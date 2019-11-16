DHA YURT BÜLTENİ - 10 Suruç Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik’in, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yerine, İçişleri Bakanlığı tarafından İlçe Kaymakamı Kenan Aktaş, görevlendirildi.

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütün üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamalarıyla dün gözaltına alındı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı. Sorgulaması devam eden Çevik’in yerine, bugün Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hatice Çevik'in savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındığı hatırlatıldı. HDP'li Çevik hakkında adli sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı'nın 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ================== Mahalleli tepki gösterdi, baz istasyonu iptal edildi Çorum’un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine iptal edildi.

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, 13 Kasım sabahı, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

Ertesi gün geri gelen iş makineleri, çalışma başlatınca gergin anlar yaşandı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, mahalleli Çorum Valiliği önünde toplanıp, Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı. Bir süre belediye önünde de bekleyen kalabalık daha sonra, çalışmaların yapıldığı alana geçip, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi.

MİLLETVEKİLLERİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gerginlik ve tepkiler üzerine AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, baz istasyonu kuracak firmanın yetkilileri ile görüştü. Görüşmenin ardından görevliler, baz çalışmalarını durdurup, bölgeden ayrıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İ·brahim Aşgın, baz istasyonunu çalışmalarının BTK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir de, baz istasyonunun kurulmamasında kendilerine yardımcı olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Milletvekillerine teşekkür ettiğini belirterek, "Baz istasyonu mahallemize kurulmayacak. Çalışmalar durduruldu" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüleri Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ==================== Otomobil ile tramvay yolundan gitti Konya'da bir sürücü otomobili ile tramvay yolundan gitti. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki tramvay hattında kaydedildi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, dörtlülerini yakarak tramvay rayları üzerinde bir süre seyretti. Daha sonra yola çıkan otomobil, trafik içerisinde gözden kayboldu. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

---------

-Otomobilin tramvay yolundan gitmesi Haber-Kamera: KONYA DHA)) ==================== Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu Sakarya'nın Erenler ilçesinde, kaçak et kesimi yapılan 2 iş yerine baskın yapıldı. Ele geçirilen 20 ton et ve sakatat, imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak.

Erenler Toptancılar Sitesi'nde kaçak et kesimi yapıldığı belirlenen iş yerine polis ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Kapıyı açarak giren ekipler, içeride kesik hayvan başı ve hayvan parçaları ile piyasaya sürülmek üzere hazırlanan etlerle karşılaştı. Sahipleri aynı olan yandaki iş yerinde de et kesimi yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine bu iş yerine de girildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince etlerden numune alınırken, iş yerinin sahipleri olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak. İş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------

Polis ekiplerinin baskını

İçeride bulunan etler

Tarım il müdürlüğüne bağlı ekipler

Detay Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) ===================== Bitlis Valisi Çağatay: Bölgemizde çok şükür huzur hakim Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bir dönem terör olaylarının en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Çeltikli bölgesindeki karakolu ziyaret etti. Vali Çağatay, bölgede huzurun hakim olduğunu belirterek,"Bölgemizde çok şükür huzur hakim. Bunu da yerinde gördük. Gayet memnuniyetle müşahede ettik. Bu manada tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ile birlikte, Bitlis’e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltikli Karakolu’nu ziyaret etti. Helikopterle gelen Vali Çağatay ve beraberindekileri, karakol komutanı karşıladı. Bölge ile ilgili komutandan bilgi alan Vali Çağatay ve beraberindekiler, daha sonra köy okulunu ziyaret edip, öğrencilerle sohbet ettti. Öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

HUZURLU BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ

Bir dönem terör olaylarının yoğun yaşandığı bölgede huzurlu bir kış geçireceklerini ve bölgede şu an huzurun hakim olduğunu anlatan Vali Oktay Çağatay şöyle konuştu:

"Bitlis merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltikli Köyü'nü ziyaret ediyoruz. Bulunduğumuz alan Çeltikli Karakol bölgesi. Okulumuzu ziyaret edip, çocuklarımızla sohbet ettik. Hepsi çok mutlular. Çok şükür ki bu köyümüz başta olmak üzere çevre köylerimizde okula devam oranı yüzde yüze yakındır. Öğretmen arkadaşlarımıza ve milli eğitim teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakan Yardımcımız ve Jandarma Genel Komutanımız bizleri ziyaret ettiler. Onlarında talimatları doğrultusunda, terörle mücadele anlamında kış hazırlıklarına zaten devam ediyorduk. İyice hız verdik. Bölgemizde çok şükür huzur hakim. Bunu da yerinde gördük. Gayet memnuniyetle müşahede ettik. Bu manada tüm güvenlik personellerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Son terörist temizleninceye kadar Bitlis’te arkadaşlarımız mücadeleye devam edeceklerdir. Huzurlu bir kış geçireceğimizi şimdiden söyleyebiliriz."