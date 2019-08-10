DHA YURT BÜLTENİ- 10

VALİ GÜZELOĞLU, 'KEMERİN SES GETİRSİN' KAMPANYASINI TANITTI Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'kemerin ses getirsin' kampanyasını, katıldığı trafik denetiminde sürücülere tanıttı.

Kurban Bayramı'nda trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'kemerin ses getirsin' kampanyası, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından sürücülere tanıtıldı. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Pirinçlik Mahallesi Mevkii'nde bulunan yol kontrol uygulamasındaki trafik denetimine katılan Vali Güzeloğlu, sürücüleri emniyet kemerlerini takmaları ve hız sınırını aşmamaları konusunda uyardı. Kurban Bayramı süresince Diyarbakır genelinde bin 780 emniyet ve jandarma trafik görevlileri ile hem karadan hem de drone ve helikopter ile havadan trafik denetimlerinin yapılacağını anlatan Vali Güzeloğlu, "Dünden itibaren başlayan en yüksek tedbirler ve önlemler çerçevesinde ilimiz genelinde bin 780 emniyet ve jandarma trafik görevlilerimiz ile 140'a yakın sabit trafik ekibimiz görev yapıyor. 47 sabit noktada olmak denetim gerçekleştiriliyor. Trafik denetimlerimiz drone ve helikopter destekli olarak icra ediliyor. Havadan yapılan görüntüler anında izleme merkezimize aktarılacak, burada yapılan değerlendirmelerde varsa aykırılıklar tespit edilip, gereği ifa edilecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik denetiminden görüntü

-Vali Güzeloğlu'nun sürücülere kampanyayı anlatması

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ================= ÇORUM'DA KURBANLIKLAR BAGAJDA TAŞINDI Çorum'da vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı'nda hayvan pazarından satın aldıkları küçükbaş kurbanlıkları otomobillerinin bagajında taşıyor.

Kentte Kurban Bayramı öncesi Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kurban satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Arife günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanan pazarda, besiciler, yetiştirdikleri hayvanları en iyi fiyata satabilmek, vatandaşlar ise daha ucuza alabilmek için kıran kırına pazarlık yapıyor. Kurbanlık alan bazı vatandaşların, hayvanları otomobillerinin bagajında taşımaları da ilginç görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar, satın aldıkları özellikle büyükbaş kurbanlıkları, gidecekleri yere götürmek için kamyonet tipi araçları tercih ederken, bazıları da kendilerine ait özel otomobilleri ve hafif ticari araçlarının bagaj kısmına bindirerek evlerine götürdü.

Hayvan pazarına gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, kurbanlık alan ve satan besicilere aracılık yapıp kurban satışı yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Hayvan pazarına gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın kurban pazarlığı

-Küçükbaş hayvanların araçlara bindirilmesi

-Kurbanlık alan Aslan Yırtan röp.

-Detaylar Haber-Kamera:- Yusuf ÇINAR- ÇORUM (DHA) ================= AYDIN'DA KURBANLIK DEVELERE BÜYÜK İLGİ Aydın'da Kurban Bayramı öncesinde koç ve danaların yanı sıra develer de kurbanlık olarak satışa sunuluyor. Kurbanlık develerin fiyatları 10 ile 15 lira arasında değişiyor. İncirliova ilçesinde deve besiciliği yapan Metin Korucu, yetiştirdiği kurbanlık develeri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Deve güreşi geleneği nedeniyle deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da, kurban için ayrılan hayvanların satışı sürüyor. Fiyatları büyüklüğüne göre 10 ile 15 bin lira arasında değişen kurbanlık develere ilgi, yoğun oldu. İncirliova ilçesinde devecilik yapan Metin Korucu, bu yıl kurbanlık olarak ayırdığı 20 devenin tamamını sattı. Korucu, elindeki son 3 deveden 2'sini Antalya ve 1'ini de Burdur'daki alıcılara gönderdiklerini söyledi. 7 ile 15 yaş arasındaki develeri kurbanlık olarak sattıklarını belirten Korucu, "Kurbanlık olarak ayırdığımız develeri, yaşlandığı için artık güreşmeyen ya da güreşlerde rakibinden kaçanlar arasından seçiyoruz. Her yıl kurbanlık deve alan sabit müşterilerimiz var. Ancak farklı müşteriler de çıkabiliyor. Bir önceki yıla oranla kurbanlık deve satışımız biraz daha az olsa da yine yoğundu. Toplam 20 devem satıldı. Müşterilerin bazıları gelip, bakıp pazarlık yaparak alıyor. Bazıları da telefonla arıyorlar, fotoğraf yolluyoruz. Bu şekilde anlaşma sağlıyoruz. Parasını hesaba yatırıyorlar, sonra günü gelince develeri kamyona yükleyerek gideceği yere yolluyoruz. Ağızlarını bağladığımız develeri 200 ile 1000 kilometre arasında değişen bir çok yere gönderiyoruz" dedi.

Korucu 900 kiloluk bir deveden ortalama 400-500 kilogram civarında et çıktığını da söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurbanlık develerin kamyona ağızları bağlanarak yüklenmesi

-Kurbanlık deve satıcısı Metin Korucu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ================== UYUŞTURUCU MADDE BONZAİYİ ÜZERİNE FARE ZEHRİ VE BÖCEK İLACI PÜSKÜRTEREK SATIYORMUŞ Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 ayrı suçtan ve cezaevi firarisi olarak aranan uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Kaldığı evde yapılan aramada satışa hazır halde 17 gram bonzai ele geçirilirken F.U.'nun bonzainin bağımlılık yapması için üzerine fare ve böcek ilacı püskürttüğü tespit edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan F.U.'nun imal ettiği bonzai olarak bilinen sentetik madde kannabinoidi piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi. Narkotik polisleri, önceki gün alıcı görünümünde F.U.'nun evine gitti. Uyuşturucu pazarlığı yapıldığı sırada, evin çevresinde hazır bekleyen diğer narkotik polisleri operasyon düzenledi. F.U. suçüstü yakalanıp gözaltına alınırken, evde yapılan aramada satışa hazır halde 51 paket toplam 17 gram bonzai ele geçirildi. Evde aramaları sürdüren narkotik polisleri, bonzainin imalatında kullanılan insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan böcek ilacı, tütün ve fare zehirleri gibi 681 gram zehirli kimyasal madde de buldu. Ele geçirilen bu zehirli kimyasalların yapılan incelemesinde ölümcül nitelikte yüzde 98 oranında saf zehir olduğu ve bağımlılık yapması amacıyla imal edilen uyuşturucu maddelerin üzerine püskürtülerek etkisinin artırıldığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan F.U.'nun 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis kamerasında evde arama yapılmasından görüntü

-Bulunan bonzailerden görüntü

-Ele geçirilen fare zehiri ve böcek ilaçlarından görüntü Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ================== KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 keçi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklara yanaşan itfaiye merdivenine atlayan keçiler, aşağı indirildi.

Gölcük Ulaşlı Yalı Mahallesi'nde Turhan Tankutay, keçileri otlamaları için Ulaşlı Yalı Mahallesi Spor Tesislerinin arkasındaki yeşil alana bıraktı. 2 keçi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Turhan Tankutay itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 15 metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile keçilerin bulunduğu yere yaklaşıldı. Keçiler, yanlarına yanaşan itfaiye merdiveninin sepetine atladı. Keçiler daha sonra aşağı indirildi. Turhan Tankutay, keçilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye merdiveninin kayalıklara yanaşması

-Keçilerin itfaiye merdiveni sepetine atlaması

-Keçilerin aşağı indirilmesi ve keçilerden görüntü HABER: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) ================= DEPREM ANINDA MARKET RAFINDAKİLER DEVRİLDİ Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen, aletsel büyüklüğü 6.0 olan depremde, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sarsıntının ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntüde, raflarda bulunan ürünlerin yere dökülmesi dikkat çekti.

Bozkurt ilçesinde geçen 8 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki şiddetli deprem, çevredeki il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anları, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan bir marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte raflardaki ürünlerin yere dökülmesi, markette bulunanların korku yaşayarak dışarı kaçışması dikkat çekti. Market sahibi Osman Savur, sarsıntının çok şiddetli olduğunu belirterek, depremle birlikte kendilerini hemen dışarıya attıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Deprem annın bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ==================== OKUL BİRİNCİLİĞİNDEN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEYİ BEKLERKEN, İKİNCİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ Antalya'nın Alanya ilçesinde mezuniyet töreninde okul birincisi ilan edilen, üniversite sınavına girip okul birincisi kontenjanından istediği bölüme yerleşmeyi ümit eden İbrahim Erdem Atila (18), beklediği üniversiteye giremedi. Nedenini sormak için gittiği okulda, başka bir öğrencinin 0,04 puanla kendisini geçtiğini öğrenince şoke olan İbrahim Erdem Atila, hukuk mücadelesi başlattı.

Alanya'da oturan İbrahim Erdem Atila, bu yıl Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Diploma notu 80.73 olan Atila, mezuniyet töreninde birinci olarak okul müdüründen plaket ve sertifika aldı ve okul kütüğüne yine birinci olarak plaket çaktı. Üniversite sınavına giren İbrahim Erdem Atila, okul birinciliği kontenjanından, tercihlerinden birine yerleşmeyi bekledi. Ancak beklediği tercihlerinden hiçbirine giremeyen Atila, durumu sormak için okula gitti. İddiaya göre okul yöneticileri Atila'ya okul birincisi olmadığını, ikinci olduğunu söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan İbrahim Erdem Atila hukuk mücadelesi başlattı.

'OKUL BİRİNCİSİ BEN DEĞİLMİŞİM'

İbrahim Erdem Atila, bu yıl okul birincisi olduğunun söylendiğini belirterek, "Okulun kapanacağı hafta yapılan baloda 'okul birincisisin' dediler, sonra sınava girdim. Çok iyi geçmemesine rağmen rahattım. Ona göre tercihlerimi yaptım. Ama sonra öğrendim, okul birincisi ben değilmişim. Başkasıymış. Bunu öğrenmek için okula geldim. Bir başka öğrenci beni 0,04 puanla geçmiş. Bu bana haber verilmedi ve ben şu an boştayım" dedi. 'HİÇBİR BÖLÜME YERLEŞEMİYOR'

Ailenin avukatı Emre Bal da hukuk savaşı başlattıklarını belirterek, İbrahim Erdem Atila'nın mezuniyet töreninde okul birincisi ilan edildiğini kaydetti. Kendisine plaket ve belge verildiğini vurgulayan Emre Bal, "Okullar kapandıktan sonra sınavlara giriyor. Sonuçları açıklanıyor. Öğrencimiz okul birincisi olarak tercih yapıyor. Açıklanan sonuçlarda öğreniyoruz ki; burada Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okul birinciliği kontenjanından yerleşmesi gerekirken, hiçbir bölüme yerleşemiyor. Öğrencimiz okuluna gidiyor, kendisine bilgi verildiği söyleniyor. Detaylı bir şey anlatılmıyor. Şu anda çok önemli bir mağduriyet söz konusu. Okula yerleşemedi ve bir yıl daha sınava hazırlanması gerekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.