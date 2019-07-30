DHA YURT BÜLTENİ-10 

Beyşehir'de silah fabrikasında yangın (3) ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKMIŞ

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ait silah fabrikasının çatı katında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi. Alevler, tamamen söndürülürken, işçilerin mühimmatı tahliye çalışmaları ise sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, yangının yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldüğünü belirtti. Yangının, ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığını anlatan İşbitirici, "Yaklaşık 3 saat sürede yangın söndürüldü. Şu an yangınla ilgili son kattaki çalışmalar, temizlik çalışmaları devam ediyor. Konya'dan yangın araştırma ekibini çağırdık. Ekibin araştırmaları sonucu yangının çıkış nedeniyle ilgili daha net bilgilere sahip olacağız. Bizim ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi, elektrik aksamından görülüyor" dedi.

Müdahale sırasında 4 kişinin hafif yaralandığını belirten İşbitirici, "Onlara da burada ambulansta müdahale gerçekleştirildi. El birliğiyle yangını söndürdük. Mahalle ve ilçe halkından da büyük destek aldık" diye konuştu.

Yangının çatı katında sınırlı kaldığını dile getiren İşbitirici, "Yangın çatı katıyla sınırlı kaldı ve oraya hapsettik. Yangının büyük gözükmesinin sebebi, orada tüfeklerin kabzelerinin çok olmasından kaynaklandı. Yangının hızla yayılmasına ve büyümesine sebep oldu" dedi.

Cevdet İşbitirici, fabrikanın yakınında itfaiye birimi bulunduğu için 112 Acil Servis'e ihbar gelmeden birkaç dakika önceden müdahale etmeye başladıklarını kaydetti.

(Görüntü Dökümü

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- Sİlahların tahliye edilmesi

- Cevdet İşbitirici röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramalarda terör örgütü PKK'nın kullandığı bir sığınak tespit edildi. Çeşitli malzemelerin ele geçirildiği sığınak, kullanılamaz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erciş ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak bulunduğunun tespit edilmesi üzerine dün bölgeye 'Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Jeneratör, akü, sığınak yapımında kullanılan çeşitli araç ve gereç ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak, kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

-Askerlerin bölgeye yaptığı operasyon

-Operasyon anından asker ve bölge detayları

-Köpek arama yaparken

-Tespit edilen sığınak

-Ele geçirilen malzemeler

-Bölgeden genel detaylar

-Sığınağın imha edilmesi anı

VAN, (DHA)- ================================== Rize'de parkta isim tartışması Rize'nin Fındıklı ilçesinde ‘Millet Bahçesi’ olan parkın ismi belediye tarafından '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştirilerek tabela asıldı. Belediye meclisinin aldığı kararı, 'kamu yararı' olmadığı gerekçesiyle onaylamayan kaymakamlık, parkın isminin ivedilikle eski haline döndürülmesini istediğini belirtti. Fındıklı ilçesinin CHP'li belediyesi, 19 Mart 2019'da açılan Millet Bahçesi Parkı'nın adını 100'üncü Yıl Atatürk Parkı, aynı yerdeki yapının Millet Kıraathanesi olan adını ise ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ olarak değiştirilmesi yönündeki 08.07.2019 tarihli ve 81 sayılı kararı, meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Kararın onay için gönderildiği Fındıklı Kaymakamlığı ise 'kamu yararı' olmadığı gerekçesiyle belediye meclis kararını onaylamadı. Belediye meclis kararı geri iade edildi. 'ATATÜRK PARKI' TABELASI ASILDI Fındıklı Belediyesi görevlileri iskele ile Arılı Deresi arasındaki parka Atatürk Parkı tabelası astı. Fındıklı Kaymakamlığı görevlileri tabela ile ilgili tutanak tuttu. Kaymakam Vekili Emrah Yılmaz da belediyeye uyarı yazısı gönderdi. Kaymakamlığın 26.07.2019 tarihli ve 1322 sayılı 'İvedi' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Belediye meclisinin 81 sayılı 08.07.2019 tarihli kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesine dayanarak onaylanmadığı bildirilmişti. Onaylanmayan meclis kararının yürürlüğe girmeyeceği kanunda açıkça belirtilmiştir. Ancak ekte gönderilen tutanakta da görüleceği üzere onaylanmayan meclis kararında belirtilen ismin parka verilmesine yönelik belediyeniz tarafından tabelada değişiklik yapıldığı, bu durumun kanuna aykırılık teşkil etmesinin yanı sıra kamu düzenini bozan bir suç doğurması nedeniyle sahildeki parkın isminin tekrar ivedi olarak eski haline döndürülmesinin ve kanunlara uygun hareket edilmesi hususunda gereğini rica ederim." Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, belediye meclisinin aldığı karara istinaden isim değişikliği yaptıklarını belirterek tabelayı kaldırmayacaklarını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Park detayları Detaylar Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA Eroğlu: Erken kuzu kesimi 30 bin ton et kaybına neden oluyor Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, erken kuzu kesiminin yıllık 30 bin ton et kaybına neden olduğunu söyledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği bölge toplantısının üçüncüsü Gaziantep'te düzenlendi. Mesleki konuların görüşüldüğü ve sonbaharda düzenlenecek Tarım Şurası'na ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile bölge illerinin oda başkanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, veteriner hekimlerinin sorunlarının dünya sorunu olduğunu ifade ederek, "Veteriner hekimler, hayvancılıkla ilgilenen müteşebbisler, başarılı olduğunda tüketiciler daha sağlıklı, güvenilir ve daha ucuz gıdaya ulaşabilirler. Bunun üretimini yapan sanayi anlamında kullanan kişiler, işlerinin sürdürülebilir ve pazarda rekabet edebilir olması birbirine bağlıdır. O açıdan veteriner hekimlerinin sorunları ülkenin, dünyanın sorunudur" dedi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise konuşmasında dişi hayvan ve erken kuzu kesimine yönelik uyarılarda bulundu. Erken kuzu kesiminin yıllık 30 bin ton et kaybına neden olduğuna dikkat çeken Eroğlu, şunları söyledi: