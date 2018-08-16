DHA YURT BÜLTENİ 11

GÖKÇEADA'DA FERİBOT KARAYA OTURDU (EK)

1)YOLCULARIN TAHLİYESİ TAMAMLANDI Gökçeada'da Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala makine arızası nedeniyle karaya oturan 'Gökçeada 1' isimli feribotta bulunan 170 yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla sorunsuz tahliye edildi. Feribotta bulunan 64 aracın sürücülerinin ise araçlarını teslim almak için geminin limana yanaşmasını beklediği belirtildi. Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA) ======================================================= 2)ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 YARALI ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ve sonrasında çıkan yangında, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.Palu ilçesi Esentepe mahallesi Kum Ocağı mevkiinde Oğuzhan Kayadelen idaresindeki 23 P 2306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Takla atarak duran otomobil daha sonra alev alarak yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü Oğuzhan Kayadelen ağır yaralanırken yanında bulunan Burak Serdar ise hafif yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ilk müdahalesi ile araçtan çıkarılan 2 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı daha sonra ambulansa Elazığ’da ki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Kuru otların tutuşmasıyla çevreye de yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şarampole yanan araç

-İtfaiye erlerinin araçta çıkan yangını söndürmesi

-Çevrdeki yanan ve söndürülen kuru otların söndürülmüş hali

-Yol üzerinde bekleyen vatandaşlar

-Genel ve Detay Görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ================================================= 3)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 3'Ü ÇOCUK 12 YARALI ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı baraj mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hulusi Türkay (37) yönetimindeki 17 TR 289 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Hulusi Türkay ile Nurgül Akgün (35), Ayşenur Yetkin (15), Neslihan Güven (80), Halime Güneş (47), Ünzüle Nur Türkay (15), Muharrem Güven (41), Ali Türkay (56), Sami Güneş (13), Fatma Şener (49), Zülfiye Kara (66) ve Aysel Yetkin (46) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 3'ü çocuk 12 yaralıyı ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünzüle Nur Türkay, Ali Türkay ve Fatma Şener, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Minibüs sürücüsü Hulusi Türkay'ın, Köseler köyünden ilçe merkezine yakın elma bahçelerine çalışmaya giden tarım işçilerini götürdüğü öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ==================================================== 4)OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI BURSA'da önceki gün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Talha Erbil (21), memleketi Samsun'da, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Salı günü saat 20.00 sıralarında, Bursa'nın Uludağ ve Osmangazi ilçeleri arasındaki Dobruca mevkisinde meydana geldi. Uludağ'dan piknikten dönen yurt öğrencilerini taşıyan Turgay Yalcın yönetimdeki 16 S 0825 plakalı otobüs, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsteki Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Talha Erbil (21) öldü, sürücü ve 37 öğrenci yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alınan Erbil'in cenazesi, memleketi Samsun'un Canik ilçesine getirildi. Gölalan Mahallesi'ndeki Gölalan Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Talha Erbil'in cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Turhan ve anne Aysel Erbil, burada taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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-Dua edilmesi

-Hallik alınması

-Taziyelerin kabulü

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

(SÜRE:2.32 Dk) (BOYUT:286.05 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) 5)CEYLİN DAVASINDA SANIK ŞÜKRİYE TÜRKMEN'E İKİNCİ KEZ "CEZAİ EHLİYET RAPORU" VERİLDİ İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan ve 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesi davasında tutuklu sanıklar Serkan Türkmen ve eşi Şükriye Türkmen'in, 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Şükriye Türkmen için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nden istenen 'cezai ehliyeti olduğuna dair' ikinci raporun da geldiği belirtildi. Eşi tutuklu sanık Serkan Türkmen ise suçsuz olduğunu söyledi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu.

Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülen davanın bugün yapılan 7'nci duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Türkmen ve eşi Şükriye Türkmen cezsaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, duruşmaya Ceylin'in ölmeden önce birlikte yaşadığı dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Rukiye Atik ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, daha önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyeti olduğuna dair raporu mahkemeye gelen tutuklu sanıklardan Şükriye Türkmen için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nden istenen 'cezai ehliyeti olduğuna dair' ikinci raporun da mahkemeye ulaştığı belirtildi. İkinci kez cezai ehliyeti olduğuna dair rapor verilen Türkmen daha önceki ifadelerini kabul ettiğini söyledi. Diğer tutuklu sanık Serkan Türkmen ise olayla başından beri ilgisi olmadığını, olayı 1 gün sonra gittikleri Ödemiş kültür Park'ta otomobilde eşi Şükriye Türkmen öğrendiğini belirtip, suçsuz olduğunu söyledi.

TORUNUN KATİLLERİNİN İDAM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, tanık polislerin ifadelerinin alınması, Serkan Türkmen'e ait adli

emanette bulunan telefonun bilirkişi tarafından rehberinde kimlerin kayıtlı olduğunun tespiti için inceleme yapılması için duruşmayı erteledi. Öldürülen küçük Ceylin'in babaannesi Rukiye Atik, duruşma çıkışında sinir krizi geçirdi. Acılı babaanne, suçlular için idam istediğini belirterek, "Bunlar neyini savunuyorlar? Bunların asılması lazım" diye feryat etti. Atik Ailesi'nin avukatı Gürol Uyan ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, toplanan delillere göre her iki tutuklu sanığın da en ağır şekilde cezalandırılacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Öldürülen Ceylin Atik'in fotoğrafı

-Öldürülen Ceylin Atik'in babaannesi Rukiye Atık'ın sinir krizi geçirmesi

-Rukiye Atik ile röp.

-Atik Ailesi'nin avukatı Gürol Uyan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) =================================================== 6)KALP ŞEKLİNDEKİ PATATES İLGİ ÇEKTİ SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kurulan halk pazarında Ali Duran'ın tezgahında, kalp şeklindeki patates, ilgi odağı oldu.Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde yaşayan evli 2 çocuk babası Ali Duran (46) bahçesinde yetiştirdiği ürünleri satmak için bugün Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi'nde kurulan halk pazarına getirdi. Duran'ın pazarda tezgaha serdiği patateslerden birinin kalp şeklinde olması dikkat çekti. Duran, "Bahçemde yetiştirdiğim sebzeleri halk pazarına getirerek satmak istedim. Burada patateslerden bir tanesinin kalp şeklinde olduğunu fark ettim, mutlu oldum. Bazen değişik şekillerde, insan şekline benzeyenler de oluyor ama bu sefer kalp şeklinde çıktı. İlk defa böyle bir patatesle karşılaştım. Tarladan çıkarken fark etmemiştim, tezgaha koyunca fark ettim. Bu patatesi saklamayı düşünüyorum" dedi. Duran, her yıl 25-30 ton civarında patates yetiştirdiğini ve bu bölgede sattığını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Pazardan görüntü

-Satıcının görüntüsü

-Kamlp şeklindeki patates

-Satıcınınkonuşması Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) (194 mb) ===================================================== 7)HUZURLU BAYRAMLAR TÜRKİYE UYGULAMASI ADANA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması'nda Kurban Bayramı öncesi suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda kent genelinde 144 ekip, 4 eğitimli detektör köpeğin katılımıyla denetim yapıldı. Denetimlerde, 3905 kişinin Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapılırken, 1192 aracın ve çok sayıda iş yerinin denetlendiği açıklandı. Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması sonucunda aranan 7 kişinin yakalandığı, 9 iş yerine ve 30 araca işlem yapıldığı belirtildi. Ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, delici ve kesici aletlerle birlikte bir miktar uyuşturucunun ele geçtiği bildirildi. Görüntü Dökümü

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- Polislerin tren garında kimlik kontrolü yapması

- Bavulların içine bakılması

- Üst araması yapılması

- Otogarda yapılan aramalar ve kimlik kontrolleri

- Çarşı içinde yapılan aramalar kimlik kontrolleri

- Alışveriş merkezinde yapılan uygulamadan görüntüler