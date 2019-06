DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KAPIKULE'DE GURBETÇİ AKINI

AVRUPA ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişleri başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu oluştura gurbetçiler, aşırı sıcaktan beklemekten şikayetçi oldu.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişleri bugün başladı. Karayolunu tercih ederek gelen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Kapıkule'de uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman korna çalarak, bekleyişlerine tepki gösteren gurbetçiler, her yıl aynı çileyi yaşadıklarını dile getirdi.

'SIRBISTAN-BULGARİSTAN SINIRINDA 7 SAAT BEKLEDİK'

Karayoluyla akın akın anavatan gelen gurbetçiler, özellikle Sırbistan-Bulgaristan sınırında yoğunluk olduğunu ve bu nedenle saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Almanya'dan gelip Afyon Emirdağ'a giden Güner Murat, "Korktuğumuz, tereddüt ettiğimiz memleketlerde çok hızlı geçiş yaptık ama memleketimizde durakladı ki, bunu anlamadım. Normalde her sene çok hızlı geçtiğimiz gümrüğümüzde bu yıl böyle bir bekleme oldu. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. Olmaması gerekiyordu ama kendiniz de görüyorsunuz durumu" şeklinde konuştu. Almanya'dan gelip Sivas'a giden Hacı Ömer Demirgil, "Bu kadar çileye rağmen her şey için bu toprakları, bu al bayrağı görmek, bu çileyi çekmenin yanında vız gelir. Tatilimiz 4 hafta, hasret gidereceğiz. 1 hafta tatil yapıp 3 hafta ailemizi göreceğiz, sonra gurbete geri döneceğiz" dedi.