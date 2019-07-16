DHA YURT BÜLTENİ - 10

Van'da 4 ton 828 kilo uyuşturucu bin 100 derecede yakılarak imha edildi Van'da polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemesi biten 4 ton 828 kilo uyuşturucu Van Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla, çimento fabrikasının 1100 derecelik fırınlarında yakılarak imha edildi.

Uyuşturucu kaçakçılarının önemli güzergahlarından biri olan Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yüzlerce başarılı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda polis ve jandarma ekiplerinin geçmiş yıllardan bu yana ele geçirdiği ve mahkemesi biten 4 ton 828 kilo eroin, esrar, metamfetamin ve afyon sakızının imhasına karar verildi.

ÇİMENTO FABRİKASINDA İMHA EDİLDİ

Van ve ilçelerinde ele geçirilen 4 ton 828 kilo uyuşturucu, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi. Torbalar dolusu uyuşturucu, vinç yardımıyla çimento fabrikasının ikinci katındaki fırna çıkartılarak, sıcaklığı 1100 derece olan fırnlara atılarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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-Uluşturucu yüklü kamyoun vince yanaşması

-Eroin torbaları

-Vince merdivenine konusan eroin torbaları

-İkinci kata çıkarılması

-İndirilirken

-Genel ve detaylar

-Uyuşturucunun 1100 derecelik fırınlara atılaak imha edilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ====================== Yasak kalktı, balıkçılar inci kefali için Van Gölü'ne ağlarını attı Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefalinin neslinin devamı için üreme döneminde uygulanan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bölgedeki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını Van Gölü'ne bıraktı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan fakat üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sona erdi. Van Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar da 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını göle attı. Son yıllarda dere yataklarında alınan tedbirler sayesinde popülasyonu önemli ölçüde artan inci kefali 9 ay boyunca avlanabilinecek. Kaçak avcılığın önüne geçilmesi için yoğun mücadele verilirken, koruma çalışmaları sayesinde Van balığının boyu uzuyor, sayısı da her geçen yıl artıyor.

AMACIMIZ DAHA ÇOK İNSANIN EKMEK YEMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nde uygulanan 90 günlük av yasağının sona erdiğini belirterek, "Bugün itibariyle Van Gölü'ndeki balıkçılar ağlarını göle atıp 'Vira Bismillah' diyerek rızklarını aramaya başladılar. Bu yıl çok başarılı bir sezon geçirdik. Her geçirdiğimiz başarılı sezon Van Gölü'ndeki balıkçılar için ekmek, aş demek. Doğal kaynaklar sürdürülebilir fakat sınırsız kaynaklar değil. Van Gölü'ndeki inci kefali yaklaşık 800 bin yıldır Van Gölü'nde yaşıyor ve insanlara ekmek kapısı oluyor. Amacımız buradan daha çok insanın ekmek yemesini sağlamak. Van Gölü'nde 2000 yılında bin kişi geçimini inci kefalinden sağlarken bugün bu sayı 14 bine ulaştı" dedi.

'KORUMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERİYOR'

Koruma çalışmalarını daha sıkı bir şekilde sürdürülmesi halinde şuan 14 bin insanın geçimini sağladığı inci kefalinden, 25 bin kişinin ekmek yediğine şahitlik edileceğini belirten Akkuş, "Yeter ki koruma çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütelim. Yine 2000'li yıllarda atılan ağların ağ göz açıklığı 16 milimken bugün atılan ağların ağ göz açıklığı 24 milim. Bu bize şunu gösteriyor. Artık koruma çalışmalarıyla beraber balık büyüdü ve sayısı arttı, daha çok insan ekmek yemeye başladı. Koruma çalışmalarında büyük emeği geçen Van İl Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Çıkra da bugün sezonu açtıklarını belirterek, "Ağlarımızı bugün Van Gölü'ne attık. Hayırlısıyla bu sezon bereketli olur. Bu gölden 14 bin insan geçimini sağlıyor. Koruma çalışmaları her geçen yıl daha da etkin şekilde yürütülüyor. Böyle olunca biz de balıkta artışı hemen fark ediyoruz. Balığın boyu uzuyor ve sayısı artıyor. Koruma çalışmalarında görev yapan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Balıkçı teknelerini göle açılması

-Balıkçı tekneleri göle açılırken dron görüntüleri

-Ağların Van Gölü'ne bırakılması

-Balıkçı teknesinden, balıkçılardan detaylar ve dron görüntüleri

-Balıkçı ile yapılan röportaj

-Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile röportaj

-Balıkçı tekneleri ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- =================== Rize'de toplu balık ölümleri Rize’nin organik tarım havzası ilan edilen Hemşin ilçesinde, Hemşin deresinde sazan ve alabalıklar kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Organik Tarım Havzası Hemşin ilçesinde, Hemşin deresi boyunca ölü sazan ve alabalıklar kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Derede incelemelerde bulunan ekipler, ölümlerin nedeni belirlemek için balıklardan ve sudan numune aldı.

Balık ölümleri nedeniyle tedirgin olduklarını belirten yöre sakinlerinden Tuğba Yazıcı, “Derede ölen balıkları gördük. Bu durumu hemen yetkililere ilettik. Ölümlerin nereden kaynakladığını merak ediyoruz. Daha önce bu tür olaylar yaşanmıyordu. İki gün önce balık ölümleri yaşandı. Bunun araştırılıp sebep olan kişilerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Aytek Yazıcı da, "Balık geçit noktalarında duvarlar yapıldı. Derelerde yapılan çalışmalar balıkları öldürüyor. Organik bir vadideyiz, ama her türlü çalışma bölgemizde var. Bu vadiyi gençler olarak biz korumak istiyoruz. Bize destek olsunlar, başka bir şey istemiyoruzö diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: SONUÇLARI BİZ DE ÇOK MERAK EDİYORUZ

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ise Hemşin deresinde balıkların öldüğünü fark edince çok üzüldüklerini belirterek, “Her yıl bu dereye ortalama 10 ile 20 bin arasında alabalık bırakıyoruz. Bu bölgede alabalığın canlanması için mücadele ediyoruz. Derede balık ölümleri yaşandı. Sebebini şu an biz de bilmiyoruz. Numune sonuçları önümüzdeki hafta çıkacak. Sonuçları biz de çok merak ediyoruz. DSİ’nin yaklaşık 4 yıldır derede çalışmaları var, çay fabrikamız 10 yıldır orada hizmet veriyor, onlardan olsa daha önce olurdu. Su numuneleri temiz çıktı. Ama balıkların numunelerinden ne çıkacak onu göreceğiz" diye konuştu.