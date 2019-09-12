DHA YURT BÜLTENİ - 10

Antrenöre, altyapıdaki çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla gözaltı Bolu'da, amatör futbol kulübünün altyapısında futbol oynayan, yaşları 12 ile 15 arasında değişen çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen antrenör M.K., gözaltına alındı.

Bolu'da, amatör futbol kulübünün altyapısında antrenörlük yapan M.K., iddiaya göre, 12- 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attı. Bir süredir altyapıda futbol oynayan çocuklar, mesajları birbiriyle paylaştı. Böylece M.K.'nin, birden fazla çocuğa cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Bir araya gelen çocuklar, M.K.'yi parka çağırdı. Burada antrenörü döven çocuklar, görüntü çekerek, M.K.'ye, kendilerine sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettirdi. Çocukların çektiği bu video, sosyal medyada paylaşılarak, kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine M.K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Amatör kamera görüntüsü

-Çocukların çektiği video

-İtiraf ettirmeleri

-Diyaloglar Süre: 03.23-Boyut: 380.5 MB Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ======================= Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine karşı su takviyesi Bartın'da, kentin içinden geçen Bartın Irmağı'nda azda olsa yaşanan balık ölümleri nedeniyle oksijen yoğunluğunu artırmak için ırmağa su takviyesi yapıldı.

Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi, Asma Köprü civarından geçen hafta yaşanan balık ölümleri nedeniyle Bartın Belediyesi her zaman yaptığı yöntemi devreye soktu. Kemerköprü üzerinden geçen ana su isale hattı borusundan ırmağa su bırakılmaya başlandı.

Bartın Belediye Başkan Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü mevkiinde zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını söyleyerek, "Yaz aylarında yağışların az olmasına bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerini zaman zaman yaşıyoruz. Bizde bu yılki yağışların az olması ve ırmaktaki oksijen miktarının düşebileceğini varsayarak, ara ara ırmağa su takviyesi yapıyoruz. Kemerköprü üzerinde geçen ana su isale hattımızdan ırmağa su bırakıyoruz. Bunu geçtiğimiz yıllarda da yapmıştık, balık ölümlerinin önüne geçerek, başarılı olmuştuk" dedi.

Geçen hafta Asma Köprü civarında yaşanan balık ölümlerinin ardından alınan su ve balık numuneleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından laboratuvara gönderilirken, yapılan incelemeler sonucunda her ikisinde de kimyasal atığa rastlanmadı. Balık ölümlerinin yaz aylarında sudaki oksijen miktarının azalmasına dayandırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bartın ırmağından detay

-Ölü balıklardan detay

-Irmağa hortumla bırakılan su

-Vatandaşların şaşkınlıkla izlemesi

-Vatandaşlarla röp.

-Irmağa bırakılan su alanında detaylar Süre: 3.55 Boyut: 62,0 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ===================== Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı (2)

YARALININ 'MEHMET' OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE OYUNA DEVAM ETMİŞLER Antalya'da, intihar girişiminde bulunan M.K.'nin ambulansa taşınması sırasında, kahvede okey oynayan bir grubun, dışarı çıkıp, sağlık görevlilerine ve polise yaralı kişinin kim olduğunu sorduğu öğrenildi. Polislerin 'Metin' yanıtı üzerine 'Mehmet ağabey değilmiş' diyen kişilerin, tekrar kahveye girip, okey oynamaya devam ettiği belirtildi. Görüntü Dökümü

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-Binadan genel görüntü

-Şahsın sedye üzerinde görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Kahveden okeye ara verip gelip bakanlardan görüntü

-Detaylar Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ================ Van kahvaltısı UNESCO yolunda

Van'ın marka değerlerinden olan kahvaltısının, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çalışma başlattı.

Yöreye özgü birçok çeşidin bulunduğu ve özellikle yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan 'otlu peynir', un, tereyağı ve yumurta kullanılan 'murtuğa' ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan 'kavut', yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen karakovan balı gibi birçok çeşidin bulunduğu Van kahvaltısı, kentin tanıtımında önemli rol oynuyor. Van'da, 2014 yılında gerçekleşen 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru denemesi, 51 bin 793 kişi ile kırıldı. Şimdi ise Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çalışma başlattı. Van ile özdeşleşen kavramlardan kahvaltı kültünün geçmişinin yanı sıra günümüzdeki konumunun anlatıldığı dosya hazırlandı. Van kahvaltısında bulunan yöreye özgü Van otlu peyniri, Van cacığı, murtuğa, kavut, Van balı, Van kaymağı gibi kahvaltı çeşitleri detaylı olarak anlatıldı. UNESCO'ya sunulacak bu kahvaltı çeşitlerinin yapım aşamaları da tek tek video ile kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattık. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile üniversitemiz birlikte çalışıyor. Bu çalışma kapsamında UNESCO'nun bizden istediği Van kahvaltısının çeşitlerinden ziyade, bu Van kahvaltı kültürü nasıl oluştu, bugüne nasıl geldi ve en önemlisi Van kahvaltı kültürü bugün yaşatılıyor mu? Bu konuda biz Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Ocaklı'yı görevlendirdik. Kendisi Van kahvaltı kültürü ile ilgili gerek yazılı, gerek sözlü kaynaklara ulaştı. Bunları derledi, toparladı. Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz ise bunu, örneğin Van otlu peynirinin ilk süt sağımından en son aşamasına, yani küp olarak gömülmesine kadar tüm süreçleri kayıt altına aldı. Biz de Van YYÜ ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak önümüzdeki ay UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Van kahvaltısını eklemek için çalışma başlattık ve önümüzdeki ay müracaatımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Van'da kahvaltı işetmesi sahibi Adnan Timur, Van kahvaltısının kent için çok önemli olduğunu belirterek, "Besin değeri yüksek olan çeşitler mevcuttur. Bunlar içinde insanı gün boyu zinde tutan besinler var. Bu yüzden dünya çapında olması, bizim için çok önemlidir" diye konuştu.