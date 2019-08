DHA YURT BÜLTENİ -10

İzmir'de eşi tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra sol bacağı kesilen Manolya Akman (30), cezaevindeki eşi Onur Akman'ın (26) yakınları tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Muğla'ya yerleşen Manolya Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum" dedi. Akman, sonunun kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut gibi olmasını istemediğini söyledi. Genç kadının bacağını kaybetmesine neden olan olay, geçen mayıs ayında, İzmir'in Karabağlar ilçesinin Salih Omurtak Mahallesi'nde 9624'üncü Sokak'ta meydana geldi. Ev kadını Manolya Oruç, geçen yıl mart ayında, Onur Akman ile dünya evine girdi. 1,5 aylık evliliğinin ardından Onur Akman, askerlik için Diyarbakır'a giderken, Manolya Akman ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi. Manolya Akman, 2018'in Kasım ayında, evlenmelerinin ardından kendisine şiddet uyguladığını belirttiği eşine boşanma davası açtı. Eşi ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak, erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman'a telefonla ulaşıp, 'Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız. Her şey çok güzel olacak' diyerek, tekrar birlikte yaşamaya ikna etti. 1 ay süren birlikteliklerinde Manolya Akman, yine şiddet görmeye başladı. Manolya Akman, Onur Akman ile geçen mayıs ayında tartıştı. Onur Akman, iddiaya göre, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle Manolya Akman'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Manolya Akman, komşuların ihbarıyla gelen ambulansla, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gün yoğun bakımda kalan Manolya Akman'ın sonraki süreçte sol bacağı, diz altından kesildi. Olay sonrası kaçan Onur Akman ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Onur Akman, tutuklandı. Akman hakkında İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. İlk duruşmanın 3 Eylül'de görüleceği belirtildi. Toplam 10 ameliyat geçiren Manolya Akman, 2.5 aylık tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu. Manolya Akman, annesi ve kız kardeşiyle İzmir'den ayrılıp Muğla'ya yerleşti. Psikolojik tedavi gören Manolya Akman, yaşadığı korku dolu anları, DHA'ya anlatarak, "Kadına şiddeti kınıyorum. Çok acı günler geçiriyorum. Artık bu olayların sona ermesini istiyorum. Daha fazla kadının ölmesine dayanamıyorum. Hastane sürecinde olduğu gibi şu anda bile şikayetimden vazgeçmem için tehdit alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum" dedi. Akman, sonunun Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızlarının önünde vahşice öldürülen Emine Bulut gibi olmasını istemediğini söyledi.

Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaaeli’nin Gölcük ilçesinde bindiği minibüsün açık olan kapısından düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nafiye Şahin (43) toprağa verildi.

Şahin'in cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Lütfiye Mahallesi’ne getirilen cenaze, burada bulunan evde helallik alındıktan sonra Lütfiye Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lütfiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'İNSANLARI DÜŞÜNEN YOK'

Yaşanan olayı anlatan Nafiye Şahin’in eniştesi Şükrü Güven, “Rahmetli 100 metre ileride arabaya biniyor. Parayı şoföre uzattıktan sonra şoför, tam gaz gaza basıyor. Bu arabalarda sürekli yolcular tıka basa dolu ve kapılar da sonuna kadar açık. Yahu sen bir can taşıyorsun. Sen önce ondan sorumlusun. Ama şoför arkadaşlar bunun bilincinde değil. Yeterki birkaç kişi daha fazla binsin. Onlar biraz daha fazla para kazansın. İnsanları düşünen yok. Buna yetkililerin müdahale etmesi lazım. Nafiye parayı verdikten sonra şoför gazlamış. O arabaların kapılarının yanında koruma falan da yok. Tutacak bir demir yok. Dengeyi kaybedince kafa üzeri yere çakılmış. Yazık, günah bu insanlara. Müdahale edilsin artıkö dedi.

'KAPILARI AÇIK GİDİYORLAR'

Köyde benzer kazaların daha önce de yaşandığını söyleyen Güven, “Bu köyde daha önce bu tür kazalar olmuş, ancak bu arkadaşlar kimseyi umursamamışlar. Arabalar tıklım tıklım gidip geliyor. Duraklarda durmuyor. Kapıları açık gidiyor. İnsanların can güvenliğini hiçe sayıyorlar. Defalarca uyarılmış ama bir şey yapılmamış. Normalde bu köyün 2 tane hatlı arabası olması gerekiyor. Fakat başka köylerin hattı ile burada servis yapıyorlar. Bu insanlar o kadar tepki gösteriyor ama kimse umursamıyor. Burada sonuçta bir can alındı. Yetkililer artık müdahale etsin. Başka canlar alınmasınö diye konuştu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Nafiye Şahin'in ölümünün ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Ahmet Şişman tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.