DHA YURT BÜLTENİ-10

Görüntü Dökümü

----------------------------------

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın açıklaması

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON-DHA

================================================

3)FREN YERİNE GAZA BASINCA YEDEK PARÇA DÜKKANININ VİTRİNİNE DALDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde babasına ait elektrikli bisikleti izinsiz olarak alan 11 yaşındaki Betül Aras, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Cam kırılırken Aras hafif yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Babasına ait elektrikli bisikleti bugün saat 10.30 sıralarında izinsiz olarak alan Betül Aras, gezintiye çıktı. Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan Abdülbaki Aras'a ait yedek parça satan dükkanın önüne geldiğinde Aras, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca kontrolü kaybetti. Savrulan elektrikli bisiklet yedek parça satışı yapılan dükkanın vitrin camına çarptı. Cam kırılırken, Aras, hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Aras, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.