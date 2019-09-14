DHA YURT BÜLTENİ - 10

Evinde öldürülen Gamze'yi şaka yaparken vurduğunu söylemiş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'da evinin mutfağında başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gamze Kurt için cenaze töreni yapıldı. Kurt'un naaşı, Kalemli Mahallesi Camii'ne getirildi. Törende baba Murat Kurt ve anne Sibel Kurt'un yanı sıra yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Murat Kurt ve anne Sibel Kurt, gelinlik konulan tabutun başında sinir krizi geçirdi. Anne ve babanın birbirine destek olup ayakta durmaya çalıştığı görüldü. Öğlende kılınan namaz sonrası Gamze Kurt, Kalemli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü

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- Gelinlikle örtülen tabuttan görüntü

- Cenaze töreninden görüntü

- Acılı aileden görüntü Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ===================== Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı Antalya'da kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, P.Z.K'nin (86) yaklaşık 820 bin lirasını dolandıran Irak uyruklu 3 kişi, polisin 3 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde oturan P.Z.K.'yi 23 Temmuz'da telefonla arayarak kendisini 'polis' diye tanıtan kişi, "Kimlik ve banka hesap bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Şüpheliler yakalanıncaya kadar paranızı, güvende olması için bize teslim edin" dedi. Telefondaki kişi, operasyonun gizli yürütüleceğini, parayı teslim alacak polis ekiplerinin 'Vatan' ve 'Bayrak' parolalarını söyleyeceğini söyledi. Telefondaki kişinin sözlerine inanan yaşlı kadın, bankaya giderek hesabındaki 130 bin Euro'yu (820 bin TL) çekti.

YAKINLARINA ANLATTI, POLİSE BAŞVURDU

P.Z.K. daha sonra parayı ilçedeki Nebiler Mezarlığı'nda buluştuğu dolandırıcılara teslim etti. Yaşadıklarını yakınlarına anlatan P.Z.K., dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını inceledikten sonra Bolu, Çorum ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde operasyonda düzenledi. Operasyonda Irak vatandaşları Hussein Mohamed K., Dhevva Abdulzehra M. ve İsa M. gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Paraya ise ulaşılamadığı belirtildi.

P.Z.K. polise verdiği ifadede, dolandırıcıların elini bile öptüğünü, 'vatan' ve 'bayrak' kelimelerini parola olarak seçtikleri için güvendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Asayişden dış plan goruntusu

-Zanlıların çıkarılışı

109 MB// 58 SN' Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ================= Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü Hakkari'de sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yapılan yürüyüşle terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 7 kişi ve çocukları dağa kaçırılan anneler için STK’lar tarafından Hakkari'de de, 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' mitingi düzenlendi. Şehir Stadyumu'nda toplanan kalabalık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir', 'PKK şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları attı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Şehir Stadyumu'ndan Hastane Caddesi'ne, buradan da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe 1995 yılında Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman da katıldı. Babası adına bir kütüphane açan ve kendisi de İl Kültür Müdürlüğü'nde çalışan Adıyaman, terörü lanetlemek için bu mitinge katıldığını belirterek, "Kimse vatanımızı bölemez. Kürt, Türk kardeştir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Tek bayrak, tek millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu mitinge vatanım için katıldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması

- Yürüyüşe katılan vatandaşların teröre tepkisi

- Ellerinde Türk bayrakları ile Hakkari valiliği önüne gelmesi

- Şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyamanın konuşması Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ================= Maket cep telefonlarıyla 40 bin liralık dolandırıcılık Muğla'da, ellerindeki maket telefonları gerçek olduğunu söyleyerek sattıkları işçi emeklisi M.K.'yı (74) 40 bin lira dolandırdığı öne sürülen 3 zanlı, gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlılar, serbest bırakıldı.

Geçen perşembe günü emniyete giden işçi emeklisi M.K., gerçek değerinin 140 bin lira olduğu söylenerek kendisine 40 bin lira karşılığında satılan cep telefonlarının maket olduğunu sonradan farkettiğini, dolandırıldığını belirterek, şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini izledi. Polis ekipleri, 3 erkek şüphelinin kimliğinin A.O., H.H. ve M.K. olduğunu belirledi. İstanbul'dan kiraladıkları araçla Muğla'ya geldikleri öğrenilen şüphelilerin, Aydın'ın Didim ilçesinde bulundukları belirlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kiraladıkları villada gözaltına alınan 3 şüpheli, Muğla il merkezine getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün (cuma) adliye sevk edilen 3 sanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli'nde de dolandırıcılık olaylarına karıştıkları öne sürüldü. Öte yandan zanlılarda ele geçirilen 40 bin liranın, M.K.'ye teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binasından görüntü

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ================ Adıyaman’da ev yangını Adıyaman'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın öğleden sonra Kayalık Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde çıktı. Mehmet Durmuş’a ait olan evin mutfak kısmında bilinmeyen bir neden dolayı çıkan yangın, komşuların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürldü. Yaralananın olmadığı yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Yangında zarar gören malzemeler

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================== 'Antep fıstığı' hırsızları kaza yapınca yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tarladan çaldıkları Antep fıstığı ile jandarmadan kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu otomobil, kamyonete çarpıp durdu. Otomobilde 350 kilogran Antep fıstığı ele geçiren jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Günaltı Mahallesi'ndeki bir tarladan fıstık hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, fıstık bahçesinden hırsızlık yapan şüphelilerin 27 NR 523 ve 34 BL 7480 plakalı 2 otomobili kullandığını belirledi. Yerleri tespit edilen otomobillerin peşine düşen jandarma, 'dur' ihtarında bulundu. Bu sırada 27 NR 523 plakalı otomobilden inen 2 şüpheli, diğer araca bindi. Şüpheliler, 34 BL 7480 plakalı otomobille kaçmaya devam etti. Uzun süren kovalamaca sonunda Nizip-Birecik Karayolu'na konulan kapanla lastikleri patlatılan 34 BL 7480 plakalı otomobil, kamyonete çarpıp, durdu. Otomobildeki 4 şüpheliden C.K. (40) ve T.Ç.(32) jandarma tarafından yakalanırken, 2 şüpheli kaçmayı başardı.

Otomobilde çalıntı olduğu belirlenen 350 kilo Antep fıstığı ile tüfek ve 6 fişek ele geçirildi.

Fıstık sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı. Ekiplerin kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışması ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Olay yerinde kaza yapan araç

-Kaza yapan aracın lastikleri

-Kaza yapan aracın içinden fıstık,cep telefonu,tüfek detayları

-Hırsızların kaza yaptığı kamyonet sürücüsü ile röp

-Hırsızlar jandarma aracına götürülürke

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:90 MB, Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA) =============== Kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı. Üst geçitte asılı kalan dorse, trafiği aksattı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gülüç beldesi sahil yolunda meydana geldi. Bir fabrikaya yük boşaltarak ilçe merkezi istikametinde ilerleyen Murat Erdoğan yönetimindeki 78 BU 828 plakalı kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı. Kamyon 50 metre ileride dururken, araçtan ayrılan dorse üst geçitte asılı kaldı. Polis ekipleri kazanın ardından yolda ve üst geçitte güvenlik önlemi aldı. Üst geçide zarar veren dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Köprüye takılan dorseden detaylar

-Çekiciden detaylar

-Polisin çalışması

-Sürücü Murat Erdoğan’ın çekici ve dorsenin fotoğraflarını çekmesi

-Köprüden detaylar