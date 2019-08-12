DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KAPUTAŞ PLAJI'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU ANTALYA'nın eşsiz plajlarından Kaputaş Plajı Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. 9 günlük Ramazan Bayramı'nda günlük 10 bin kişi ağırlayan plaja Kurban Bayramı'nda günlük 6 bin kişinin geldiği kaydedildi.

Turizm kenti Antalya'nın en batı ilçesi Kaş'a 20 kilometre uzaklıktaki beyaz kumlarıyla ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak merkezi haline geldi. 9 günlük Ramazan Bayramı'nda günlük yaklaşık 10 bin kişinin geldiği plajın Kurban Bayramı'ndaki ziyaretçi sayısı 4 bin düşüşle 6 binlere indi.

187 BASAMAKLA İNİLİYOR

Gelen tatilciler, yol kenarına araçlarını park ettikten sonra 187 basamak inerek Kaputaş'ın turkuaz suyuna kendilerini bıraktı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 28 derece, nem oranının ise yüzde 42 olarak ölçüldüğü Kaş'a gelen tatilciler, doğa harikası plajda denize girerek serinledi. Kanyon ağzı plajı olması nedeniyle yer altı sularının denizle buluşmasıyla turkuaza bürünen plaj, yeşil ve maviyi ziyaretçilerine bir arada sunuyor. Plaj işletme sorumlusu Özer Acar, dünyaca ünlü plajın yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi. 187 merdivenle inilen denizin turkuaz renginin de büyük ilgi gördüğünü ifade eden Acar, en büyük eksikliğin otopark olduğu kaydetti.

TURKUAZ RENGİ YER ALTI SULARINDAN

Plajın yol kenarında olması nedeniyle otopark yapılmasının mümkün olmadığını anlatan Acar, "Plaja gelenler araçlarını yol kenarına park ediyor. Misafirlerimize kaliteli ve eşsiz bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Dünyaca ünlü bir kanyon ağzı plajı burası. Yer altından gelen kaynak sular taşlar arasından süzülerek denize karışınca turkuaz renk ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kaputaş tabela detayı

- Yol kenarındaki park etmiş araçlardan detay

- Plaj havadan drone görüntüleri

- Plajdan detaylar

- Denize giren tatilcilerden detay

- Plaja gelen tatilcilerle röp. 05.45 / 628 MB

Haber: Alparslan Çınar - Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- ==================================================== 2)BEYAZ CENNET'TE BAYRAM YOĞUNLUĞU DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistler, termal sular ve beyaz travertenlerin oluşturduğu görsel güzellikleri yerinde görmek için Beyaz Cennet'e akın etti. Yılın her mevsimi, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye gelenler fotoğraf çekip doğa harikası travertenlerde güneşlendi. Bayram tatilinde çeşitli şehirlerden gelen tatilciler beyaz travertenlerdeki sulara girerken bazıları da yürüyüş yaptı. Adrenalin tutkunu bazı tatilciler de yamaç paraşütüyle Pamukkale'yi havadan görme fırsatı yakaladı. Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusuyla da ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de, Hierapolis Antik Kenti'nde de yoğunluk oluştu. Yaz kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da ise ziyaretçiler tarihi sütunların arasında yüzmenin keyfini çıkardı.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI

Ailesiyle birlikte Pamukkale'ye gelen ve yüzüne çamur sürerek şifa bulmaya çalışan Yüksel Egemen Kasapoğlu, travertenlerin bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Yüzüme Pamukkale'deki doğal çamurdan sürüp, maske yaptım. Çamuru evime gidinceye kadar çıkarmayı düşünmüyorum" dedi. Bayram tatilini Pamukkale'yi ziyaret ederek değerlendirdiğini belirten Esra Ezer de "İstanbul'da yaşıyorum. İlk kez Pamukkale'ye geldim. Çok muhteşem bir atmosferi ve güzelliği var. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Umida Hamrayeva ise, Pamukkale'yi gördüğü için çok mutlu olduğunu, travertenlerin üzerinde yürümenin eşsiz bir duygu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Pamukkale'ye girmek için sıra bekleyen turistlerden görüntü

-Pamukkale'den görüntü

-Travertenlerde yürüyen ve yüzenlerden görüntü

-Fotoğraf çektiren turistlerden görüntü

-Antik Havuz'da yüzenlerden görüntü

-Turistler ile röp.

-Geel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) =================================================== 3)AYDER YAYLASI'NDA TATİLCİ YOĞUNLUĞU RİZE'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Yaylada, oteller ve pansiyonlar ile dağ evlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.Karadeniz Bölgesi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle oteller ve pansiyonlar ile dağ evlerinde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Eşsiz doğası, denizi ve yaylarıyla dikkat çeken bölgede tatil planlaması yapanların tercihleri arasında doğa ve kültür turları ilk sırada yer alıyor. Yerli turistlerin yanı sıra çoğunluğu Körfez ve Mena (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinden gelen turistler, bölgeye akın ediyor. Rize'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'da tatilcilerin akınına uğruyor. Bayram tatilinde yaylaya gelenler, doğa yürüyüşleri yapıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, yöresel çalgılardan tulum ezgilerini dinliyor. Yaylada sayıları artan salıncaklarda sallanalar doğa ile baş başa tatillerini geçiriyor.

Tatilciler, Ayder Yaylası'na hayran kaldıklarını belirterek yeşili, doğası ve şelalelerinin büyüleyici olduğunu belirtti. 'DÖRT MEVSİMİ YAŞIYORUZ' Rize Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fatih Kızıltan, bayram tatilinde yayladaki tesislerin doluluk oranlarının yüzde yüze ulaştığını söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini anlatan Kızıltan, "Bu yıl yaz turizm sezonu geçen yıla göre düşük yoğunlukta seyretse de bayram tatilinde tesislerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler ile yerli ve yabancı turistler yaylaya ilgi gösteriyor. Yayladaki tesislerde konaklayanlar Huser, Kavron, Pokut ve Sal gibi yaylaları geziyor, sis bulutlarının üzerine çıkıyor. Doğa ile baş başa kalanlar doyumsuz bir tatil geçiriyor. Yaylada sabah güneşle ısınanlar öğleden sonra gelen sis bulutu ile üşüyor. Ayder'de dört mevsimi bir günde yaşamak mümkün" dedi. AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.