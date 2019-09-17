DHA YURT BÜLTENİ - 10

Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler (2)

'SENİ BERGEN GİBİ YAKARIZ' Hazine arazisi üstüne kurulu olan ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve bu mekanı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren iş kadını Ebru Berköz Karaca (48), komşusu L.G. ve O.G.’nin mekanına el koymak istediğini aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü. Karaca, L.G. ve O.G.’yi 2.5 ay önce Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dün Adnan Menderes Bulvarı’nda otomobilimle ilerlerken, onlar da araçlarıyla önümü kestiler. Daha sonra araçtan indirip sopayla bir süre beni darp ettikten sonra içerisinde tiner ve boya bulunan maddeyi üzerime döktüler. 1 saat boyunca diz çöktürüp özür dilettiler ve savcılıktan şikayetimi geri çekmemi istediler. Beni kendi mekanımdan çıkarıp kendilerinin işleteceklerini, mekana çökeceklerini söylediler. Bu yaptıkları bana ilk ihtarmış. Ellerinde çakmakla, ‘İkinci ihtarda seni Bergen gibi yakarız’ dediler. Üçüncüde de yaşama şansı vermeyeceklerini söylediler. Kızıma da zarar vermekle tehdit ettiler. ‘Devlet ben oldum, seni öldürsem ne kadar yatarım ki’ diye konuştular. Daha önce şikayetçi olduğumda koruma talep edip uzaklaştırma istemiştim ama uygun görülmedi. Dün ben ölebilirdim. İnşallah koruma ve uzaklaşma cezası verirler. Adalete güveniyorum."

Görüntü Dökümü

--------

- Saldırıya uğrayan kadın ile röp

- Darp izleri

- Yürüyüş detay Süre:02'18" - Boyut:256 MB Haber:Nuri PİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) =================== 'Palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması (2)

CESEDİN SAHİLDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ Mahkemede verdiği savunmasında Meryem Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü sahilde bulunacağına emin olduğunu söyleyen Tuncer Ustael, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Meryem'in cesedi Tütünçiflik Sahili'nde bulunacak bundan eminim. H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu olaylar aydınlanmayacak" dedi.

'AKIL SAĞLIĞIMIZ YERİNDE DEĞİL'

Hava Palu ise psikolojilerinin bozuk olduğunu iddia ederek, "Bizim akıl sağlımız yerinde değil. 2009'da yapılan soruşturmalarda bu hususlar gündeme geldi. Bunların yeniden araştırılmasını talep ediyorum. Akıl sağlığımız yerinde olmadığı için dava doğru bir şekilde ilerlemiyor" diye ifade verdi.

Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu'nun avukatı Alper Bayrak yaptığı savunmada, cesedin ortada olmadığından ölüm şeklinin belirlenmediğini söyleyerek, "Cesedin bulunduğu alanda coğrafi değişiklik olduğuna dair somut bir delil dosyada bulunmamaktadır. Dosyadaki deliller tutukluluk için yeterli değildir. Ölüm saati ve ölüm nedeni tam olarak belli değildir. Müvekkillerim doktor değillerdir. Ölüm nedeni ve saatini tam olarak bilemezler. Meryem'in battaniyeye sarılı olduğu yerde ölü olup olmadığı belli değildir. Meryem'in gömülmesi olayına karışmamışlardır" diye konuştu.

Avukat Bayrak, ayrıca Tuncer Ustael hakkında narsist kişilik bozukluğu raporu alınmasını talep ederek, "Bu hastalığa sahip olan insanlar etraflarındaki insanlardan kendilerini güçlü zanneder ve onların üzerinden hüküm kurarlar. Bu sebeple Tuncer Ustael hakkında rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın çocukları R.T.T. ve Ş.H.'nin tanık olarak dinlenme talebine cevabın gelmemesi ve Tuncer Ustael için narsist kişilik bozukluğu, tüm aile için de yeniden akıl sağlığı raporu istemesi nedeniyle davayı 21 Kasım'a erteledi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Adliye binasından detaylar

-Muhabir anonsu Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ================== Trol ağlarına takılan kafatası korkuttu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından her ay yapılan dip trol örneklemesi çalışması sırasında trol ağlarına takılan insan kafatası, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesi sınırlarında bulunan Aksu Çayı çıkışında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekiplerince düzenli olarak gerçekleşen deniz dibi trol örneklemesi çalışmasında, trol ağlarına insan kafatası takıldı. Trol ağlarını teknenin güvertesine çektiklerinde insan kafatasını fark ettiklerini belirten Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, kafatasını Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim ettiklerini söyledi.

Her ay düzenli olarak Antalya Körfezi'nde dip trol örneklemesi yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Deval, "13 Eylül akşamı Aksu çayı önlerinde rutin dip trol çalışmamızı yaptık. Trol ağını güverteye aldığımızda bizi çok şaşırtan ve üzen bir olayla karşılaştık. Ağın içinde uzun yıllardır denizde var olduğunu tahmin ettiğimiz insan kafatasıyla karşılaştık. Bu bir adli vaka olduğu için sefer sonunda konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na intikal ettirerek, bulduğumuz insan kafatasını teslim ettik" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Su ürünleri fakültesi tabelasından ve yazısından detay

-Bulunan kafatasının fotoğrafları

-Dekan Mehmet Cengiz Deval Röp. Haber:İbrahim LALELİ - Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) =============================== Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde, bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen ve balık ölümlerinin yaşandığı Oruçlu Göleti'ne tankerle dün başlanan su taşımada 170 ton su bırakılarak, kalan balıkların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı gölette, su yetersizliği nedeniyle 4 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 bin dönüm ekili arazinin sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Gölette yaşayan binlerce balık telef olurken, çok sayıda balık da az kalan suda yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Kırklareli Valiliği kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için dün devreye girdi. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete su taşımaya başladı. Tankerlerle yakın derelerden 2 günden bu yana taşınan suyla suda kalan balıkların yaşatılması hedefleniyor. Tankerlerin bu öğlen saatlerine kadar bıraktığı 170 ton suyla azda olsa suda yükselme görülürken az sayıda da olsa balıkların canlandığı görüldü. Tankerle su bırakma çalışmaları sürüyor.

Oruçlu Köyü Muhtarı Şevket Filiz, "Bazı vatandaşlarımız gölete topladıkları balıkları bırakmış ve gölde balıklar üremiş. Göletin suyu ise 3-4 aydır yağmur yağmıyor. Her yıl bu gölete Şeytan Deresi'nden besleme yapılıyordu. Bundan 15 gün öncede besleme yapıldı ancak bu yeterli olmadı. Valilikten Allah razı olsun, tankerlerle su taşınıyor. Balıklarımız kurtuluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

Tankerlerle gölete su bırakılması

Göletten genel detay

Ölü balıklar

Suda canlı balıklar

Su bırakılmasından detay

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Detay görüntü

Şevket Filiz ile röp.

Farklı açılardan detay Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/BABESKİ (Kırklareli), (DHA)- ============================== 2 bin 560 metrede, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtılar Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan, 2 bin 560 metre yükseklikteki Tekelti Dağı'na tırmanan grup, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Tekelti Dağı tırmanışına; Türkiye'nin Azerbaycan eski Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye ile Azerbaycan'da görev yapan Azad TV çalışanları ile bir grup basın mensubu katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu tırmanış sonrası zirveye ulaşan grup, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev, "Karabağ, bugün belki işgal altındadır ama bu işgal başkomutanımızın emriyle kurtulacaktır. Bayraklarımızı bugün kaldırdığımız gibi Karabağ'da, Türk topraklarında kaldıracağız. Gözümüzün aldığı kadar sonsuz olan bu topraklar, Türk topraklarıdır ve öyle de kalacaktır" dedi.

Azerbaycan eski Büyükelçisi Kılıç ise "İstedik ki bayraklarımız her zaman zirvede olsun. Bakü o kadar önemli bir başkenttir ki buna herkes dikkat etsin. Bakü, Türk dünyasının 'küçük İstanbul'udur. Ben Kafkas İslam Ordusu'nun mücadelesini hayranlıkla gıptayla biliyorum; okudum, takip ettim. İnsanlarımız İstanbul'dan, Erzurum'dan gelerek, Bakü'yü kurtardılar" diye konuştu.

Zirvede, Bakü'nün işgalden kurtulması için verilen mücadelede şehit ve gazi olanlar da anıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Tekelti dağı tırmanışına katılanlar

-Tırmanıştan detay görüntüler

-Zirvede Türk ve Azerbaycan bayrakları açılması

-Zirvede günün anısına konuşmalar Haber-Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA) ======================= Huzurevindeki arkadaşını izinsiz fotoğraf çekimi nedeniyle bıçaklamış Aydın'ın Söke ilçesindeki huzurevinde tartıştığı Ahmet Bülent Canbay'ı (66) bıçakla yaralayan Galip Özer (80), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkili arasındaki tartışmanın Canbay'ın, Özer'in izinsiz fotoğrafını çekmeye çalışınca çıktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Söke'deki Hilmi Fırat Huzurevi'nde meydana geldi. Huzurevinde kalan Galip Özer, diğer huzurevi sakini Ahmet Bülent Canbay'la tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masadaki bıçağı alan Galip Özer, Canbay'ı 2 kere karnından ve 1 kere de kolundan yaraladı. Canbay, kanlar içinde yere yığılırken, huzurevi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Bülent Canbay ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Canbay daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Arkadaşını bıçaklayan Galip Özer ise emniyetteki ifadesinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Özer, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bıçaklanan Canbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, tartışmanın Canbay'ın Özer'in izinsiz fotoğrafını çekmeye çalışması üzerine çıktığı öğrenildi.