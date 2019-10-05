DHA YURT BÜLTENİ-10 

İş yerinin önündeki 2 ağacı kesen esnafa, 50 bin TL para cezası Kırşehir'de lokanta işleten Halil Karakeçeli'ye (28), iş yerinin önünde kaldırımda bulunan 2 akasya ağacını kırıp, keserek zarar verdiği iddiasıyla belediye tarafından 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Karakeçeli, dalları kırıldığı için ağaçlarda budama yapıldığını söyleyerek, cezaya itiraz edeceğini söyledi. Aşıkpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren lokantanın sahibi Halil Karakeçeli'nin, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan biri 50, diğeri 20 yaşındaki iki akasya ağacını izinsiz kırıp, kestiği iddia edildi. Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine inceleme başlattı. İnceleme sonunda Karakeçeli'ye, ağaçlara zarar verdiği gerekçesi ile toplam 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Para cezasına ilişkin zabıta tarafından hazırlanan tutanak, belediye encümen toplantısında görüşülerek karara bağlandı. 'AĞAÇ KIRILMIŞ, ARKADAŞ BUDAMA YAPMIŞ'

İşletme sahibi Halil Karakeçeli, ağaçların dallarının kırıldığını, bunun üzerine arkadaşının budama yaptığını ileri sürdü. Karakeçeli, "Biz burada ağaçları kesmişiz, katliam yapmışız. Böyle bir durum söz konusu değil. Ağaç kesildiğinde ben burada değildim. Bizim arkadaşımız ağacın kırıldığını görmüş, ağacı budamış. İlk ceza 38 bin 400 TL, ertesi gün gelen ceza 11 bin 328 TL. Ağaç yerinde duruyor. Ağaçlardan birine 50 sene, diğerine 20 sene yazmışlar. Bu mahalle 50 yıl önce var mıydı? İkincisi ben ağaca herhangi bir zarar vermemişim. Dükkanın önünün kapanmasını istemesem kapımın önündeki ağaçları neden dikeyim?" diye konuştu.

'CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİM'

Cezayı ödemeyeceğini ve mahkemeye başvurarak itirazda bulunacağını anlatan Karakeçili, "Bu cezayı mahkemeye vereceğim. Bizim oralarda bu haraçtır. Kırşehir’e bir hizmet verdim, bir marka getirmişim bu herhalde bize 'hayırlı olsun' hediyesi. Ben burada vergimi de tam ödüyorum. Bizi tanıyanlar bilir. Bu ceza haksızlıktır. Ben adalete inanan insanım. Adalet varsa mahkemenin bu cezayı iptal edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) =============================== Sokaktaki sigara izmaritlerini makasla topluyor Tokat'ın Niksar ilçesinde eczacı kalfası Orhan Maraşlı (40), yola atılan ve parke taşları arasına sıkışan sigara izmaritlerini makasla topluyor. İlçedeki bir eczanede kalfa olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Maraşlı çalıştığı eczanenin önünde bulunan yoldaki parke taşları arasında sıkışan sigara izmaritlerini 2-3 günde bir makas yardımıyla toplayarak çöpe atıyor. Maraşlı, belediye ekiplerinin her gün yaptığı temizliğe karşın, taş aralarında sıkışan izmaritler bu şekilde ortadan kaldırıyor.

Hayatında hiç sigara kullanmadığını ifade eden Orhan Maraşlı, "Biraz da takıntı oldu bende temizlik. Sigara izmaritleri, kaldırım taşlarının arasından süpürgeyle çıkmıyor. Bu nedenle ben de makasla topluyorum. 2-3 günde bir sabahları temizliyoruz. Yollara parke taşı döşendikten sonra 2-3 yıldır bunu yapıyorum. Ne yapıyorsun diye çok soran oluyor? Ben de 'Tanesini 10 kuruştan satıyorum' diye espri yapıyorum. Sigara içenlerden isteğim, direklerin altında çöp kutuları var, izmaritlerini oraya atsınlar. Çevremiz temiz olsun" dedi. Görüntü Dökümü:

-Makasla izmaritleri toplaması

-Eczanedeki çalışmaları

-Konuşması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) ========================= Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada Gülsüm Kayhan (53) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Konya karayolu, Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Konya istikametine gitmekte olan Halil Kayhan (58) idaresindeki 03 AS 888 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde bekleyen Fikret Gök (60) idaresindeki 42 Y 3516 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil ve traktör şarampole uçtu. Kazada traktör sürücüsü Gök, otomobilde bulunan sürücü ve kızı Beyza Kayhan (23) yaralanırken, eşi Gülsüm Kayhan hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Gülsüm Kayhan cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.