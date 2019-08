DHA YURT BÜLTENİ - 10

Tokat'ta, yolda yürürken kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın savrularak üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Anne Yıldız Uzunoğlu (45) son yolculuğuna uğurlanırken, ağır yaralanan kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun (11) hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza, dün akşam saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan ağır yaralandı. Kazada ayrıca, sürücü Adem Ekiz ile birlikte her iki araçta bulunan Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27) Ramazan San Sarkan (21) ve Gözde Öztaş Arslan (27) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Hayatını kaybeden evli ve 3 annesi Yıldız Uzunoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uzunoğlu için kent merkezinde Ali Paşa Cami'sinde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda Murat Uzunoğlu, eşinin tabuta sarılarak son kez öptü. Cenaze namazına AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dursun Sansar ve vatandaşlar katıldı. Kazada ağır yaralanan Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca kazada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Kasım Türkmen ve hafif ticari araç sürücüsü Adem Ekiz emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Altınova'da bulunan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 36 haftadır eğitim alan 381 teğmen ile astsubaylıktan subaylığa geçiş yapan 9 teğmen, düzenlenen yemin töreni ile mezun oldu. Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Deniz Kuvvetleri Personel Başkanı Tuğamiral Nihat Baran, askeri ve mülki erkan ile mezun olan teğmenlerin aileleri katıldı.

'AİDİYET DUYGUSU VE DEĞERLERE SAHİP DENİZ SUBAYLARI YETİŞTİRDİK'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra törende konuşan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, “Bir topluluğun gücü, o topluluğu oluşturan bireylerin paylaştıkları ortak değerlere olan bağlılığı ile ölçülür. Eğer paylaşacak değerler yoksa, insanlar birbirlerine aldırmazlar. Birbirlerinin sorun ve dertlerine kayıtsız kalırlar. Ortak değerlere bağlılık ve bu değerlerin herkes tarafından paylaşılması kuvvetli bir kurum kültürü ve aidiyet duygusu ile gerçekleşir. İşte bizler de bu süreçte değerlerini paylaşan kuvvetli bir aidiyet duygusu ve değerlere sahip deniz subayları yetiştirdik. 'Anavatanda güvende olmak için denizlerde güçlü olmak, tüm dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak' sloganı ile dünyanın tüm denizlerinde bayrağımızı dalgalandıran gemilerimizde görev yapmak üzere yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, omuzlarına yüklenen sorumlulukların üstesinden gelebilecek komutanlık, liderlik ve yöneticilik becerileri gelişmiş iyi birer deniz subayı olarak mezun olmaktadır. Yürekleri deniz ve yurt sevgisi ile dolu genç teğmenlerimizin vatanımızın, milletimizin bölünmezliği ve bekası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunması için verilecek her göreve her yerde ve her zaman hazır olduklarını gururla ifade etmek isterim" dedi.

Törende daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, dönem birincisi teğmenlerin diplomalarını verdi. Donanmaya katılan askerler adına dönem kütüğüne bröveyi ise dönem birincisi Dz. Tğm. Ahmet Özdeş çaktı. Tören geçiş töreni ile sona erdi.