek isterim. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Babalar gününü de kutluyorum.

Görüntü Dökümü

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- Otobüs şoförü Zeliha Elbüken ile röp

- Otobüsün kamera kayıtları

- Genel ve detaylar SÜRE:03'09 BOYUT:578 MB

Haber-Kamera:Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ============================================== 4)BAŞAK DİZER'İN BABASI, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi stil danışmanı Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Stil danışmanı Başak Dizer'in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Ali Cengiz Dizer, dün hayatını kaybetti. Ali Cengiz Dizer için Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başak Dizer ve oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Dizer ailesi ile yakınları katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un, ayakta durmakta güçlük çeken eşi Başak Dizer'in cenaze töreni boyunca yanından ayrılmadığı görüldü.

Ali Cengiz Dizer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından detaylar

-Katılanlardan detaylar

-Kıvanç Tatlıtuğ ve eşinden detaylar

Süre: 1.39 Boyut: 186 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) ============================================== 5)ARTVİN'DE KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI ARTVİN'in Şavşat ilçesinde büyükbaş hayvanlarıyla yaylaya göç edenleri taşıyan kamyon, uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı. Kaza, Şavşat-Ardanuç karayolu, Varyant mevkisinde meydana geldi. Bilbilan Yaylası'na büyükbaş hayvanlarıyla göç eden yöre sakinlerini taşıyan, sürücüsü ve plakalı henüz öğrenilmeyen kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu 250 metreden uçarıma yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı. Kamyonun kasasındaki 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kazanın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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Kaza yeri cep tel. görüntüleri (Haber-Kamera ARTVİN-DHA ============================================== 6)BOĞA GÜREŞİNDE 'KARABELA'NIN SAHİBİ KADIN İLGİ ODAĞI OLDU Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Ayder Kültür Sanat Doğa Festivali' kapsamında, ödüllü boğa güreşleri yapıldı. Arenadaki 'Karabela' adlı boğasına verdiği destekle ilgi odağı olan Nurten Aykut (55), izleyenlerden alkış aldı. Heyecanlı olduğu gözlenen Aykut, kazandığı açıklanan boğasını öptü.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Boğacılar Derneği tarafından bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen 'Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali' kapsamında, ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Galer Düzü mevkisindeki yarışlarda; Rize, Artvin ve Erzurum'dan getirilen 68 boğa 'ayak', 'küçük orta', 'büyük orta', 'başaltı' ve 'baş' kategorilerinde güreştirildi. Güreşleri Çamlıhemşin Kaymakamı Soner Divli, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağ ile yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde en fazla ilgi, 'Karabela' adlı boğanın sahibi Nurten Aykut'a gösterildi. Arenadaki boğalara zaman zaman yaklaşan Aykut, görevliler tarafından uzaklaştırılmak istendi. Heyecandan yerinde duramadığı görülen Aykut, güreş boyunca boğasının peşinden ayrılmadı. Boğasının galip gelmesiyle sevinç yaşayan Aykut, izleyenlerden alkış aldı. Aykut, kategorisinde 3'üncü seçilen boğasını öptü.

'BU SEVGİ ANLATILMAZ, YAŞANIR'

Küçük yaştan beri boğa bakıcılığı yaptığını belirten Nurten Aykut, "Boğaları çok seviyorum. Bu sevgi anlatılmaz, yaşanır. Boğam galip geldi, çok mutluyum. Sevinçten havalara uçacak gibiyim. Kalbim duracak heyecandan. Boğamı arpa ezmesi, kuru üzüm, fındık ve incirle besliyorum. Ona evladım gibi bakıyorum. O, benim oğlum" diye konuştu.

Güreşlerde 'ayak', 'küçük orta', 'büyük orta', 'başaltı' ve 'baş' kategorilerinde dereceye giren boğa sahiplerine toplam 70 bin liralık para ödülü verildi.

Görüntü Dökümü:

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Boğa güreşleri detayları

Alandan detaylar

Boğa güreşlerini izleyenlerle röp.

Nurten Aykut'un sahadaki heyecanı

Nurten Aykut ile röp.

Muhabir anonsu

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA 7)ESKİŞEHİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI Eskişehir’de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerinin yanı sıra ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polisinin de destek verdiği baskınlarda, kapılarını açmayanların evlerine koçbaşı ile girildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 140 adet sentetik hap, 22.24 gram skunk maddesi, 35.84 gram bonzai maddesi, 3.94 gram esrar maddesi, 7 adet ecstacy uyuşturucu hap, 6 kök hint keneviri bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, hançer, 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör, 72 adet çeşitli ebatlarda dolu fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeler için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yandan operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandığı ve içici konumundaki 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin emniyetten çıkışı

-Özel harekatın koçbaşı ile eve girmesi

-Evlerdeki baskın ve köpekli aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Genel görüntüler Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)- =========================== 8)REKLAM TABELASINA SIKIŞAN YAVRU KARGALARI ESNAF KURTARDI Tekirdağ'ın Saray ilçesinde reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı.

Saray'da, Ayazpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde sabah işyerlerine gelen esnaf, reklam tabelasından karga sesi geldiğini fark etti. Çekiçle tabelanın altındaki parke taşlarını kaldıran esnaf, sıkışan 2 yavru kargayı kurtardı. Esnaf, yavru kargaları tekrar yuvalarına koydu. Görüntü Dökümü

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-Reklam tabelasına sıkışan yavru kargaların sesi

-Çekiçle tabelanın altındaki parke taşı çıkarmaları

-Yavru kargaları çıkarmaları

-Yavru kargalar

-Yavru kargaların yuvaya konulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- =========================== 9)ÜNİVERSİTE HAYALİ ENGEL TANIMADI

Edirne'de yüzde 91 bedensel engelli Kadir Berke Öz(19), tek başına bir okutman ve bir de kodlayıcının yardımıylaYükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek yaşıtlarına örnek oldu. Hem yürüme hem de yazma engeli bulunmasına rağmen liseyi üstün başarı belgesiyle bitiren Öz'ü sınav sırasında ailesi de dışarıda heyecanla bekledi. YKS kapsamında ülke genelinde milyonlarca genç Cumartesi ve Pazar günü terk döktü. Edirne'de sınava giren binlerce öğrenci arasındansa en özeli Kadir Berke Öz oldu. Yüzde 91 bedensel engelli Öz için sınava girdiği Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda bir okutman bir de kodlayıcı öğretmen görevlendirildi. Edirne 80'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni üstün başarı belgesiyle bitiren Öz için yaklaşık 3 saat boyunca bir öğretmenin soruları okudu, diğer öğretmense cevabına göre kodlama yaptı. Tekerlekli sandalye ile oğulunu sınava getiren Yakup Öz, sınav sırasında dışarıda heyecanla bekledi. Oğlunun sınava girmesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Öz, "Oğlum çok özel bir öğrenci bizim için. Lise eğitim öğretimini bitirdi. Dün ve bugün de üniversite sınavına girdi. Hem biz hem de Kadir Berke için heyecanlıyız. Herşeyden önemlisi Kadir Berke'nin bu sınava girebilmesiydi. Aslında ilk dakikalarda biraz heyecanı vardı ama bunu okuldaki hoca arkadaşlarımız ve çalışanlarımız vasıtasıyla çabuk atlattı" dedi.