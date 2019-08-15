DHA YURT BÜLTENİ - 10

Ilısu Barajı su tuttu, yeni Hasankeyf'te yaşam başladı Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci olan 12.3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı su tutmaya başladı. Baraj gölü havzasında bulunan ve su altında kalacak olması nedeniyle tarihi 7 eser ile birlikte 3 kilometre mesafedeki 3 bin dekarlık alana taşınan Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde yaşam başladı.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin son büyük projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne 1950'li yıllarda başlandı. Ancak baraj temeli 2006'nın sonunda atıldı. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgulu olan 23 milyon 760 bin metreküp gövde hacmine sahip baraj nedeniyle Batman'ın 3 bin nüfuslu tarihi Hasankeyf ilçesinin, su altında kalacak olması nedeniyle taşınması kararlaştırıldı. Son olarak su altında kalacak olması nedeniyle Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi 7 eser taşındı ve baraj havzasında su tutulmaya başlandı. Dolgu hacmi bakımından ikinci, kurulu güç bakımından ise dördüncü büyük baraj olan Ilısu Barajı su tuttu.

EKONOMİYE YILLIK 412 MİLYON DOLAR KATKI

Gövde hacmi bakımdan Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci sırada yer alacak ve yılda yaklaşık 1 milyar lira değerinde 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek baraj, Atatürk, Karakaya ve Keban’dan sonra dördüncü büyük baraj olma özelliğinde. İşletmeye alınacak Ilısu Barajı'yla, sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sunulacak. Porjenin, mal edildiği 12.3 milyar TL yatırım bedelini, 5 yılda karşılayacak potansiyele sahip olduğu belirtildi.

TARİHİ 7 ESER TAŞINDI

Ilısu Barajı havzasında kalan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 7 eserin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşındı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, El Rızık Camisi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri'nin kıyısındaki Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.

MAHALLE VE CADDELERE TARİHİ İSİM

Barajın altında kalacak olması nedeniyle Hasankeyf'te mevcut yerleşim yerinin 3 kilometre mesafesinde yeni yerleşim yeri yapıldı. Hasankeyf'in yeni yerleşim yerinde 4 mahalle kuruldu. Mahallelere ise tarihi isimler verildi. Kültür, Raman, Dicle ve ilçede 300 yıl hakimiyet sürdüren Eyyubilerin adı verilen mahallerin bulunduğu yeni Hasankeyf'te TOKİ tarafından bölge mimarisine uygun 160 metrekarelik 710 konut ve 98 iş yeri inşa edildi. Tek katlı inşa edilen konut ve iş yerleri sahiplerine teslim edildi. Hasankeyfliler, 4 mahalleden oluşan yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı. Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında su altında kalacak 12 bin yıllık tarihi ilçeden kopmadan, 3 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerindeki evlerine taşınan Hasankeyfliler, yaşamlarına başladı. Yeni Hasankeyf'te, Kaymakamlık, belediye, jandarma, emniyet, üniversite ve hastane gibi kurumlar da yeni binalarında hizmet vermeye başladı.

BAŞKAN KUSEN: HASANKEYF'İN GELİR SEVİYESİ DÜZELECEK

Hasankeyf Belediye Başkanı AK Parti'li Abdulvahap Kusen, yeni yerleşim yerinin büyük ölçüde tamamlandığını insanların yeni evlerine taşındığını söyledi. Kusen, projenin tamamlanmasıyla ilçede olumlu gelişmeler yaşanacağını anlatarak, "Hasankeyf, kamuoyunda bilindiği gibi Ilısu projesi kapsamında göl altında kalacak yerleşim yeri. 2006'nın sonlarına doğru Ilısu'nun temeli atıldı. Baraj projesi fiziki anlamda tamamen bitmiş ve su tutmuş konumda. Tabi su yavaş yavaş yükseliyor ve yerleşim yerine gelmedi. Tahminen 3- 4 ay sonra Mardin- Midyat karayolunun ulaşımını sağlayan köprünün su altında kalacağı. Eski Hasankeyf'te artık yaşamın olamayacağı tahmin ediliyor. Bu vesileyle yeni bir Hasankeyf yerleşim yeri yapıldı. Bu hanelerle yüzde 95'e yakını bitmiş. Bir kısmına vatandaşlar taşınmaya başladı. Bugünden itibaren her gün taşınma süreci devam edecek. Evlerde elektrik, su ve kanalizasyon bağlantılarının büyük kısmı bitti" şeklinde konuştu.

Başkan Kusen, şunları kaydetti:

"2 ay içerisinde eski Hasankeyf'te yerleşim tamamen ortadan kalkacak. Tabi bu süreçte malum Hasankeyf'in 12 bin 500 yıllık tarihi geçmişi var. Onlarca medeniyetin izleri var. Özellikle açık hava müzesi görünümündeydi geçmişte. Bu süreçte tarihi doku da taşındı. Özellikle bin 100 ton ağırlığındaki Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması ilgi gördü. Diğer eserler titizlikle yarımay şeklinde inşa edilen Kültürel Park'a taşındı. Kültürel Park, müzeyle birlikte Hasankeyf'in kültürel değerlerinin, ekonomik değerlere kazanım sağlaması anlamında çalışmalar yapılıyor. Güzel çalışmalar yapılıyor. Bu biterse Hasankeyf'in ekonomik kazanımı da gelir seviyesi de muhtemelen düzelecek. Oluşacak gölle birlikte kalenin de turizme açık olması, insanların teknelerle, feribotlarla taşınacak olması ayrıca Hasankeyf'in cazibesini artıracaktır. Tabiki içimizdeki o Hasankeyf'in tarihi, kültürel değerlerinin yok olması, bir kısmının su altında kalması içimizde bir acı olarak kalacaktır. Ama nihayetinde hayat da devam ediyor. İnsan geçmişi unutup geleceği kuramaz ama biz kurmak zorundayız."

HASANKEYFLİLER MEMNUN

Kurban Bayramı'nı Hasankeyf'in yeni yerleşim yerindeki evinde geçiren Metin Dursun, memnun olduklarını söyledi. 6 çocuk babası Dursun, "Bayramdan önce taşındım. Eski evimiz bayağı yıpranmıştı. Bakım da yapamıyorduk baraj dolayısıyla. Yeni eve taşındık. Memnunuz. Eksiklikleri var ama yavaş yavaş onlar da tamamlanacak" dedi.

Ev hanımı Sabahat Dursun ise Memnunuz çok şükür. Diğer evimiz oturulacak gibi değildi. Bu evimiz, çok güzel. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

Eski evlerinde odasının olmadığı için üzüldüğünü kaydeden Yağmur Dursun da yeni evlerinde odası olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Yeni yerleşim yerinden drone ile çekilen detaylar

Mücahit Yolcu anons

Hasankeyf'ten drone ile çekilen detaylar

Kurum binaları

Belediye başkanının konuşması

Yeni yapılan evlerden detay

Dursun ailesinin konuşması

Mücahit Yolcu anons

Evlerinden detay

Mücahit Yolcu anons

Su tutmaya başlayan Ilısu Barajının havadan görüntüsü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Arif ASLAN-Emrah KIZIL/BATMAN,(DHA) ==================== Belediye işçisi, içinde servet bulunan çantayı sahibine teslim etti Manisa'nın Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Durmuş Uğur (49), parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 TL tutarında para ve çek ile banka kartları bulunan çantayı, sahibine teslim etti. Çantayı teslim alan Masum Örge (53), Uğur'a teşekkür edip bir miktar para vermek istedi. Ancak teklifi kabul etmeyen Uğur, "Görevimi yaptım" dedi.

Ergenekon Mahallesi Osman Gazi Parkı'nda dün (çarşamba) ailesiyle birlikte oturan akaryakıt istasyonu sahibi Masum Örge, daha sonra İzmir'deki bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere kendilerini almaya gelen otomobile bindi. Ancak Örge, yanında duran ve içinde 1 milyon 502 bin 172 TL değerinde para ve çek bulunan çantayı bankta unuttu. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçi Durmuş Uğur, parkı sularken bir çanta gördü. Çantanın başında 2 saat bekleyen Uğur, kimsenin gelmemesi üzerine, zabıtayı arayıp teslim etti. Zabıta ekipleri parka gelerek teslim aldıkları çantanın sahibini belirleyerek, teslimi için belediyeye davet etti. İçinde 170 bin 845 TL, yaklaşık 5 bin 585 TL değerinde 1001 dolar, yaklaşık 9 bin 33 TL değerinde 1450 Euro, 1 milyon 316 bin 709 TL'lik çek, hiç kullanılmamış 10 koçan çek, 1 kredi kartı ve 5 banka kartı çıkan çanta, tutanak altına alınarak Örge'ye teslim edildi.

Çantayı teslim alan Masum Örge, "İzmir'e cenaze için gidecektik. O anda telefon yoğunluğu yaşadık. Otomobil gelince hemen araca yürüdük. O heyecanla çanta orada kaldı. Akşam fark ettik. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Durmuş kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Durmuş Uğur ise, "Çantayı gördüm, 2 saat bekledim. Kimse gelmedi. Gelen olmayınca, zabıtayı aradım. Zabıta geldi. Onlarla birlikte kayda aldık" dedi. Örge, teşekkür mahiyetinde Uğur'a bir miktar para vermek istedi. Ancak Uğur, "Ben görevimi yaptım' diyerek teklifi kabul etmedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Uğur'a, bu örnek davranışı nedeniyle onur belgesi takdim etti.

Görüntü Dökümü

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- Çantasını teslim alan Masum Örge'nin açıklamaları

- Örnek bir davranış sergileyen Durmuş Uğur'un açıklamaları

- Çantanın içinden çıkan yüklü miktarda para ve çeklerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) ================= Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler Kütahya’da termal tesisler ve kaplıcalar, Kurban Bayramı nedeniyle gelen tatilcilerle doldu. Tesislerde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıkarken, tatilciler kaplıcaların keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 4 günlük tatilde, Kütahya’nın termal tesisleri ve kaplıcalarında yoğunluk yaşandı. Bir çok şehirden gelen tatilciler deniz kenarları yerine şifalı olduğu bilinen termal tesisleri tercih etti. Merkeze 15 kilometre mesafede Yoncalı’da bulunan tesislerde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıktı. Termal otel işletme müdürü Barış Yakar, iyi bir tatili süreci geçirdiklerini ifade ederek, “Kurban bayramı tatili burada oldukça yoğun geçti. Tatilcilerden deniz kenarı yerine termal tesisleri tercih edenler çok oldu. Otelimizde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıktı. Tabi il dışından hatta Almanya’dan gelenlerde vardı. Çocuklarını eğlendirmek için tesislerimizi kullanan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik. Kendilerini havuzlara attılar serinlediler. Özellikle çocuklar ve hanımlar havuzları tercih ettiö dedi.

Almanya’dan İsmail Altın ailesiyle birlikte termal oteli tercih ederek güzel bir bayram geçirdiğini belirterek, “Bayram için Almanya’dan Kütahya’ya geldik. Çocuk ve torunlarla birlikte buraya geldik. Kütahya’da havalar çok sıcak olduğu için termal tesislere geldik ve çok mutluyuzö dedi.

Tatilde termal tesisleri tercih edenlerden Süleyman Sevi de kent merkezinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığını söyleyerek, “Şehir çok sıcak olduğundan serinlemek için tesislere geldik. Tesislerin imkanlarından yararlanarak hem serinliyoruz hem de güzel bir bayram tatili geçiriyoruzö şeklinde konuştu.

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-Havuzda yüzen insanlar

-Otel müdürü röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ================ Yaralama ve işyeri kurşunlama şüphelileri yakalandı Antalya'da aralarında yaşanan husumet nedeniyle yaralama, işyeri ve otomobil kurşunlama olaylarına karışan iki gruptan M.C. ve E.S. gözaltına alındı.

Olay, temmuz ve ağustos aylarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasındaki husumet yüzünden 1 kişinin yaralanması ile işyerleri ve otomobillerin kurşunlanması olaylarının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 kişinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda operasyon başlatan polis, iki gruptan M.C. ile E.S'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan iki şüpheli, 'işyeri kurşunlama, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi.

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- Şüphelilerin şubeden çıkışı

- Polisle birlikte yürümesi

- Ekip arabasına binmeleri

- Ekip otolarının hareket etmesi

- Asayiş dış plan '73 MB// 40 SN' Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ================ Kadınların pilates keyfi Adana'da Çukurova Belediyesi Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde mahalle sakinleri her sabah plites yaparak güne sporla başlıyor.

Sabah saat 09:00’daKurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde bir araya gelen kadınlar pilates hocası Fatma Soner nezaretinde spor yapmanın keyfini yaşıyor. Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde yaşayan kadınlar her sabah spor yapmak için Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde toplanıyor. Çukurova Belediyesi’nin kadınlara yönelik örnek projelerinden biri olan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde kadınlara spor yapma olanağı da sağlanıyor. Çukurova Belediyesi’nin Kurttepe Mahallesi’nde açtığı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, kadınlara yönelik verdiği hizmetlere pilatesi de ekledi. Kadınların her gün bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptığı, günlük gazetelerini okuyup, kütüphanesinden yararlandığı, doğum günü gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evlerinin kapsamı her geçen gün artıyor.

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- Pilates yapan kadınlardan görüntüler SÜRE:01'02" BOYUT:114 MB Haber-Kamera: ADANA,(DHA) ===================== Evinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştü Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin banyosunda tadilat yapan Nazır Yıldız, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan ve vücudunda kırıklar bulunan Yıldız, tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Nazir Yıldız (61), evinin banyosunda tadilat yapmaya başladı. Bir süre sonra banyoda bulunan havalandırma boşluğunu onardığı sırada dengesini kaybeden Yıldız, beton zemine zemine düştü. Yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Yıldız'ın yakınlarının haber vermesi üzere bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın 1. katındaki havalandırma boşluğunu kırarak Nazır Yıldız'ı kurtardı. Vücudunda kırıklar oluşan Yıldız, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.