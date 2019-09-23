DHA YURT BÜLTENİ - 10

25 yıllık eşini öldüren koca tutuklandı Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Şahinler köyünde 25 yıllık eşi Yeter Baysal'ı (45), 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal (52), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yeter Baysal ise cenaze töreniyle toprağa verildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Necmettin Baysal, mutfaktan aldığı bıçakla evde ekmek yapan eşi Yeter Baysal'ı 27 yerinden bıçakladı. 3 çocuk annesi Yeter Baysal, sesleri duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Necmettin Baysal'ın ilk sorgusunda kendisine vahiy geldiği için cinayeti işlediğini, eşini bıçaklarken kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin Baysal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gülşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Yeter Baysal'ın cenazesi ise Şahinler köyüne getirildi. Yeter Baysal'ın cenazesi, köy camisindeki cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze evinden görüntü

- Ölen kadının tabutta taşınması

- Öldürülen kadının balkondaki oğlu

- Cenaze namazı kılınması

- Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ -Kamera:Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) ==========================

Japon hükümet ortağından Türkiye ekonomisine övgü Japonya'da hükümet ortağı Komeito Partisi'nin Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin son 6 yılda 'görkemli' gelişimini fark ettiğini belirterek, "2013'te ziyaret ettiği Türkiye'nin ekonomik durumu görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz. Japonya'nın doğal afetleri her zaman gündeme gelmiştir, Türkiye'de de deprem son günlerde gündeme gelmiştir. Bu depremleri ve doğal afetleri önlemek açısından iki ülke arasında işbirliği yapabileceğimize inanıyorum" dedi. Japonya'da hükümet ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılanan Japon heyet daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Eskişehir'i Tokyo Büyükelçisi Hüseyin Murat Mercan'ın tavsiyesi üzerine ziyarete geldiğini söyledi. Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkinin üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda büyük ivme kazandığını anlatan Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin de son 6 yılda 'görkemli' bir şekilde geliştiğini söyleyerek, "Türkiye’nin Tokyo büyükelçisi Murat Mercan, memleketi olan Eksişehir'i mutlaka ziyaret etmem gerektiğini ifade ettiği için geldim. Türkiye ile Japonya arasında 129 yıl önce dostluk bağlandı. Son günlerde Türkiye ile Japonya arasında üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda ivme kazandı. 2013'te ziyaret ettiğimiz Türkiye'nin ekonomik durumunun görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz" dedi.

'DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Japonya'nın doğal afetlerinin her zaman gündemde olduğunu belirten Yamaguchi, Türkiye'de yaşanan depremlerden bahsederek işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Yamaguchi, "Türkiye'de de deprem son günlerde gündeme gelmiştir. Bu depremleri ve doğal afetleri önlemek açısından iki ülke arasında iş birliği yapabileceğimize inanıyorum. 2020 yılında Tokyo'da olimpiyat oyunları düzenlenecek. Bu spor ve turizm anlamında ziyaretleri daha da genişleyeceğini düşünüyoruz. Sanayi bölgesi olan Eskişehir de bazı fabrikaları gezeceğiz. Bunun sonuçlarını Japonya'daki dostlarımızla paylaşıp bu ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu. VALİ ÇAKACAK: İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN İLERLİYOR

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye ile Japonya arasındaki iyi ilişkilerin 1800'lü yıllara dayandığını ifade ederek, "Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla 2003 yılı 'Japonya'da Türkiye Yılı', 2010 yılı da 'Türkiye'de Japon yılı' olarak kutlanmıştır. 2013 yılında Japonya ile 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükselen ilişkilerimiz kültürel faaliyetler ve ekonomik iş birlikleriyle de her geçen gün ilerlemektedir" dedi. Vali Çakacak açıklamaların ardından Japon heyeti makamında ağırlayıp kent hakkında bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü: -Japon heyetin gelmesi -Genel Başkanın şeref defterine imzası -Vali Çakacak’ın konuşması -Japon genel başkanın açıklaması -Eskişehir Valiliği -Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ==========================

Tırnakçılık yönetimiyle 100 lirayı çalan şüpheli güvenlik kamerasında Bursa'nın İznik ilçesinde, tütün satan iş yerinde tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan, tütün satan bir iş yerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde müşteri gibi dükkana gelen kimliği belirsiz şüpheli, tırnakçılık yöntemiyle, tezgahtarın elindeki 100 lira parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri çalışanı, polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Öte yandan tırnakçılık anı, kameralar tarafından görüntülendi. Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri Haber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA) - Kamera: BURSA,(DHA) ==========================

Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kardıçalı Hanı'nda yangın çıktı. Yangında diğer sanat atölyelerine ait eşyaların yanı sıra, Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’na (TOBAV) ait piyanolar, dans ve bale salonu ile sanat eğitiminde kullanılan çeşitli eşyalar zarar gördü. TOBAV Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Savaş, eğitimin aksamaması için yardım beklediklerini söyledi. Dün saat 23.00 sıralarında, İzmir'in simgelerinden, tarihi Kardıçalı Hanı'nda, elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Gece, handaki kahvehanede zaman geçirenler durumu fark edip, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, alevler paniğe sebep oldu. Öte yandan, bugünlerde bir sanat kompleksine dönen ve birçok sanat atölyesinin bulunduğu Kardıçalı Hanı'nda faaliyet gösteren TOBAV, yangında büyük zarar gördü. Çocuklara ve gençlere yönelik orff, bale, tiyatro, koro ve çalgı eğitimlerini veren TOBAV'a ait, çoğunlukla dans ve bale eğitimi için kullanılan çok amaçlı salon, 2 piyano ve sanat eğitiminde kullanılan çok sayıda materyal alevlere teslim oldu.