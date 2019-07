DHA YURT BÜLTENİ-10 

Önceleri can sıkıntısı ile meslek edindirme kursuna başladığını söyleyen Birdal, 6 yıl boyunca kursa devam ettiğini söyledi. Bu süreçte kendi iş yerini açma fikrinin gelişim evrelerini anlatan Birdal, "Bu noktaya geleceğimi aslında hiç düşünmemiştim. 6 yıl devam ettim. Ortamı ve hocalarımı çok sevdim. Sonrasında da bu işi yapmaya karar verdim. Gitmiş olduğum kursta malzeme alırken biraz sıkıntı yaşıyorduk. Bulunduğumuz yerde malzeme satışı yapan bir yer yoktu. Dolayısıyla uzak mesafedeki yerlerden temin etmek zorunda kalıyorduk. Oradan iş fikri doğdu. Yani 'Ben bu malzemeyi insanların ayağına getirmeliyim' kısmını düşündüm ancak bunun için sermayem yoktu. KOSGEB'ten destek aldım, seminerlere katıldım. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra, dükkan açtım. İşe malzeme satışı yaparak başladım. 6 yıl kursa gittiğim için birçok şeyi öğrenmiştim. Hediyelik eşyalar, oyuncaklar, çantalar, aksesuarlar vs. yapmaya başladım. İnsanlardan güzel tepkiler almaya başladım. Daha sonra onları da dükkanımda sattım" dedi.

Vali Tuncay Sonel, Muzaffer- Şükriye Gül çiftinin düğününe de katılarak nikah şahidi oldu ve evlilik cüzdanını yeni evlenen çifte verdi. Vali Sonel nikahta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle yeni evlenen çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tunceli'mizin huzur şehri olmasında büyük katkıları olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şifalar diliyorum. Devlet olarak her daim şehitlerimizin bütün yakınlarının her an yanında olduğumuzu gereken her türlü destek ve yardımı bütün olanakları seferber edeceğimizi buradan tekrar belirtmek istiyorum."

