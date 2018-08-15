DHA YURT BÜLTENİ-11

1)PKK'NIN SALDIRDIĞI ŞANTİYEDEKİ HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI ADIYAMAN kırsalında bir grup PKK'lı teröristin dün gece ateşe verdiği mermer ocağı şantiyesindeki hasar gündüz ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde kırsalında dün gece bir grup PKK'lı terörist, mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir araya toplayıp, örgüt propagandası yapan teröristler, şantiyedeki iş makineleri, araçları ve çadırları ateşe vererek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri şantiyedeki yangına müdahale ederken, güvenlik güçleri ise teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Bu sırada güvenlik görevlilerini taşıyan askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Patlamada 2 asker yaralandı, araçta hasar meydana geldi. Yaralı askerlerden biri ayakta, diğeri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Geniş güvenlik önleminin alındığı, giriş ve çıkışların kapatıldığı bölgedeki operasyon devam ederken, şantiyedeki hasar ise gündüz ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alıp söndürdüğü yangında 9 araç, 3 iş makinesi, 1 kırma makinesi ve şantiyedeki çadırlar ile çeşitli malzemelerin tamamen yandığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Şantiyeden görüntü

-Detaylar ADILAMAN ======================================================= 2)BURSA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA SÜRÜCÜNÜN YASAK YOLA GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI BURSA'da, 1 üniversite öğrencisi ve 38 kişinin yaralandığı otobüs kazasınının meydana geldiği yolun, otobüs, TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Giriş bölümlerinde 'Kamyon, TIR ve otobüslerin girmesi yasaktır' tabelası bulunan yol, kazadan sonra beton bariyerlerle ulaşıma kapatıldı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Uludağ ile Osmangazi ilçesi arasındaki Dobruca mevkiinde meydana geldi. Uludağ'da piknikden dönen yurt öğrencilerini taşıyan Turgay Yalcın yönetimdeki 16 S 0825 plakalı otobüs, virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otobüste, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Talha Erbil (21) öldü, sürücü ve 37 öğrenci yaralandı.

YASAK TABELASINA RAĞMEN YOLA GİRDİ

1 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı kazada yolun, otobüsler ile birlikte TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Kazadan yaralı kurtulan sürücünün, giriş bölümünde, 'Kamyon, TIR ve otobüslerin girmesi yasaktır' tabelası bulunmasına rağmen, yolu kullandığı belirlendi. Sürücünün, piknik dönüşü yurda giderken kestirme olduğu için yolu kullandığı ileri sürüldü. Hastanede tedavisi süren sürücü Turgay Yalcın, ilk ifadesinde otobüsün frenleri şiştiği için kazanın meydana geldiğini söyledi. Kazanın ardından yolun giriş ve çıkış bölümleri beton bariyerlerle ulaşıma kapatıldı.

DAHA ÖNCE 2 KAZA MEYDANA GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılan yolda daha önce 2 ölümlü kaza daha meydana geldiği öğrenildi. 28 Ağustos 2014 tarihinde aynı virajda meydana gelen midibüs kazasında 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yarandığı, 3 gün sonraki otobüs kazasında da 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çevre sakinleri, aynı yerde sürekli kaza meydana geldiğini söyleyerek tepki gösterdi. Mahalle sakini Necmi Günaydın, "Tur otobüsleri özellikle bu yolu kullanıyor. İzmir yönünden gelen araçlar bu yolu kullanıyor. Geceleri uyuyamıyoruz. Burada çok kaza oluyor, tedirgin oluyoruz Yine aynı yerde defalarca kaza oldu. Bu tabelaları kimse dikkate almıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan detaylar

-Olayı ve yolu anlatan anonslar

-Mahalle sakini ile röportaj

-Yasak tabelalarından görüntüler

-Uçurumdan görüntüler 4 dakika 35 saniye BURSA/DHA ======================================================= 3)BURDUR'DA YANGINLAR KORKUTTU BURDUR'da, iki binada çıkan yangınlar korkuya neden oldu.

Burdur'daki ilk yangın Cemil Mahallesi Ağıl Caddesi'nde iki katlı evde baca temizliği sırasında çıktı. Çatıya sıçrayan yangına Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çabasına rağmen binanın çatısı tamamen yandı.

Aynı mahalledeki Fidanlık Caddesi'nde ise bir evin müştemilatında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Ev sahibi Menderes Çalışkan "Ben işteydim. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Elektrik aksamında arıza nedeniyle olabilir. Eşyaların tamamı yandı" dedi. Görüntü Dökümü

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-Vatandaş cep tel görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-İtfaiye araçları

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) ====================================================== 4)OĞLU TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN BABAYI, YAKINLARI DEFALARCA UYARMIŞ ANTALYA'da, oğlu S.D.'nin (37) döverek, öldürdüğü öne sürülen Hüseyin Doğru'nun cenazesi, diğer 2 oğlu tarafından morgdan alındı. Yapılan otopside, Doğru'nun başının büyük bölümünde darp izleri olduğu ve kafatasının kırıldığı belirlendi. Yakınlarının, S.D. hakkında daha önce kendisine zarar verebileceği yönünde birçok kez uyardığı Hüseyin Doğru'nun "O, kimseyi incitemez" dediği öğrenildi.

Mersin'den Antalya'ya 1 yıl önce taşınan Hüseyin Doğru, oğlu Ali Doğru ile Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Antkoop Büyükada Sitesi'nde daire kiraladı. Büyük oğlu S.D. de Antalya'ya gelerek, babası ve kardeşinin yanında kalmaya başladı. S.D. ile yaşanan huzursuzluk nedeniyle Hüseyin Doğru ile oğlu Ali başka mahallede daire daha kiralayarak, buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, dün akşam saatlerinde S.D.'nin oturduğu sitedeki daireye geldi. İkili arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken S.D., başına defalarca vurduğu babasını dövdü. Ağır yaralanan Hüseyin Doğru'yu, kapısını kilitlediği evde bırakan S.D., olay yerinden kaçtı. S.D., daha sonra Mersin'deki yakınını telefonla arayıp, "Babamı, eve giren biri öldürmüş. Çabuk gelin, olayı benim üzerime atacaklar" dedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine, Hüseyin Doğru'nun olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hüseyin Doğru'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Polis, kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen S.D., yaklaşık 1 saat sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay bahçesinde, çay içerken yakalandı. Gözaltına alınan S.D., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin incelemesinin ardından Hüseyin Doğru'nun cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

DARP İZİ VE KAFATASINDA KIRIK BELİRLENDİ

Otopside, Hüseyin Doğru'nun başının büyük bölümünde darp izleri olduğu ve kafatasının kırıldığı tespit edildi. Doğru'nun diğer 2 oğlu ile yakınları, cenazeyi morgdan aldı. Hüseyin Doğru'nun cenazesinin, bugün Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

'O KİMSEYİ İNCİTMEZ' DEMİŞ

Öte yandan yakınlarının, S.D. hakkında kendisine zarar verebileceği yönünde birçok kez uyardığı Hüseyin Doğru'nun "O kimseyi incitemez" dediği öğrenildi.

S.D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.