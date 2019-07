DHA YURT BÜLTENİ - 10

Kurtalan ilçesinde yaşayan Abdullah Örün'ün iki çocuğundan küçüğü Çiçek, 3 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu ataksi hastalığına yakalandı. Tedavisi için tüm mal varlığını harcayan Örün, 80 kilo ağırlığındaki kızını her gün ikinci kattaki evinin merdivenlerinden sırtında taşıyarak dışarı çıkarıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta meydana geldi. Doğum gününde kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği belirtilen Ahmet E., tabancayla ormanlıkta rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polis, Ahmet E.'den tabancasını bırakıp, teslim olmasını istedi. Ekipleri görünce kaçmaya başlayan Ahmet E., yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Otluk ve çalılık alanda uzun süre tabancayı arayan polis, bulamadı. Bunun üzerine Ahmet E.'den tabancayı attığı yeri göstermesi istendi. Ahmet E. de polise her seferinde farklı yeri gösterdi. Alkollü olduğu için yeri tam hatırlamadığını belirten Ahmet E., "Ben orijinal adamım. Polise yalan söylemem" dedi. Bölgedeki aramalara rağmen tabanca bulunamadı.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen ve her yıl 1 milyon turistin ziyaret ettiği tarihi Selimiye Camisi'nin bahçe dışında duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalar ile yazılan yazılar görüntü kirliliği yarattı. Her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği ve kentin en önemli simgesi olan Selimiye Camii'nde görüntü kirliliği yaratan yazılar, turistlerin tepkisine neden oldu. Konunun Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberiyle gündeme getirilmesinin ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, devreye girdi. Gürkan'ın talimatıyla belediye işçileri tarafından sprey boyalarla yazılar beyaza boyanarak kötü görüntüler ortadan kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Cami'nin kentin mücevheri olduğunu söyledi. Tarihi Selimiye Camisi'nin kendini bilmezler tarafından kirletildiğini belirten Gürkan, "Burada kendini bilmezler Selimiye Camisi'nin ön tarafında olan alan içerisindeki beton duvarlara yazılar yazmışlar. Bu hoş bir şey değil. Tasvip edilecek bir şey değil. Ekiplerimiz sürekli kontrol ediyorlar, basında yer almasının ardından temiz bir şekilde badana yaptırdık. Selimiye'ye yakışır bir hale getirdik. Selimiye, Edirne'nin baş tacı, bizim kentimizin tacı, mücevherimiz. Selimiye'nin her an pırıl pırıl parlamasını istiyoruz. Bazı kendini bilmezlerin, kim olduğunu bilmediğimiz maalesef duvarlara yazılar yazmalar, sprey boyalarla Selimiye'nin etrafını kirletmeleri gerçekten hoş değil. Bizim açımızdan hem üzücü, hem de can sıkıcı ama Edirne Belediyesi olarak biz derhal gerekli tedbirleri alarak düzenlemeleri yaptık" dedi.

Gürkan, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için önlemleri artıracaklarını söyledi.