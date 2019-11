DHA YURT BÜLTENİ - 10

Görüntü Dökümü

Otomobil ile tramvay yolundan gitti

Konya'da bir sürücü otomobili ile tramvay yolundan gitti. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki tramvay hattında kaydedildi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, dörtlülerini yakarak tramvay rayları üzerinde bir süre seyretti. Daha sonra yola çıkan otomobil, trafik içerisinde gözden kayboldu. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, kaçak et kesimi yapılan 2 iş yerine baskın yapıldı. Ele geçirilen 20 ton et ve sakatat, imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak.

Erenler Toptancılar Sitesi'nde kaçak et kesimi yapıldığı belirlenen iş yerine polis ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Kapıyı açarak giren ekipler, içeride kesik hayvan başı ve hayvan parçaları ile piyasaya sürülmek üzere hazırlanan etlerle karşılaştı. Sahipleri aynı olan yandaki iş yerinde de et kesimi yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine bu iş yerine de girildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince etlerden numune alınırken, iş yerinin sahipleri olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak. İş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.