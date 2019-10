DHA YURT BÜLTENİ-10 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması dolayısıyla Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, "Öncelikle 9 Ekim'de Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı'mızı hamdolsun ordumuzun sahadaki başarısını, masada elde ettiğimiz zaferlerle taçlandırdık. 40 yıldır bitmez denilen PKK belasını topraklarımızdan da, sınırlarımızdan da silip atıyoruz. Bu zafer mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin, tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir" dedi.

İstanbul'da 100'ün üzerinde, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla gibi metropol ve kaçak yapılaşmayla ciddi anlamda mücadele eden şehirlerde de şehrin ihtiyacına göre denetçiler olacağını aktaran Bakan Kurum, her an, 7/24 sahada olarak yeni ve muhtemel kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacaklarını aktardı.

Kıbrıs Türkü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı mücadelesinin her zaman yanında olduklarını belirten Tatar, "Milletimizin bütünlüğü, gücü ve Doğu Akdeniz'deki bu önemli bölgede son yıllarda gelişen olaylarla birlikte Türkiye'mizin bizlerle beraber yaptığı çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede bir lider olarak yoluna devam edebilmesi, güçlenebilmesi bizim birlik ve beraberliğimizden geçmektedir. Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman bu duygularla yaşamımızı devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir kez daha şükranlarını sunduklarını belirten Tatar, "Dünyada ilk kez Amerika ile Rusya'nın beraber hareket ettiği, onay verdikleri bir olay yaşanmış burada, bu da Türkiye'mizin gücünü ve büyüklüğünü göstermektedir. Doğru harekat, haliyle bölgede huzur, Türkiye'mizin güvenliği, huzuru ve barışı, bölge halkının huzuru, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de huzuru anlamındadır."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kortejden görüntüler

- Zeytin hasadından genel ve detaylar

- KKTC Başbakanı Tatar'ın konuşması

- Belediyedeki serginin gezilmesi

- Festival alanından görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

===========================

At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde,bir iş yeri girişindeki metal parçayı alan çocuğun at arabasıyla kaçışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi önünde yaşandı. Görüntüye göre kimliği belirsiz kişler, at arabasıyla iş yeri önüne geldi. At arabasından inen bir çocuk, iş yeri önündeki metal parçayı aldı. Ardından da at arabasına binerek, diğerleriyle birlikte kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)