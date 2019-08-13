DHA YURT BÜLTENİ- 10 

Datça'da 16 kaçak göçmen yakalandı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan fiber tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca 1'i karada olmak üzere 2 Türk organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri bugün, Değirmenbükü sahilinde bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle kaçak geçiş yaptığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 10.00 sıralarında tekneyi, Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na seyir halindeyken tespit etti. Durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile tekneyi kullanan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Tekneyi kullanan kişinin üstünde can yeleği olduğu, kaçaklarda ise can yeleğinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili karada jandarma ekiplerince yapılan operasyonda ise, göçmenleri sahile getirdiği tespit edilen 35 AAV 215 plakalı otomobil durduruldu. Araçtaki bir Türk vatandaşı daha organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Denizde yakalanan kaçak göçmenler ise kıyıya getirildi. Gözaltına alınan 2 organizatörün ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Denizde kaçakların içinde bulunduğu teknenin, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulması Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) ============================== İnegöl'de, 3 hektar makilik yandı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. İnegöl'ün kırsal Şehitler Mahallesi mevkisindeki makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, yayıldı. Yangını gören mahalle sakinleri, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye arazözlerle ekipler sevk edildi. Alevlere yangın söndürme helikopteriyle de müdahale edildi. Yangın, karadan ve havadan 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alandan detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

============================== Jandarmadan ikramlı denetim İçişleri Bakanlığı'nın emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla düzenlediği 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında denetim yapan Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçüklere dondurma ve çikolata, büyüklere ise soğuk ve sıcak içecek ikramında bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyası kapsamında bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi. Kentin giriş ve çıkışlarında 11 noktada yapılan denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatıldı, broşür ve boyama kitabı hediye edildi. Can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyasına destek verilmesi istendi. Jandarma trafik timleri, araç sürücüleri ve yolcuların bayramlarını kutlayarak dondurma ve bayram şekeri ile çeşitli içecekler ikram etti.

Jandarma trafik timleri ayrıca, bu kampanya kapsamındaki görsellerin twitter üzerinden #kemerinsesgetirsin hashtag'iyle @TrafikEGM hesabına gönderilmesi halinde çocukların scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanacaklarını ifade etti.

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- Uygulama noktasından görüntü

- Görevli jandarmanın sürücü ve yolculara broşür vermesi

- İkramda bulunması

- Detaylar HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ============================== Bodrum Limanı tenhalaştı Muğla'nın Bodrum Limanı, bayram tatilini fırsat bilip Gökova'nın eşsiz koylarında mavi yolculuğa çıkanlardan sonra neredeyse tamamen boşaldı.

Arife günü itibariyle başlayan hareketlilikle birlikte Bodrum Limanı'nda ender görülen manzara oluştu. Limanda balıkçı tekneleri ile bazı kişilere ait olanlar dışında başka tekne kalmadı. Bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişinin Bodrum Limanı'ndan mavi yolculuğa çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Limanın boşlamasından dolayı bayram tatili süresince, buraya demirlemek isteyen özel teknelere de izin verildi. Bu teknelerde bulunanlar da Bodrum merkezinde tatil yapmanın keyfini yaşadı.

Öte yandan günübirlik veya konaklamalı olarak çıkılan mavi yolculuğun ücretleri ise kişi başı 45 TL'den başlayarak alınan hizmete göre 7-8 bin TL'ye kadar değişiyor.

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- Bodrum Limanı'ndan görüntü Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA) ============================== Tellere takılan karaca kurtarıldı Bolu'nun Mengen ilçesinde bir evin bahçesindeki tellere takılan karaca vatandaşların yardımıyla kurtarılıp, ilk tedavi uygulandıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Mengen ilçesinde oturan Ferhat Aktay, bir karacanın evinin bahçesindeki tellere takılmış olduğunu gördü. Aktay, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bu sırada köye bayram ziyareti için gelenler Ferhat Aktay'a yardım ederek karacayı bulunduğu yerden kurtardı. Güneşte kaldığı için bitkin düşen karaca su ile yıkanıp, yaraları kontrol edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Ayağa kalkan karaca hızla gözden uzaklaştı. Görüntü Dökümü

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-Karacaya yardım edilmesi

-Su dökülmesi

-Doğal ortamına bırakılması Süre: 01.17-Boyut: 14 MB Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================== Zonguldak'ta sis kartpostallık görüntüler oluşturdu