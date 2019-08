DHA YURT BÜLTENİ-10

ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2’nci Başkanı Ergün Kayhan bu yıl hamsiden umut olmadığını belirterek, “Denizlerimizde hamsi başından kendini gösteriyor. Palamutun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamutun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyorö dedi. Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2’nci Başkanı Ergün Kayhan, Zonguldak, Ereğli, Kozlu ve Kilimli açıklarında geçen yıl hamsi bolluğu yaşandığını, bu sezon hamsiden umutlarının olmadığını belirtti. Ergün Kayhan hamsi olmayınca palamutun da olmadığını ifade ederek, “Zonguldak açıklarında geçen yıl hamsi bolluğu vardı. 280 bin ton yurt dışına hamsi ihraç edildi ve bu Zonguldak açıklarından giden hamsidir. Bu yıl hamsiden umut yok. Denizlerimizde hamsi başından kendini gösteriyor. Palamutun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamutun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyor. Geçen yıl, aşırı derecede fabrikalara dökme balıkçılık yapıldı. Bu da endüstri balıkçılık için iyi ama gelecek için hiç iyi bir şey değil, çünkü bugün yeriz ama yarın ne yiyeceğiz? Bunu düşünemiyoruz. Bu yıl hamsiden çok umutsuzuzö dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Olay yeri

-Genel detay

Süre:244 MB

Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

==================================================

5)TEZGAHINDAKİ MISIRLARI HEM SATIYOR HEM GÜVERCİNLERİ BESLİYOR

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde mısır satıcısı Remzi Koçoğlu(55), tezgahına gelen güvercinleri elleriyle mısır yedirerek besledi.

Alaplı ilçe merkezinde 10 yıldır mısır satarak geçimini Remzi Koçoğlu, her gün tezgahına gelen güvercinleri kendi kazancı olan mısırla doyuruyor. Günde 10 mısır ile güvercinleri doyuran Remzi Koçoğlu, alışveriş yapan insanların takdirini topluyor.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Koçoğlu, “İlçe merkezinde mısır tezgahım var. Mısır tezgahına her gün yüzlerce güvercin gelir. Mısırı yemeye çalışırlar ama kabuk olduğu için yiyemezler. Bende mısırın kabuklarını soyarak güvercinleri sütlü mısırla kendi ellerimle besliyorum. Her gün 10 mısırla güvercinleri doyuruyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onları ellerimle doyurmak beni çok mutlu ediyor. Herkes sokak hayvanları başta olmak üzere onları sevsin ve korusunlar.ö dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Güvercinlerin mısır arabası üzerinde gezinmesi

-Güvercinlerin Remzi Koçoğlu elinden mısır yemesi

-Röportajlar

Süre: (3.24) Boyut: (195MB)/Dosya Adı: zngguvercinmisir

HABER-KAMERA: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)