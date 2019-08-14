DHA YURT BÜLTENİ - 10

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı Aksaray'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan M.A. (39), bayram ziyareti için geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yakalandı. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgügü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.A.'nın bayram ziyareti için memleketi Kahramarmaraş'ın Dereli Mahallesi'ndeki akrabaların evinde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler M.A.'yı akrabaların evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- M.A. askerler arasında

- Adliyeye alınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA Afyonkarahisar'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu Kurban Bayramı dolayısıyla Ege ve Akdeniz bölgelerine tatile gidenlerin dönüş yolculuğuna başlaması 12 ilin kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın son gününde yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkan tatilciler Antalya, Konya, Kütahya, Denizli, İzmir ve Eskişehir gibi 12 ilin kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Ege ve Akdeniz illerine tatile veya akraba ziyaretine gidenlerin dönüşü Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren yoğunluk arttı. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için trafik ekipleri zaman zaman müdahalelerde bulunarak, trafiğin rahatlamasını sağladı. Trafik yoğunluğundan dolayı Kütahya ve İstanbul yönüne gidecek araçlar uzun kuyruklar oluştururken, tatilcilerin dönüş yolculuğu bölgedeki alışveriş ve mola yerlerindeki doluluğu yüzde 100'e çıkardı. Park alanlarında araç koyacak yer kalmadı.

AFYONKARAHİSAR ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ NOKTASI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, Afyonkarahisar'ın karayolları açısından önemli bir kavşak nokta olduğunu söyledi. Özer, "Afyonkarahisar kuzeyi güneye, batıyı doğuya bağlayan kavşak pozisyonunda olan bir ilimizdir. Günlük ortalama 30 bin araç geçmekteyken bayram trafiğimiz yaklaşık olarak 318 bin aracımız geçti bu saat itibariyle. Bu saate kadar İçişleri Bakanlığı'mızın talimatları, Afyonkarahisar Valiliği'mizin koordinesinde jandarma ekipleriyle almış olduğumuz tedbirlerle şu ana kadar çok şükür ölümlü bir kazamız olmadı" dedi.

'EKİPLERİMİZ KAVŞAK VE YOL GÜZERGAHLARINDA'

Kurban Bayramı'nın tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle geçen yıla oranla dönüş oranının daha hafif seyrettiğini vurgulayan Müdür Yardımcısı Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçen bayramlara göre trafik yoğunluğumuz biraz daha hafif seviyede seyretmektedir. Bunun büyük bir sebebi de bayramın yaz tatiline denk gelmiş olmasıdır. Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlarımızın daha önceden memleketlerine gitmiş olduklarını değerlendiriyoruz. Bugün itibariyle dönüş trafiğimiz başladı. Yoğunluğun akşam saatlerinde artmasını bekliyoruz. Şu an mevcut 13 trafik ekibimiz görev yapmaktayken bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 35 ekip takviye yapmak kaydı ile ana kavşaklarda ve güzergahlarda arkadaşlarımız görev yapıyor. Çok şükür bayram tatili boyunca ilimizde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. 13 tane yaralamalı kazamız meydana geldi. Yaralıların durumları da iyi ve hayati tehlikeleri yok. İnşallah bayram tatilini bu şekilde atlatarak yol kullanıcılarını sevdiklerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Trafik ekibi normale dönene kadar ekiplerimiz görev başında olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçlardan detay

- Trafik tabelalarından detay

- Araçların geçişinde detay

- Müdür Yardımcısı Özer'in konuşması

- Trafik ekiplerinden detay

- Genel detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) 40 yıllık duvar yazılı 'asker geleneği' Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde, askere gidecek gençler, kullanılmayan evin duvarına 40 yıldır kafiyeli sözler yazıyor. Mahallede oturan ve askere giderken, aynı duvara yazı yazdığını belirten Hüsnü Yiğit (56), "Bu, bizim köyümüzün geleneği. Ben de askere giderken yazmıştım. Askere gidecek olanlar yazar, sonraki tertipler siler ve yenilerini yazar" dedi. Seyitgazi ilçesine bağlı, sonradan mahalle olan, 500 nüfuslu Bardakçı köyünde askere gidecek gençler, 40 yıllık 'duvar yazısı' geleneğini sürdürüyor. Askerlik vakti gelen köyün gençleri, kullanılmayan 2 katlı evin duvarına, o an akıllarından geçen cümleleri kepçe ve traktörlerin üzerine çıkıp, boyalarla yazıyor. Köyde askere son gidenlerin ise 'Vatan bize emanet Bardakçı', 'Askere dua edin, terör lanet edin', 'Şafak olmuş Tilbe gel de girme tribe' yazdığı görüldü. 'GELENEK HALİNE GELDİ'

İlk zamanlar askerlerin, gideceği şehirleri yazmasıyla geleneğin başladığını anlatan Hamdi Akpınar (59), daha sonra özlü ve kafiyeli sözlere dönüştüğünü söyledi. Köydeki gençlerin geleneği hala sürdürdüğünü kaydeden Akpınar, "Herkes yeri belli olduğunda nereye gidecekse oranın ismini yazarak başladı sonra gelenek haline geldi. Traktörlerle kepçelerle çıkıp, bu yazıları yazıyorlar. Köyün girişi de burası. Ev satılmış, başka ev bulunur mu bilmiyorum? Askerlerimiz yazacak yer bulurlar" diye konuştu.

Askere giderken aynı duvara kendisinin de yazılar yazdığını anlatan Hüsnü Yiğit ise "Bu adettir, köyün adeti. Her askere giden tertip, böyle yazı yazdıktan sonra gider sonra silinir ve yenisi yazılır. Ata yadigarı bu yazılar. Atadan gelen köyün geleneği. Ben 1983'te askere gittim. Her tarafına yazdım mesela. Köye gelenlerin çok dikkatini çekiyor, duvar önünde fotoğraf çektirenler de oluyor. Gelen geçen durup, şöyle bir bakar. Şehirde duran bir köylümüz burayı satın aldı. Şimdiden sonra belki buraya yazılmaz ama askere giden bir yer bulur. Beyaz perdeye yazar yine yazar" dedi. Görüntü dökümü:

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-Yazıların olduğu evden detay

-Yazılardan detay

-Bardakçı mahallesinden detay

-Mahallelilerle röportaj

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,(DHA) ==================

Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş Antalya'da, kavga ettiği kardeşi Kader Ç.'yi (20) ekmek bıçağıyla öldürüp, daha sonra eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek, intihar girişiminde bulunan Asilhan Ç. (21), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Asilhan Ç.'nin, ilk ifadesinde, "8 aydır eve gelmiyordu. 'Kötü yola düşmüştür' diye düşündüm, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda geldi. 8 aydır annesiyle İstanbul'da yaşayan Kader Ç., önceki gün, Aksu'da babası ile kardeşinin oturduğu gecekonduya geldi. Kader Ç. ile kardeşi Asilhan Ç. arasında, dün akşam tartışma çıktı. Ablasının İstanbul'a dönmesini isteyen Asilhan Ç., tartışma kavgaya dönüşünce Kader Ç.'nin ensesine ekmek bıçağını sapladı. Asilhan Ç., ardından eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek, intihara kalkıştı. Kader Ç., olay yerinde yaşamını yitirirken, Asilhan Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Asilhan Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Asilhan Ç.'nin, 5 yıldır anne ve babasının ayrı olduğunu, bu nedenle psikolojilerinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Asilhan Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Kardeşim 8 aydır eve gelmiyordu. Olaydan 1 gün önce geldi. Sürekli beni konuşmalarıyla tahrik etti. 'Kötü yola düşmüştür' diye düşündüm. Bu yüzden öldürdüm" dediği belirtildi.

Asilhan Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asayiş şube dış plan görüntü

- Şahsın polisler arasında şubeden çıkışı

- Olay yerinden görüntüler

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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Kafede saldırıya uğrayan gazi: Gazilik onuruna yapılmış hakaret Vatani görevini yaparken, bağlı bulunduğu birlikle Irak'ın kuzeyindeki operasyona katılan ve bu sırada PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanarak gazi olan Ömür Karaman (40), Bursa'daki bir kafede ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle darbedildi. Kendisine demirlerle vurulduğunu söyleyen Karaman, "Yere düştüğümde ellerimi ayaklarıyla çiğnediler. Gazi olduğumu söylememe rağmen beni dövmeye devam ettiler. Bu darp, gazilik onuruna yapılmış bir hakarettir" dedi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor. 2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen kafeye oturdu. Karaman, kafede otururken, iddiaya göre, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren kişilerce darbedildi. Karaman, gazi olduğunu belirtmesine rağmen, 15- 20 kişi tarafndan dövüldüğünü söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını kaydeden Gazi Ömür Karaman, darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kafenin güvenlik kameralarını inceleyen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, diğer kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

'GAZİLİK ONURUNA YAPILMIŞ BİR HAKARET'

Öğrenci olan yeğenlerini bayramda görmek için Bursa'ya geldiğini belirten Karaman, "Deniz havası almak için Gemlik'e gittim. Kumsaz sahilinde yürüyüş yaptım, denize girdim. Yorulduğumu hissedince kafeteryaya girip kahve ve çay içmek istedim. Garsondan kahve ve su istedim. Sonra işletme sahibi geldi. Kafe kirli olduğu için çalışanlarına bağırmaya başladı. Ben de ayaklarımı uzatmıştım. Bana dönerek 'İndir o ayaklarını' diye bağırdı. Ben de kendisine, 'Ben bir gaziyim. Yüzde 92 de engelliyim' dedim. Bağırınca ayaklarımı indirdim. Kahvenin ardından çay da söylemiştim, daha sonra çayımı iptal ettim. Kalktım dışarı çıktım. Arkamdan 20 kişi geldi. Arkama dönmemle birlikte suratıma darbe aldım. Bu bana karşı yapılmış bir hareket değil. Bu gazilik onuruna yapılmış bir hakaret" dedi. 'BANA DEMİRLE VURDULAR'

Yaşadığı darp anını anlatan Gazi Ömür Karaman, "Belime demirle vurdular. Ben yere düştüm. Ellerimi ayakkabılarıyla çiğnediler. Bağırmama rağmen, 'Ben bir gaziyim, yüzde 92 engelliyim' dememe rağmen. 20 yaşlarında bir çocuk yardıma geldi. Onu da dövdüler. Dişleri parçalanmış. Daha sonra savcılığa gittik. O arkadaş da şikayetçi oldu. Daha sonra, işletmedeki çalışanlar gelip benden özür dilediler. Ben oraya onurumla gittim, aynı şekilde onurumla da çıkmak istedim. Onurumla girip çıkmama bile izin vermediler. Ben hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

'BUNU YAPANLAR BİR AN ÖNCE CEZASINI ÇEKMELİ'

Darb edilen gaziyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise "Gazimiz hak etmediği bir olayla karşı karşıya geliyor. Normal, sağlıklı bir bireye dahi asla yapılamayacak bir davranışı böylesine bir insana yapıyor olmak vicdanın, ahlakın ve insanlığın tükendiği andır. Bu acı olayı duyduğumuz anda çok üzüldük. Gazimizin yaşadığı acı olayla valiliğimiz, emniyetimiz ve savcılığımız ilgileniyor. Tek isteğimiz bunu yapanların bir an önce cezalandırılması. Hepimizin gazilerimize sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü

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-Gazi Ömür Karaman'dan detaylar

-Darp edilen bölgelerden detaylar

-Ziyaretçilerden detaylar

-Gazi Ömür Karaman röportajı

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal röportajı

-Genel detaylar

-Haber: Muammer İRTEM

-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) Lara kıyıları 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' oldu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya'da Talya Otel'den Nazar Beach'e kadarki Lara kıyı bandında yoldan falezlere olan kısmı 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan etti. Bu kararla, doğal yapıyı bozacak çalışmalara izin verilmeyecek. Sahil bandındaki falezler ise 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak düzenleniyor. Antalya'nın dünyaca ünlü Lara kıyı bandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) kapsamında doğal Sit alanlarının yeniden düzenlenmesi kapsamında, 2'nci Derecede Doğal Sit Alanı'ndan, Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ilan edildi. Talya Otel'den başlayıp Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanın doğu kısmındaki Nazar Beach'e kadar 21 kilometre ve yaklaşık 557 dekarlık alanın Doğal Sit Alanı koruma statüsü, 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirildi. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 2 Temmuz 2019 tarihli kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinde onaylandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yayımladığı ilanda, Lara bandındanki falezlere ilişkin Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan'ın tesciline dair idari sürecin devam ettiği belirtildi. Kıyı şeridindeki yol ile falezler arasındaki alanı kapsayan Nitelikli Doğal Koruma Alanı dışındaki falezleri içine alan kıyı şeridinin 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'ndan, Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas ilan edilmesiyle ilgili teknik süreç devam ediyor. 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'na göre koruma önlemlerinin çok daha ağır olduğu Kesin Korunacak Hassas Alan ilanı da çıktıktan sonra falezlere artık zorunlu altyapı hizmetleri dışında tek bir çivi dahi çakılamayacak. Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilecek bölgenin ise toplamda 686 dekar ve 21,2 kilometre olması bekleniyor.

İki yıl önce yürürlüğe giren doğal Sit alanlarında koruma ve kullanma ilke kurallarına yönelik karara göre, daha önce 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal Sit alanları, kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma alanları olarak belirlenmişti. Lara kıyı bandı ile ilgili yapılan değişiklik, bu çalışmanın bir sonucu.

BAKANLIK KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Kıyı Bandı 18 Temmuz'da 'Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilmiştir. 'Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan'ın tesciline ilişkin idari süreç devam etmektedir. Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararlarının yayımlanması hükmü gereği haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur." Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ================== Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu Konya'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası’nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Karatay ilçesi Köseali Yaylasında Yahya Keskin isimli bir vatandaşa ait bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Mısır tarlasında oluşan obrukta henüz bir ölçüm yapılmadığı öğrenildi. Tarlasını sularken obruk oluştuğunu fark eden Yahya Keskin, obruğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oluşan obruk bölgede tedirginlik yarattı.