DHA YURT BÜLTENİ - 10

1)BİNALİ YILDIRIM, İZMİR'DE TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz'da geldiği İzmir'e, 13 gün sonra yeniden geldi. Bu kez partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesini ziyaret eden ve burada ‘Bayındır'ın çiçek gibi insanları’ ifadeleriyle vatandaşları selamlayan Yıldırım, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzde belediye seçimleri için 5 yıl gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de 4 yıllık süre var. Bu süre içinde inşallah ülkemizin kalkınması için, Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yapacak çok işimiz var" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olan, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz'da geldiği İzmir'de, Kınık ve Bergama ilçelerini ziyaret etmişti. 13 gün sonra tekrar kente gelen Binali Yıldırım, bu kez partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır'ı ziyaret etti. "Yüze vurur ifadesi, Bayındır'a hoş geldin bitanesi" pankartıyla karşılanan Binali Yıldırım'a, AK parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer İzmir milletvekilleri ile eski milletvekili Vecdi Gönül eşlik etti. Belediye önünde toplanan vatandaşlara ilk olarak Bayındır Belediye Başkanı Ak Partili Uğur Demirezen, ardından da Hamza Dağ seslendi. Bayındır'da güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Hamza Dağ, "Önümüzdeki 5 senede, 31 Mart'a kadar söylediğimiz her sözün arkasında durup Bayındır'a hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2009-2014 arasında yapılanları hep birlikte müşahede ettik. Bize oy versin ya da vermesin herkese hizmet edeceğiz. Bayındır'ı parlayan yıldız yapacağız" dedi.

‘BURSA’DAN, İKİ SAATİN ALTINDA İZMİR’E İNDİM’

Daha sonra kürsüye çıkan Binali Yıldırım ise vatandaşları "Çiçek dünyasının merkezi olan Bayındır'ın çiçek gibi insanları" sözleriyle selamladı. Aradan çok zaman geçtiğini ve Bayındırlıları çok özlediğini söyleyen Yıldırım, "Bugün benim için çok güzel bir gün. Buraya sizlere teşekküre geldim. Uğur Demirezen kardeşimize sahip çıktınız, onu belediye reisi seçtiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi o da sizin verdiğiniz bu desteği karşılıksız bırakmayacak ve Bayındır’ımızı daha da bayındır hale getirmek için çalışacak. 2011 yılında İzmir milletvekili adayı olduğumda Torbalı'dan bu tarafa gelirken yolun halini görünce çok üzüldüm. Ne kadar zorlukla, trafik kazası tehlikesiyle eski yoldan gelip geçtiğinizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hamdolsun Torbalı'dan bu tarafa yeni yol çok güzel olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun, kullananlardan Allah razı olsun. Dün, Türkiye'nin yüz akı olan, gururu olan projenin açılışını yaptık. İstanbul-İzmir Otoyolu sıradan bir proje değil. Niye? Çünkü İstanbul ile İzmir arası artık 3 saatin altına iniyor. Dün Bursa'dan geldim, iki saattin altında İzmir'e indim. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

BU MİLLET İÇİN NE YAPSAK AZDIR

"Bu millet için ne yapsak azdır" diyen Binali Yıldırım sözlerini şöylü sürdürdü:

"Daha fazlasını yapacağız. İnşallah birlikte yapacağız. 18 yıl boyunca Cumhurbaşkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de olmaz denen işleri olur hale getirdik. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye’yi birleştirdik. Doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birleştirdik. Biliyorsunuz yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes bilsin. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, ezanını dindirtmeyiz. 15 Temmuz'da Bayırdır cumhurbaşkanına, başbakanına ve ülkesine sahip çıktı"

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Seçimsiz bir döneme girildiğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzde belediye seçimleri için 5 yılı gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de 4 yıllık bir süre var. Bu süre içinde inşallah ülkemizin kalkınması için, Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yapacak çok işimiz var. Bayındır, bugün dünyanın çiçekçilikte tartışmasız merkezi olan Hollanda'ya bile çiçek ihraç eden bir ilçemiz. Bayındır, ta Osmanlı’dan bugüne kadar çiçekçiliğin merkezi olmuş. Büyükşehirlerimizde bulunan o parklardaki, büyük bulvarların etrafındaki çiçekleri görünce aklıma hep Bayındır geliyor, hep siz geliyorsunuz. Sadece çiçekçilik değil, tarımsal ve bitkisel üretiminde de Bayındır merkez olmaya hak kazanıyor. Bir tarımsal organize sanayi bölgesi beklentisi var. Bunu biliyoruz. Milletvekillerimiz ve bizatihi şahsım bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz, bölünmüş yolu yapacağız dedik, yaptık. Şimdi de Torbalı Ödemiş arasındaki demiryolu hattını iyileştireceğiz dedik ve elektrikli hale getiriyoruz. Daha konforlu hale geliyor. Çalışmalara başlandı, 44 milyon yatırım var. Helali hoş olsun. Gelirken milletvekillerimiz söyledi. Tire'de araç muayene istasyonu varmış, Bayındır'da yokmuş, olur mu? Olmaz. Bayındır'a yakışır değil mi? Araç muayene istasyonu kuracağız. Bayındırlı kardeşlerimizin Tire'ye gitmesine gerek kalmayacak. Bazı baraj işleri var. Fakat biraz ağır gidiyor. Bana ağır gittiğini söylediler. O konuyla da ilgileneceğiz. Daha da hızlandırılması için tarım demek su demek, hayat demek, su demek sulama olmadan hiçbir şey olmaz. Bereket olmaz. O bakımdan bu Bayındır'ımızda gençlerimizin daha iyi şartlarda iş bulabilmeleri için mutlaka üretime daha fazla önem vermemiz lazım. Burada bir fakülte beklentisi olduğunu da biliyorum. Bunun içinde çalışma yapacağız şimdiden oldu demiyorum gerekli çalışmaları başlatacağız. Hastaneyle ilgili talebinizi biliyoruz belediye başkanı ve milletvekilleri bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

Binali Yıldırım, konuşmasından sonra Belediye başkanı Uğur Demireren'i makamında ziyaret etti.

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-Binali Yıldırım ın karşılanması

-Yıldırım ın konuşması

-Detaylar Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA) ===================================================== 2)GEMİ SÖKÜM TESİSİ YAPILMAMASI İÇİN 4 BİN İMZA TOPLADILAR Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yapılacağı öne sürülen gemi söküm tesisine tepki gösteren Gemi Sökümüne Hayır Platformu, topladığı 4 bin 16 imzayı valiliğe teslim etti. Vali Erdoğan Bektaş ile görüşen platform üyeleri, valinin böyle bir talep ve teklifin olmadığını söylediğini belirtti. Kilimli Alacaağzı mevkiine yapılacağı öne sürülen gemi söküm tesisiyle ilgili çevre örgütleri ve vatandaşların kurduğu Gemi Sökümüne Hayır Platformu, 'Kilimli'de gemi söküm tesisi istemiyoruz' adı altında başlattığı imza kampanyasında 4 bin 16 imza topladı. İmzalar dilekçeyle birlikte Zonguldak Valiliği'ne verildi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile görüşen heyet, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Vali Bektaş'ın gemi söküm tesisi konusunda gelen herhangi bir talebin olmadığını kendilerine ilettiğini belirten Gemi Söküm Tesisi Platform Sözcüsü Aysel Yılmaz, "Sayın valimiz bize şunu ifade etti; bu konuda 1988 yılında çıkmış olan bir Bakanlar Kurulu kararı var. Ancak bugüne kadar ciddi bir talep ve teklif almadık. Bu söylemlerden ve platformun çalışmalarının ardından kamuoyunun dikkatini çekmiş olabilir. Şimdilik ortada böyle bir şey yok. Şu anda bu konuda endişe edilecek bir şey yok' diyerek endişelerimizi gidermeye çalıştı" dedi.

'KARAR VAR OLDUĞU SÜRECE ENDİŞEDEYİZ'

Bakanlar Kurulu kararı olduğu sürece halkın endişede olduğunu belirten TEMA İl Temsilcisi Aysel Yılmaz ise, şöyle konuştu:

"Umarım endişelerimiz gerçekleşmez ve bu gemi söküm tesisi Kilimli ilçesine yapılmaz. Platform olarak bu işin takipçisiyiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakanlar Kurulu kararı olduğu müddetçe biz orada her zaman endişe içerisinde yaşıyor olacağız. Bunun farkındayız ve bunun için de bir çalışma yapacağız. Bundan sonraki çalışmalarımız acaba bu kararı nasıl iptal ettireceğimiz konusu üzerine olacak."

VALİ DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Haziran ayında yaptığı açıklamada, şöyle konuşmuştu:

"Gemi söküm işi özel bir iş. Türkiye'nin iki gemi söküm yeri var. Aliağa ve bir de Kilimli belirlenmiş. Onun dışında Türkiye üçüncü bir gemi söküm yeri yapmayacağını taahhüt etmiş. Karadeniz coğrafyasında da başka gemi söküm yeri yok. Karadeniz coğrafyasında gemiler eskidiklerinde gidebilecekleri en yakın yer Aliağa. Oraya ulaşabilmeleri için de iki boğaz var. Bunun da maliyeti var. Dolayısıyla Karadeniz coğrafyasında büyük eski gemiler var. Bunu işleyebilecek bir gemi söküm yeri de yok. Kilimli'deki yeri ele alabilir miyiz? Eninde sonunda Kilimli'de gemi sökümcü olur. Türkiye böyle bir fırsatı kolay kolay tepmez. Bugün mü olur yarın mı olur? Bir ekonomisi var, kirliliği de var. Oraya güçlü bir işletmeci yarın gelebilir ama orada ellerinde bir imkan var. Sıkışırlarsa gelebilirler. Zamana bırakılmış bir konudur."

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-Platformun valilik önünde taptığı açıklama

-Pankartlardan detaylar

-Açıklamaya katılanlardan detaylar

Süre: (3:27) Boyut: (386 MB) HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ========================================================= 3)BİLAL ERDOĞAN, BİTLİS'TE PROF.DR. FUAT SEZGİN PANELİNE KATILDI Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına, Eren Üniversitesi'nde panel düzenlendi. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Bitlis'in yetiştirdiği önemli bir ilim ve bilim adamı olduğunu söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Vali Oktay Çağatay, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Pati İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

'ÖNEMLİ İLİM VE BİLİM ADAMIYDI'

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Bitlis'in yetiştirdiği önemli bir ilim ve bilim adamı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunu bu hafta etkinliklerle kutluyor, diğer yandan da Prof. Dr Fuat Sezgin yılını işliyoruz. Hem hocamızın vefatının akabinde 2019 yılının olması ve bunu memleketinde hatırlıyor olmamız güzel oldu. Burada mesele, büyük bir bilim insanını anlamak ve tanımaktır. Bizim bölgemizde böyle bir insan yaşadı. Bunu anlamamız ve öğretmemiz gerekiyor. Bizim bilim insanları, namazında ve niyazında bir yandan bilimde astronomide ilerlediler. Sanayi devrimine uzanan batının sıçrama dönemindeki çalışmaları araştırdılar. Onlardaki azme ve bilime ihtiyacımız var. Geleceği Müslümanların yöneteceği yeni bir çağı inşa edeceğiz. Bu vesile ile yapılan tüm çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Panelin moderatörlüğünü yapan İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya da "Bugün burada yapacağımız panel yıl içerisinde 300 paydaşımızla birlikte yapacağız. Birçok ülkede gerçekleştirilecek olan 800 farklı programın başlangıcı Bitlis’ten başlıyor" dedi.

Program, panelistler Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İlahiyatçı ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili yaptıkları sunumlar ve günün anısına plaketlerin verilmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Panele katılanlar

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Panelin moderatörlüğünü yapan İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya'nın konuşması

-Panelistlerin sunumları

-Plaket töreni Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- =============== 4)KAHRAMANMARAŞ'TA GÖRÜLEN ÖRÜMCEK KORKUTTU Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki örümcek görüldü. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümcek, ev sakinleri tarafından öldürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde yayla evine giden Fatma Demirel (78), kapıyı açınca sarı ve büyük bir örümcekle karşılaştı. Örümceği görünce tedirgin olan Demirel, hemen öldürdü. Örümceği ilk başta akrep sandığını belirten Demirel, görenlerin örümceğin zehirli Sarı Ömer örümceği olduğunu söylediklerin belirtti.

Komşularının örümcek öldürdüğünü duyunca yaylaya gelen Muhtar Özgür Demir ise internetten yaptığı araştırmada örümceğin çok zehirli bir tür olan Sarı Ömer olduğunu gördüklerini söyledi. Dev örümceği mahallede ilk defa gördüklerini belirten Özgür Demir, "Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Vatandaşlarımız bu örümcekle karşılaşınca dikkatli olsunlar çünkü saldırgan bir tür diye konuştu.