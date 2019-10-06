DHA YURT BÜLTENİ-10 

SINIRDA NAMLULAR SURİYE’YE ÇEVRİLDİ TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad’a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) ================================== KALBİNDEN 400 GRAM TÜMÖR 2,5 SAATLİK AMELİYATLA ALINDI Batman'da yaşayan Gülşen Baksi'nin (50) kalbinde, nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede, tümör tespit edildi. 2,5 saat süren ameliyata alınan Baksi'nin kalbi 1 saat makineye bağlanarak, 400 gramlık tümör çıkarıldı.

Gülşen Baksi, nefes darlığı şikayeti üzerine, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrolde, Baksi'nin kalbinde tümör tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Baksi'nin kalbi 1 saat makineye bağlandı ve 400 gramlık tümör başarıyla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Mehmet Karaçalılar, Gülşen Baksi'nin kalbindekinin nadir görülen tümör cinsi olduğunu söyledi. Karaçalılar, "Kalp tümörleri çok sık görülen bir tümör cinsi olmamakla birlikte kalpte görünen tümörlerin çoğu iyi huylu olup, az bir kısmı kanser türünden kötü huyludur. İyi huylu kalp tümörlerinin büyük çoğu 'myxoma' adını verdiğimiz tümörlerdir. Bunlar çoğunlukla sol kulakçıkta büyürler. İyi huylu tümür olsa bile bu kitleler kalp kapakçıklarının ani tıkanmasına ya da tutundukları bölgeden kopup şah damarı ve diğer damarların tıkanmasına neden olarak hayati risk oluşturabilmektedir" diye konuştu. 2,5 SAATLİK AMELİYATTA KALBİ 1 SAAT MAKİNEYE BAĞLI KALDI

Opr. Dr. Karaçalılar, ameliyatın 2,5 saat sürdüğünü ve Baksi'nin kalbini 1 saat makineye bağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hastamızda ani başlayan nefes darlığı şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde, sol kalp kulakçığını neredeyse tamamen dolduran kitle tespit edildi. Hastanın nefes darlığı şikayetinin ileri olması ve kitlenin çok büyük olup ani kalp durmasına sebebiyet verebilme riski yüksek olması nedeniyle hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Hastanın kalbi makineye bağlandı. Daha sonra işlemlere başladık. Rutin kalp ameliyatlarında genelde kalp makineye bağlanır. Kalp içindeki tümör oldukça büyüktü. Kalbin neredeyse tamamı doluydu. Nefes darlığında zorluk çekiyordu. Kalpte büyük tümörü görünce biz de şaşırdık. 2,5 saat süren ameliyatın yaklaşık 1 saatlik bölümünde kalp durdurularak hastanın kalbinden yaklaşık bir mandalina boyutundaki kitle çıkarıldı. Hastamız nefes darlığı şikayetinden kurtuldu. Opr. Dr. Mehmet Coşkun ve cerrahi ekip ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz operasyonda çıkarılan kitle patolojiye gönderildi. Dev tümörün iyi huylu olduğu tespit edildi. Hastamız eski sağlığına kavuşup taburcu edildi."

'MUCİZE DİYE DÜŞÜNDÜM'

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Gülşen Baksi ise "Nefes darlığı ile hastaneye geldim. Kalbimde dev bir kitlenin olduğunu söylediler. Çok korktum. Doktorlarıma güveniyordum; fakat yine de ameliyattan kurtulabileceğimi sanmıyordum. Gözümü açtığımda, bu bir mucize olmalı, diye düşündüm. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma, ameliyat ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden

Ameliyat olan kadın

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA) ================================ PAMUKOVA'DA TIR DURAĞA DALDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI (2)- YENİDEN Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen arasındaki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza bugün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Üst geçidin merdivenleri TIR'ın üstüne çöktü.

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Teyfik Solmaz (4) ve Elif Erciyes'in (44) öldüğünü belirledi. Durakta bulunan Hanım Solmaz (36) ve Miray Solmaz (14) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen ve yaralanan kişilerin yakınları, koşarak geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) ================================ FATİH ERBAKAN: CHP, GENETİK ÖZELLİĞİNİ YERİNE GETİRİYOR Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek, "Bildiğimiz CHP, 50- 60 senedir ne yaptıysa genetik özelliğini yine yerine getiriyor" dedi. Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Teşkilatı'nın 1'inci Kongresi, kentteki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, bazı CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi. Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında bizim konuşmalarımız Hazreti Ömer, icraatlarımız Turist Ömer olmayacak. Laf üretmeyeceğiz, hikaye anlatmayacağız. Yıllar boyunca bizden öncekileri suçlayıp, onların yaptıklarını anlatmakla vakit harcamayacağız. 31 Mart, 23 Haziran seçimlerinden sonra biz şöyle bir şey söyledik; 'Millet AK Parti'yi cezalandırmak için CHP'li adayları seçti şimdi de CHP'li belediye başkanları milleti cezalandırmak için kolları sıvayacak'. İşte bizim dediğimiz gerçekleşiyor. İstanbul'da yeni seçilen CHP'li belediye başkanlarının yaptıkları; Küçükçekmece Belediyesi 19 Eylül'de yayımladığı genelgeyle belediye personeline 'Sakal bırakamazsınız' demeye kalkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı kanunun kılık kıyafet hükümlerine uymayanlar hakkında disiplin soruşturması açılacağını ifade ediyor. Bu bildiğimiz CHP, 50- 60 senedir ne yaptıysa genetik özelliğini yine yerine getiriyor" diye konuştu.