DHA YURT BÜLTENİ-  10

Oğlunun kullandığı kamyonetin kasasından düşen baba kurtarılamadı Bursa'da oğlu M.G.'nin (16) kullandığı kamyonetin kasasından düşen Kutlay G. (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kutlay G.'nin düştüğü anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 24 Temmuz günü Yıldırım ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Kutlay G., oğlu M.G ile birlikte hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için Hurdacılar Sitesi'ndeki kantara geldi. Burada kamyoneti tarttıran Kutlay G., kamyonetin kasasına binerek, hurdaların üzerine çıktı. Direksiyona ise oğlu M.G. geçti. M.G.'nin kantardan çıkmak için kamyoneti çalıştırıp, manevra yaptığı sırada kasada bulunan Kutlay G., dengesini kaybederek, yere düştü.

Ağır yaralanan Kutlay G., çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar bulunan Kutlay G., tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Kutlay G.'nin ehliyetsiz olan oğlu M.G. ise karakolda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, Hurdacılar Sitesi'ndeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kutlay Göktürk'ün fotoğrafları

-Dosya adı: 3107kaza Süre: 01.29 boyut: 167 MB Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ==================== Yoldan gelip geçenler sebze- meyve yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptı Bursa'da yaşayan İbrahim Alan (83), bölgeden gelip geçenler yesin, diye yol kenarındaki devlet arazilerinde 22 yıl boyunca meyve ağaçları dikip, sebzeler yetiştirdi. Ürünlerin olduğu yere 'Hayrat Bahçesi' yazılı tabela da koyan Alan, "Bu ağaçları diktim; ama burası, kim gelirse onundur" dedi.

Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde oturan İbrahim Alan, 22 yıl önce yoldan gelip geçenlerin yiyebilmesi için devlet arazisi kapsamındaki Orhaneli- Bursa yoluna meyve ağaçları dikip, sebzeler yetiştirdi. Alan'ın 'Hayrat Bahçesi' yazılı tabela da koyduğu bölgede, yaklaşık 300 ağaç ve sebze fidesi oldu. Yolu kullananların elma, armut, üzüm yiyebildiği yere Alan, 'Buradaki her şey hayrattır' yazılarını da astı.

Yoldan gelip geçenlerin meyvelerden yiyerek, ağaçların gölgesinde serinlemesini istediğini belirten İbrahim Alan, kendisi için dua etmelerini beklediğini söyledi. Alan, "1997 yılında buraya geldim. Buradaki göletten su içtim. Çeşme bile yoktu. Buradan gelip geçenlerin hem meyvelerini yemesi hem de gölgesinde serinlemesi için birkaç ağaç dikmeyi düşündüm. 2- 3 ağaç diktikten sonra buraları tamamen ağaçlar ve sebzelerle doldurmaya karar verdim. O gün bugündür burada çalışıyorum. Meyve olarak ne arasanız burada bulabilirsiniz. Kim gelirse burası onundur. Bu sene yaşım itibarıyla zorlandım, çocuklarım ilgileniyor. 83 yaşındayım, artık zorlanıyorum. Burası aslında devletin arazisi. Bu ağaçları diktim; ama burası, kim gelirse onundur. Burada meyvelerden sebzelerden yiyenlerden tek isteğim 'Allah razı olsun' demeleridir. Bana o kadarı yeter" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Meyve ağaçlarından DRONE görüntüleri

-İbrahim Alan çalışırken detaylar

-Meyve ve sebzelerden detaylar

-Meyve toplayan vatandaş ile röportaj

-İbrahim Alan ile röportaj Süre: 5.07 Boyut: 572 MB Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) ==================== Nehirdeki domuz ölüsünü insan sandılar, ihbarda bulundular Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu ırmağında insan cesedi olduğu şeklinde ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, domuz ölüsü bulundu. Bir süre daha devam ettirilen arama çalışması, domuz ölüsünü görenlerin insan cesedi sanıp ihbarda bulunduğu gerekçesiyle sonlandırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma görevlileri, Göksu ırmağında insan cesedi ihbarı üzerine harekete geçti. Ancak yapılan aramalarda ceset bulunamadı. Ancak arama ekipleri, domuz ölüsü buldu. Bunun üzerine bir süre daha devam ettirilen arama çalışması, kayıp başvurusu yapan herhangi bir kişi olmaması nedeniyle sonlandırıldı. Domuz ölüsü de kepçe yardımı ile bir traktöre yükleyerek götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Su yüzeyindeki domuz

-Olay yerine gelen kepçe

-Toplanan kalabalık

-Ekiplerin domuza ulaşması

-Domuzun çekilmesi

-Sudan çıkarılması (SÜRE: 1 DK) (BOYUT:110 MB) Haber-kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) ================= Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü Çanakkale'de, balıkçı tezgahlarında bollaşan sardalyanın fiyatı bir hafta içinde 30 TL'den 15 TL'ye düştü.

Çanakkale Boğazı'nda ve Saros Körfezi'nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı. Mevsim itibariyle şu an yağlı olduğu için denizlerin en lezzetli balığı olarak nitelendirilen sardalya vatandaşların tercihi oluyor. Havaların düzelmesiyle birlikte Çanakkale balıkhalinde tezgahlarda bollaşmaya başlayan sardalyanın fiyatı bir haftada yarı yarıya düştü. Geçen hafta kilosu 30 TL'den satılan sardalye fiyatı 15 TL'ye kadar düştü.

'SARDALYAYI BU SENE BOL BOL YİYECEĞİZ'

Boğazlarda sardalya balığının uzatma ağlarıyla avlandığını belirten Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, "Çünkü gırgır yasağı var. 15 Nisan'dan 1 Eylül'e kadar. Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması sebebiyle sardalya balığı yeni bollaşmaya başladı. Balık göç ediyor. Çanakkale civarında, Saros körfezinde, boğazlarda şuanda yeterince var. Fiyatlarda uygun. Vatandaşlarında alabileceği bir seviyeye indi. Sardalyayı bu sene bol miktarda yiyeceğiz. Omega 3 bakımından zengin olan bu balığı bu mevsimde herkesin tüketmesini tavsiye ederiz" dedi.

'15 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ'

Sardalya balığının geçen hafta kilosunun 30 liraya kadar çıktığını ifade eden Hasan Uysal, "Bu hafta 15 lira civarına kadar düştü. Balıklar gayet güzel ve kaliteli. Bu balığın ızgarası şu anda çok güzel olur. Sardalya balığındaki fiyatın düşmesi sonucu vatandaşın da bu balığa talebini olumlu yönde oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Balıkhalinden görüntü

-Tezgahlardaki balıklardan görüntü

-Sardalya balığından ve pişmiş halinden görüntü Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ================== Şehit Bedirhan Mustafa bebek, minik kabri başında anıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerce şehit edilen Nurcan Karakaya(25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, olayın birinci yıl dönümünde anıldı. Bedirhan Mustafa'nın şehitlikteki minik boyutlardaki kabri yürek burktu. Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir (58), "Geçen yıl bu saatlerde ölüm haberlerini almıştık. Bir senedir acımız hiç dinlemedi" dedi.

Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille eşi astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeğin şehadetinin 1'inci yıl dönümü nedeniyle Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ailesi sade bir anma töreni yaptı. Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir kızı ve torununun mezarını ziyaret etti. Anne Suudiye Demir mezarlığa geldiğinde "Yavrum geldim yavrularım. Kuzularım yanınıza geldim" diyerek duygu dolu anlar yaşadı. Kızının ve torununun mezar taşlarındaki fotoğraflarını seven Suudiye Demir gözyaşı döktü.

'BİR SENEDİR ACIMIZ HİÇ DİNLEMEDİ'

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suudiye Demir, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Mekanları cennet olsun. Acımız büyük. Geçen yıl bu saatlerde ölüm haberlerini almıştık. Bir sene oldu. Bir senedir acımız hiç dinmedi. Aynı bugünkü gibi duruyor acısı. İçimizde özlem var. Kardeşleri, hepsi özlem içerisinde. Adını anamıyoruz. Ziyaretler devam ediyor. Herkes yanımızda oldular. Milletimizden, devletimizden Allah razı olsun. Her zaman yanımızda ve yardımcı oldular" dedi.

EN KÜÇÜK ŞEHİT KABRİ

Türkiye'nin en küçük şehitlerinden biri olan Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesinin Şarkışla İlçesindeki şehitlikteki mezarı mermer olarak düzenlendiği görüldü. Şehit annesinin yanı başında bulunan Bedirhan Mustafa bebeğin, minik boyutlardaki kabri görenleri hüzünlendirdi.

AİLENİN EVİNE ZİYARET

Olayın yıl dönümü nedeni ile Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da Suudiye Demir'i evinde ziyaret etti. Demir'in evinde kızı ve torunu için ayrılan bölümde eşyalarının ve fotoğraflarının bulunduğu görüldü. Bedirhan Mustafa bebeğin cenaze töreni sırasında kullanılan ve 'bebek' yazılı içi boş fotoğraf çerçevesinin yanındaki penguen oyuncağı dikkat çekti. Sivas Valiliği de sosyal medya hesaplarından yıl dönümünü andı. Valiliğin anma mesajında "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'yı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Anneannenin evinden görnütüler

-Şehit anne ve bebğinin fotoğraf ve eşyaları

-Anneannenin kızı v etorunun mezarını ziyaret etmesi

-Minik şehidin mezarının görüntüsü

-Anneannenin konuşmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA) ===================== İşten çıkarılan 6 işçi belediye önünde eylem yaptı NİĞDE merkeze bağlı Aktaş Belediyesi'nde işten çıkarılan 6 işçi, oturma eylemi yaptı.

Aktaş Belediyesi'nde, 6 işçi bütçe yetersizliğini gerekçe gösterilerek, işten çıkarıldı. Ancak iddiaya göre yerlerine 9 işçi alındı. Durumdan haberdar olan 6 işçi, belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. İşçiler adına konuşan Mümin Yeşil, 9 yıldır belediyede çalıştığını anlatarak, "Belediye personeli olarak bütün haklarımızı elimizden aldılar. Kanunu Hükmünde Kararname ile kadroya geçtik. Belediye Başkanı Erdoğan Şevenk kendi encümenleri ile bizim çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını elinden aldı. Gerekçe olarak bütçe yetersizliğini gösterdiler. Bütçe yetersizmiş. 'Bütçe yetersiz' dediler, yerimize 9 kişiyi aldılar. Siyasi baskı var. Ben 9 yıldır çalışıyorum. Bizim yerimize encümendekilerin çocukları, yeğeni, damadı, ablasının çocuğu yerleştirildi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Aktaş Belediye Başkanı Erdoğan Şevenk ise 6 işçinin bütçe yetersizliği nedeniyle encümen kararı ile işten çıkarıldığını söyledi.

Görüntü dökümü

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-İşçilerden görüntü

-Belediye binasından görüntü

-İşçilerin açıklaması

-Detay görüntüler Süre: 01'40" Boyut: 109 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ==================== Getirisi en yüksek alternatif ürün, bamya Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, üretimi ve hasadı zahmetli olan bamyanın, getirisi en yüksek alternatif ürünlerden olduğunu söyledi. Sağlam, bir dekar alana ekilen bamyanın yaklaşık 10 bin TL cirosu olduğunu, masrafların çıkmasıyla üreticinin eline 5 bin TL kazanç bıraktığını kaydetti.

BAMYA ÜRETİMİNDE 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ

Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesindeki bamya tarlasında incelemelerde bulunan İbrahim sağlam, 2010-2011 yılları içerisinde 200-250 dekar olan bamya ekiminin, 2019 yılı içerisinde 2 bin 595 dekara yükseldiğini belirterek, "İlimiz, daha önce bamya tarımı bilinmezken, bugün Balıkesir, İzmir ve Amasya'dan sonra Türkiye'de 4'üncü sırada gelmekte. Bamya üretiminde 2010-11 yılları içerisinde toplam dönüm başına 700-750 kilogram ürün alınıyordu. Bugün baktığımızda 1000-1200 kilogram arasında verim alınmakta. İnsan emeği ile çok yakından ilgili olan bir tarım. İki günde, üç günde bir hasat edilmesi gereken bir ürün. Mart'ın 15'inde ekilir, mayıs ayının sonunda hasat başlar. Kasım ayına kadar 5 ay hasat edilebilir bir ürün" dedi.

BÜBRE İSTEMEDİĞİ İÇİN TOPRAĞI YORMAMAKTA

Bamyanın Osmaniye ekonomisine 20-25 milyon TL arasında girdi sağladığını ifade eden Sağlam, "Aynı zamanda çevre illerimiz Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana illerine bamya göndermekteyiz. İşgücü açısından, alternatif ürün olarak düz arazide iyi bir alternatif ürün. 1 ton verimle toptan 7-7,5 liraya satılıyor. Perakende fiyatı ise 8-10 lira arasında. Bu da 4-5 bin lira getiri sağlıyor. Bu hiç bir ürünümüzde yok. İyi bir alternatif ürün. Gübre istememesi açısından toprağı da yormamaktadır" diye konuştu.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Çiftçi Ali Açıkgözoğlu ise bamya hasadının zahmetli olduğunu ve işçi bulmakta sıkıntı çektiklerini belirterek, "Sabah saat 5'te kalkarız, akşam 7'ye kadar bamya toplarız. Fiyat konusunda şikayetçiyiz, şu an Osmaniye'de toptan 6,5 - 7 liraya gidiyor. Ama başka illerde 11,5 -12 lira arasında. Batı illerine bamya buradan gidiyor. İstanbul'da 20-25 liraya kadar satıldığını duyduk. Ankara'da 18-20 liradan bahsediyorlar. Yani çiftçinin elinden çıktıktan sonra değerleniyor, üreticinin elinde para etmiyor. 1 kişi günde 20-25 kilogram bamya topluyor. Hasat 6'ncı aydan başlar toprağın verimine göre 11'nci aya kadar uzar. Dönümüne 1 ton ile 1 ton 200 kilo arası verim alıyoruz. Bu yıl 18 dekar alana ekim yaptım" dedi.