DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: BABA VE 3 ÇOCUĞU YARALANDI ŞANLIURFA'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Güven (68) ile çocukları İbrahim Halil (32), Murat (35), Ramazan Güven (38), vücutlarını çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ve çocuklarının hayati tehlikesinin olduğu belirlendi. Olay, öğle saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Husumetli olan iki grup sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar ve tabancadan çıkan mermiler, Mehmet Güven ile çocukları İbrahim Halil, Murat, Ramazan'a isabet etti. 4 yaralı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet, İbrahim Halil, Murat ve Ramazan Güven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen yaralıların ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Acil serviste toplanan kalabalık

- Polis hastanede güvenlik önlemi alması

- Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 338MB 2)ATATÜRK PORTRESİNİN BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU ERZİNCAN'da, dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu bölgede çıkan yangında 1 dönümlük alandaki ağaçlar yandı. Yangında Atatürk portresi ise zarar görmedi.

Ressam Mustafa Aydemir'in 1982 yılında 3 bin gönüllü askerle birlikte yaptığı dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu Keşiş Dağı'nın yamacındaki ağaçlık alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Atatürk portresinin zarar görmediği yangında, 1 dönümlük alandaki ağaçlar yandı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

UZAYDAN BİLE GÖRÜLÜYOR

Keşiş Dağları eteklerinde bulunan 'Düz Parmaklar Sırtı'na 1982 yılında Ressam Mustafa Aydemir tarafından 3 bin gönüllü askerle 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak dev Atatürk portresi yapıldı. 29 günde tamamlanan 7 bin 500 metrekare alan üzerine 176 metre boyundaki dev Atatürk portresi, uzaydan bile görülebiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Alevlerden genel detay görüntü

-İtfaiyecilerin müdahalesi Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ========================================================== 3)FABRİKADA FORKLİFTİN ÇARPTIĞI İŞÇİ ÖLDÜ GAZİANTEP'te, bir halı fabrikasında çalışan Mehmet Ali Kubat, forkliftin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasında çalışan Mehmet Ali Kubat'a makinelerin arasından hızlıca çıktığı alanda, forklift çarptı. Forkliftin altında kalan Kubat'ı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kubat'ın cansız bedeni, otopsin yapılarak yakınlarına teslim edildi.

Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- İşçinin makinelerin arasına girmesi

- İşçinin makinelerin arasından çıkışı

- İşçiye forkliftin çarpması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA) ================================================== 4)LAVANTALI GAZOZ ÜRETTİ SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR DENİZLİ'de 12 yaşında çırak olarak gazoz işletmesinde çalışmaya başlayan, 26 yıl önce ise kendi fabrikasını kuran 72 yaşındaki Mehmet Hulusi Ay, 2 ay önce deneme amacıyla lavanta aromalı gazoz üretti. Lavantalı gazozun beğenildiğini belirten Ay, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi. Denizli'de iş adamı Mehmet Hulusi Ay, kentteki bir gazoz işletmesinde 12 yaşında çırak olarak işe başladı. 1972 yılına kadar aralıksız olarak bu işletmede çalışmayı sürdüren ve gazoz üretiminin inceliklerini öğrenen Ay, daha sonra ise işinden ayrılıp çeşitli meşrubat firmalarının şehirdeki bayiliğini üstlendi. 1993 yılında ise gazoz üretimi işine geri dönmek isteyen Ay, kendi fabrikasını kurarak sade ve çeşitli aromalarda gazozlar üretmeye başladı. Fabrikasında günde 80 bin şişe gazoz üretimi yapan Ay, ürettiği içecekleri Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerine satıyor.

LAVANTA, GAZOZA AROMA OLDU Fabrikasında, sade, limon, çilek, elma, nar gibi meyve aromalı içecek üretimi yapan Ay, 2 ay önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amaçlı lavantalı gazoz üretti. Yapılan lavantalı içeceğin beğeni kazanmasının ardından, fabrikaya gelen 23 bin şişelik ilk sipariş tamamlanarak tüketime sunuldu. SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR Firma sahibi Ay, lavanta aromalı gazozlar için çok sayıda sipariş aldıklarını, talepleri karşılamak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Türkiye'ye güzel bir lezzet kazandırdıkları için gururlu olduklarını kaydeden Ay, "Ürettiğimiz gazoz damaklarda ayrı bir tat bırakacak. Lavantalı gazozun ileride çok tercih edilen bir içecek olacağını düşünüyorum. İçenler çok beğeniyor. 7-8 firmadan üretim için talep aldık. Siparişleri karşılayabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bazı meslektaşlarım bunun tarifini almak için sıraya geçti. Bizim için de üretir misin diye soruyorlar" dedi. Görüntü Dökümü

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-Gazoz üretiminden görüntü

-Fabrikadan görüntü

-Şişelerden görüntü

-Lavanta aromalı gazozlardan görüntü

-Firma sahibi Mehmet Hulusi Ay ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)