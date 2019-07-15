DHA YURT BÜLTENİ-10 

15 Temmuz'da şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı mezarı başında anıldı AKSARAY’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen daire başkan yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, kabri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, nedeniyle düzenlenen program kapsamında Aksaray Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Aksaray Valisi Ali Manti, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende darbe girişiminde bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Önder Güzel de mezarı başında dua edilip, anıldı. Protokol üyeleri daha sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı. Görüntü Dökümü

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- Şehitlikteki tören

- Önder Güzel'in mezarının ziyaret edilmesi

- Dua edilmesi

- Törenden genel ve detay Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

================================= Denizli'de şehit mezarlarına karanfil bırakıldı DENİZLİ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitlik ziyareti düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, 15 Temmuz gecesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "15 Temmuz bizim tarihimizde yer alan unutulmaz bir sayfa. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti yapıldı. Ziyarete, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Hasan Karahan, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmayacaklarını söyledi.

'BU MİLLETE YAPILAN İHANETİ UNUTMADIK' Vali Karahan, 15 Temmuz gecesi milletin darbeye karşı dik bir duruş sergilediğini belirterek, "Bugün 15 Temmuz gecesini hatırlıyoruz ve o kinimizi, nefretimizi tazeliyoruz. Bu millete yapılan o ihaneti unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz bizim tarihimizde yer alan unutulmaz bir sayfa. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimize de teşekkür ediyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz. Böylesine hain bir kalkışmaya karşı 7'den 70'e, kadını erkeği, yaşlısı genci ayağa kalktı ve 'hayır' dedi. Biz de gururla, başımız dik yaşıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize ise teşekkür ediyorum" dedi. 15 TEMMUZ SERGİSİ GEZİLDİ Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açılan sergiyi ziyaret ederek, darbe girişiminin yaşandığı gece çekilen fotoğrafları inceledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehitlik ziyaretinden görüntüler

-Kuran-ı kerim okunması

-Dua edilmesinden görüntü

-Şehit mezarlarından görüntü

-Şehit ailelerinden görüntü

-Vali Hasan Karahan ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ============ Harçlıklarıyla 15 Temmuz anısına Türkiye haritası yaptılar DENİZLİ'de minibüs şoförü baba ile tekstil işçisi annenin öğrenci iki çocuğu, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Türkiye haritası yaptı. İki kardeş, 15 Temmuz anısına basılan 1 liralarla yaptıkları Türkiye haritasına toplam 3 bin 262 adet madeni para yapıştırdı. Denizli Lisesi'nden mezun olan Ayşenur Özdemir (18) ile kardeşi Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi İbrahim Ethem Özdemi (14), 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için 1 liralardan oluşan Türkiye haritası yaptı. 2 yıl önce ailesinin verdiği harçlıkları biriktirmeye başlayan Özdemir kardeşler, biriktirdikleri paraları 15 Temmuz anısına basılan 1 liralarla değiştirdi. Yaklaşık 6 bin lira biriktiren iki kardeş, Türkiye haritası yapmaya karar verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, paraların yapıştırılması için iki kardeşe Türkiye haritasının bulunduğu tablo hediye etti. Eve götürülen tabloya iki kardeş, biriktirdikleri 1 liraları yapıştırdı. İki yıl boyunca 6 bin lira biriktiren iki kardeş, 150x270 santimetre ebatlarındaki tabloya toplam 3 bin 262 adet 15 Temmuz anısına basılan 1 liraları 1 günde yapıştırdı. İki kardeş tarafından hazırlanan tablo 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Delikliçınar Meydanı'nda sergilendi. Tablo vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar tablo üzerine yapıştırılan paraları yakından inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayşenur Özdemir, tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediklerini belirtip, "2 yıl önce harçlıkları biriktirmeye başladık. Bu kadar çok para biriktirmeyi tahmin etmiyorduk. Ülkemizin birlik olduğu göstermek için böyle bir tablo yapmaya karar verdik. Hatta annem hastalanmıştı, biz de parayı kullanması için babama vermek istedik. Ancak babam kabul etmedi ve bankadan kredi çekti. Biriktirdiğimiz paraları 15 Temmuz anısına basılan 1 liralarla değiştirdik. En büyük arzumuz tabloyu ona hediye etmek ve onu görmek. Edirne'den Kars'a bütün ülke bizim ve bölünemez" dedi. İbrahim Ethem Özdemir ise, böyle bir tabloyu ortaya çıkarmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade edip, "Önce şiir yazmak istedik, daha sonra ay yıldız yapmak istedik ancak biriktirdiğimiz paralarla olmayacağını düşündük. Daha sonra Türkiye haritası yapmaya karar verdik. Böyle bir haritayı ortaya çıkarmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İki kardeşin paralarlar yatıkları Türkiye haritasından görüntü

-Paralarla 15 Temmuz anısına yaptırılan Türkiye haritası ile fotoğraf çektirenlerden görüntü

-Haritayı yapan Ayşenur Özdemir ve kardeşi İbrahim Ethem Özdemir ile röp.

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) =========================== Komşusunu öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki zanlı: "Gözüm döndü, tüfekle ateş ettim" KONYA'da komşusu Mehmet Çakın'ı(56) av tüfeğiyle vurup öldüren ve komşusunun eşi, iki oğlu ile bir yakınını yaralayan M.C.Ç.(17), kendisi ve babasına küfür ettiği için gözü döndüğünden tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. M.C.Ç.'nin ifadesinde komşusunun çocuklarının egzozu açık motosiklete binip gürültü çıkarttıkları için o anları cep telefonuna kaydettiğini belirterek, "Videoya kaydedip polise şikayet edecektim. Video çektiğimi fark edince babama ve bana küfrettiler. Gözüm döndü, tüfekle ateş ettim. Bana engel olan babama da tüfeği doğrulttum." dediği öğrenildi. M.C.Ç.'nin tüfekle ateş etmesi ve yaralıların yerde yatma anı ise cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çakın, husumetli olduğu karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'nin yanına gidip, iddiaya göre "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Mehmet Çakın'ın oğulları Cihan ve Mustafa ile M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de dahil oldu. Tartışma sırasında evden av tüfeğini alan M.C.Ç., bahçe kapısının önden, çocuklarını eve girmesini söyleyen ve kendi kapılarının önünde olan Mehmet Çakın'ı ile oğulları Cihan ve Mustafa, o sırada tartışmayı duyup çıkan eşi Şengül Çakın ve yakını Mustafa Gürler'in üzerine ateş açtı. Mehmet Çakın, oğulları, eşi ve yakını vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Sırtından yaralanan ve yere yığılan Mehmet Çakın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 4 kişi de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MOTOSİKLETLERİN EGZOZLARINI KAMERAYA KAYDEDİP POLİSE VERECEKMİŞ

M.C.Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen babası Yılmaz Ç. gözaltına alındı. Daha öncede komşularının evine tüfekle ateş açtığı için hakkında soruşturma başlatılan M.C.Ç., ifadesinde komşusunun çocuklarının bindikleri motosikletle gürültü yaptıklarını öne sürdü. M.C.Ç, ifadesinde, "Egzozları çok ses yapan motosikletlere biniyorlardı. Biz de rahatsız oluyorduk. Videoya kaydedip polise şikayet edecektim. Video çektiğimi fark edince babama ve bana küfrettiler. Gözüm döndü, tüfekle ateş ettim. Bana engel olan babama da tüfeği doğrulttum" dediği öğrenildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öldürülen Mehmet Çakın'ın yakınlarının ise tartışmanın ardından M.C.Ç.'nin tüfekle ateş etme anını cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.C.Ç.'nin evlerinin önünde elinde tüfekle, Mehmet Çakın'ın ve ailesinin üzerine doğru ateş etmesinin ardından, evin bahçesine kaçan yaralılar yerde yattı. M.C.C.,'nin kendisine engel olmaya çalışan babasına da bir ara tüfeğin namlusunu doğrulttuğu görüntülerde yer aldı. M.C.C. ve babası Yılmaz Ç. ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(Görüntü Dökümü

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- M.C.C.'nin tüfekle ateş etmesi

- Yaralıların yerde yatması

- Olay ve cesetten detay

_ polisin inceleme yapması

- Gözaltına alınan şüpheliler

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

======================== Malatya'daki darbe soruşturmasında 2 bin 244 dava açıldı Malatya, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, 2'nci Ordu Karargahı ve 7'nci Ana Jet Üssü'nde meydana gelen olaylar nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan sonra en önemli kentlerden biri oldu. Darbe girişiminin ardından kentte, 3 yılda FETÖ/PDY ile mücadelede yürütülen soruşturmalarda 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapılırken, 2 bin 244 dava açıldı.

Malatya'da, 15 Temmuz 2016 tarihinde, tüm medya organlarından darbe girişimi olduğunun duyurulmasının ardından, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, saat 23.00 sıralarında 2'nci Ordu Karargahı'na giriş yaptı. Dönemin Valisi Mustafa Toprak da 2'nci Ordu Karargahı önüne gidip, içeride olup bitenle ilgili bilgi almak istedi. 2'nci Ordu Karargahı'nda görevli Yüzbaşı Kemal Keskin, Vali Toprak'a silah çekip, içeri almadı. Karargahın çevresi tamamen kapatılarak, giriş- çıkışlara izin verilmedi. Karargah, polis ve jandarma ekiplerince de kuşatıldı. Gece saatlerinden sabaha kadar karargahtaki FETÖ mensubu askerlerin ikna edilmesi için çaba gösterildi. Bu çabalar sonuçsuz kalınca operasyon başlatıldı. Karargah çevresinde, gece saat 03.00 sıralarında, silah sesleri duyulmaya başlandı. İçerideki örgüt üyesi askerler ile etrafı kuşatan polisler arasında çatışma çıktı. İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nün kapatılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Herkes dışarı çıksın' çağrısı üzerine Malatyalılar da ay- yıldızlı Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Meydanı (İnönü Meydanı) ve 2'nci Ordu Karargahı'na akın etti. Karargah çevresinde darbecilere tepki için bekleyen sivillere ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan sivillerden Enes Gün, yaralandı. 2'nci Ordu'dan dışarı doğru ateş eden FETÖ/PDY üyesi Kurmay Binbaşı Fatih Kılınç, polis ekiplerince uzun namlulu tüfekle ateş edilmesi sonucu başına isabet eden tek mermiyle öldü. Binbaşı Kılınç'ın üzerinden 'Vali, Emniyet Müdürü gözaltına, gerekirse öldürülsün" yazılı not kağıdı bulundu.

FETÖ ÜYESİ ASKERLERE ZIRHLI ARAÇLA DESTEK

Saatler 09.30'u gösterirken, Altay Kışlası'ndan 2 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT), 2'nci Ordu Karargahı'na doğru FETÖ mensuplarına destek için yola çıkarıldı. ZPT'lerden biri, sanayi alt geçidinde polis ekiplerince durdurulup, içindeki askerler gözaltına alınırken, diğeri ise etraftaki araçlara ve otobüslere zarar vererek, 2'nci Ordu Karargahı'na doğru hızla ilerledi. Karargahın yakınına gelen ZPT'den sivillere ve polislere ateş açıldı. ZPT sürücüsü Yarbay Ahmet Üçbudak, karargaha girilecek kapılar, TOMA'larla kapatıldığı için duvarı kırarak girmeye çalıştı ancak araç arızalandı. Üçbudak, ZPT'den inip, karargaha doğru koştuğu sırada polis ekiplerince vurularak, yaralandı.

ADEM HUDUTİ'YE GÖZALTI

Karargah içinde bulunan FETÖ mensubu askerler, 16 Temmuz günü saat 10.00'da teslim olmaya başladı. Daha sonra içeri giren polis ekiplerince, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ve diğer rütbeli FETÖ mensubu paşalar ile askerler gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

7'NCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NDA YAŞANANLAR

Darbe girişiminde kentten uzak olması nedeniyle kamuoyuna yansımayan gelişmelerden biri de 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda meydana gelen olaylardı. Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 7 askeri nakliye uçağı, 15 Temmuz gecesi izinsiz olarak havalandı. Nakliye uçakları, üslerine dönüş için izin verilmeyince 7'nci Ana Jet Üssü'ne yine izin almadan iniş yaptı. Bunun duyulmasının ardından dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak, havaalanı yönetimine talimat vererek, gelen uçakların yeniden kalkış yapmasının engellenmesi için pistlerin havalimanındaki kurtarma ve itfaiye araçlarıyla kapatılmasını istedi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'la da irtibata geçen Vali Toprak, büyük iş makinesiyle otobüslerin havalimanına götürülmesini istedi. Çok sayıda otobüs, TIR ve iş makinesi hızla havalimanına götürülüp, polisle jandarma ekiplerinin güvenliği altında, tek tek pistlere yerleştirildi. Vali Toprak, bölgeye yerleştirilen emniyet ve jandarma birimlerine, nakliye uçaklarındaki askeri personelin, olası karşı duruşta vurulması emrini verdi. Başkan Çakır sürücülere de "Bizden talimat gelmeden, kim olursa olsun araçlar çekilmeyecek" dedi. Çakır, emniyetin güvenlikle ilgili çalışmaları koordine etmesinden sonra "Sadece Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden talimat gelirse araçları çekebilirsiniz" diyerek, araçların çekilmemesini istedi. Havalimanındaki kurtarma ve itfaiye araçları şoförleri, FETÖ mensubu askerlerce tehdit edildi ancak araçlar geri çekilmedi. FETÖ mensubu askerlerce araçların pistten çekilmesi istenirken, belediye araçlarını kullanan sürücüler, "Bize yazılı kağıt getirin" cevabını verdi. 'Pano 01' pistinin kapatılması sonrasında tekrar havalanamayan 7 nakliye uçağında görevli 1 yarbay, 1 binbaşı, 9 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 19 astsubaydan oluşan 39 kişilik askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan personel arasında 1 kadın pilot da vardı. 7'nci Ana Jet Üssü'ndeki pistlerin kapatılmasının ardından askeri nakliye uçaklarının da darbe girişimine destek için kalkışları engellenmiş oldu. 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 17 Temmuz Pazar sabahı, polis ekiplerince gözaltına alınırken, nakliye uçaklarındaki 39 askeri personeli, olaydan 2 gün sonra Kayseri'ye gönderildi.

3 YILDA 3 BİN 521 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

15 Temmuz darbesinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birçok soruşturma başlatıldı. 2'nci Ordu Komutanlığı ile 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin dava, 14 ay sürdü. Yargılamalar, 7 Mart 2017'de başlayıp, 4 Mayıs 2018'de son buldu. Kararını 4 Mayıs'taki 11'inci duruşmada açıklayan mahkeme heyeti, 76 sanıktan 14'ünü ağırlaştırılmış müebbet, 2'sini müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü¨ düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım' suçlaması ile 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, 2'nci Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un beraatına karar verdi. Dönemin 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ise ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Tuğgeneraller Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş, albaylar Bahadır Erdemli, Erkan Varol, Mustafa Özkan ile Tayfun Tuna; yarbaylar Ahmet Üçbudak ve İsmail Akın, binbaşılar Metin Çivilibal, Tuncay Öztürk, Eyüp Kök ile İbrahim Dede ve Yüzbaşı Kemal Keskin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Albay Mehmet Ergün ile üsteğmen Hüseyin Çakıcı ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca sanıklardan tuğgeneral Ersin Yıldırım ile teğmen Sinan Soybaş'ı da 'terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Emniyet ve Jandarma'nın yaptığı operasyonlarla yaklaşık 3 yıl içinde gözaltına alınan 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapıldı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 bin 244 iddianame hazırlanarak kabul edildi ve dava süreçleri tamamlandı. Şu anda ise bin 104 kişi hakkında açılan soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Erdoğan'ın çağrısı gelmeden grubun toplanması

- Kalabalığın git gide çoğalması

- Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuşması

- Çoğalan vatandaşların meydanlara yürümeleri

- Kalabalığın meydanı doldurması

- Dönemin Valisi Mustafa Toprak'ın konuşması

- İstiklal marşı okunması

- 2'nci Orduda Vali Toprak'a silah çekilmesi

- Vatandaşların 2'nci Ordu'da tepkileri

- ZBT'nin altgeçitte yakalanıp durulması

- 2'nci Ordu'nun güvenlik kamera görüntüleri

- Binbaşı Fatih Kılınç'ın vurulma anı görüntüsü

- Arkadaşları tarafından Kılınç'ın cesedinin sürüklenmesi

- Sürüklenme sırasında iz bırakan kanların temizlenmesi

- Ambulansların orduya girmesi

- Askerlerin teslim olması

- Otomobillere zarar vererek giden ZBT ve ateş etmesi

- Zarar gören otomobillerden görüntü

- Otomobili zarar gören vatandaş röp.

- ZBT'nin taşıyıcıya koyulması

- Ordudan edilen ateş

- Vatandaş Enes Gün'ün vurulma anı

- NT mağazası baskın ve parçalama

- Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Huduti, Angun ve Ayık'ın çıkarılması

- Alevi mahallesi kavga, kargaşa

- Polisin mahallede havaya ateş etmesi

- Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlardan genel detaylar

- Namaz kılan vatandaşlar

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1420 MB ======================== Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama yapan otomobil ile kaşı yönden gelen motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki belediye mezbahası mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy'den Ergene ilçesine giden Özgür K., yönetimindeki 34 YL 6672 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen plakasız Burak A. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burak A.. ile arkasında bulunan Halil İ., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Burak A.'nın durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Özgür K. ile ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri

-Otomobilden görüntü

-Motosikletten görüntü

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)