DHA YURT BÜLTENİ-10

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ VE ASKERİ RÖMORKÖRÜ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı Rus mayın tarama gemisi Vice-Admiral Zakharin Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı Rus mayın tarama gemisi 'Vice-Admiral Zakharin saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus askeri römorkörü ve Rus mayın tarama gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Askeri römorkör ile mayın tarama gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus askeri römorköründen genel ve detay görüntü.

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus mayın tarama gemisinden genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

================================================= 2)ÇEVRECİ BALIKLAR SAHİLLERİ TEMİZLEYECEK HATAY İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı, Belediye ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Şubesi'nin katkılarıyla 'çevreci balıklar sahili temizliyor' projesi başladı.

İskenderun Anıt Alanı'ndaki projenin başlangıç törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Av. Murat Hayzaran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, davetliler ve vatandaşlar katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, kıyılarla denizlerin uzun süre korunması için çocuklar ve gençlerde çevre bilincini oluşturarak kamusal farkındalık oluşturmak zorunda olduklarını belirtti. Kutlu, "Türkiye çapında Deniz Ticaret Odası olarak 'Sıfır atık mavi' projesini, TURMEPA ile yürütüyoruz. Bir STK olarak çevreye duyarlıyız. İskenderun’un denizinin kirlenmesini istemiyoruz. Bu proje ile de farkındalık yaratmak isteniyorö dedi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da çevre duyarlılığına dikkat çekerek Türkiye’nin uzun sahil şeridi, yaygın iç sular ve nehir sistemleri sebebiyle önemli ölçüde balıkçılık kaynaklarını sahip olduğu, ülke olarak pozitif bir dış ticaret dengesine sahip ve ihracatını yaptıkları tek hayvansal ürünün balık olduğuna dikkat çekti. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Türkiye’nin kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek, gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak herkesin ortak görevi olduğunu söyledi. KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKİYORUZ Hatay’ın sahil şeridi uzunluğunun 183 kilometre olduğuna vurgu yapan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, "4 balıkçı barınağı, iki su işletme tesisimiz var. Açılışını yaptığımız proje ile plastik atıklardan doğa ve denizlerimizi koruma, yeni plastik atıkların denizlerimize karışmasının engellenmesi, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratarak denizlerimde meydana gelen kirliliğe dikkat çekilmesi amaçlanmaktadırö dedi.

Konuşmaların ardından anıt alanına yerleştirilen balık motifli geri dönüşüm kutusu törenle hizmete açıldı. Törenin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından vatandaşlara İskenderun Körfezi'nde yaşayan canlıları konu alan boyama kitabı dağıtılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de dondurma ikram etti. Görüntü Dökümü

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-Sahildeki içerisine plastik şişe atılan balık motifli heykel

-Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu'nun konuşması

-Hatay İl Tarım Müdürü Ergün Çolakoğlu'nun konuşması

-İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın konuşması

-İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'in konuşması

-Balık motifli plastik toplayıcı heykelin açılışının yapılması

-Dondurma ve boyama kitabı dağıtılması SÜRE:03'36" BOYUT:164 MB Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ================================================= 3)YOL KENARINDAKİ TARLASINDA YETİŞEN ÜRÜNLERİ ÜCRETSİZ VERİYOR ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yahşieli köyünde çiftçi Necati Özden (64), yetiştirdiği domates, biber, patlıcan ve karpuz gibi ürünleri tarlasında, 'Şart, senet, sepet, kefil, kefalet, yüzde 50 indirim yok. İki al, bir öde, dolar çıktı yok. Küllüm bedava. Bahçeden ne yersen helal hoş olsun" yazılı pankart açarak dağıtıyor. Bayramiç ilçesine bağlı Yahşieli köyünde 20 yıldır çiftçilik yapan Necati Özden, son dönemde yardımlaşma duygusunun azaldığını belirterek, örnek bir davranışa imza attı. Özden yetiştirdiği domates, biber, patlıcan ve karpuz gibi ürünleri, Ezine-Bayramiç karayolu üzerindeki tarlasının yanında 'Şart, senet, sepet, kefil, kefalet, yüzde 50 indirim yok. İki al, bir öde, dolar çıktı yok. Küllüm bedava. Bahçeden ne yersen helal hoş olsun" yazılı pankart açarak bölgeden geçenlere veriyor. Yol kenarında açılan pankartı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ihtiyaçları kadar ürünü aldıktan sonra Necati Özden'e teşekkür ediyor.

'KEFENİN CEBİ YOK'

Yardımlaşma duygusunun yok olmaya başlaması nedeniyle her şeyin para olmadığını göstermek için böyle bir uygulama başlattığını belirten Necati Özden, "Kefenin cebi yok. Tarlada benim olup olmamam önemli değil, herkes ihtiyacı kadar ürünü tarlamdan toplayabilir" dedi.