DHA YURT BÜLTENİ-11

Görüntü Dökümü

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- Şehidin morgdan çıkarılması

- Şehide kışlada tören

- Katılanlardan detay

- Şehide dua

- Özgeçmişin okunması

- Tabutun helikoptere konulması

- Helikopterin hareketlenip havalanması

- Şehidin babası ile röp.

- Şehidin çektirdiği son fotoğraflar

- Şehidin oğluna şarkı söylediği görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB, 8 MB, 3 MB

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2)CHP'Lİ TEKİN, FABRİKA YANGINLARI KONUSUNDA HÜKÜMETİ UYARDI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son günlerde artan fabrika yangınlarına dair uyarılarda bulundu. Yangın çıkan fabrikaların incelenmesi gerektiğini söyleyen Tekin, "Yangınlar genelde zarar eden fabrikalarda çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu milli servetlerimizin bir daha yanmaması için hükümetin de önem alması lazım. Ayrıca buralarda çalışan işçiler de emeklerinin karşılığını alamıyor" diye konuştu. Tekin, şuanda Türkiye'de en çok fabrika yangınının 2001 ekonomik krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e kasa fırlatan esnafın da çalıştığı Ankara Siteler'de çıktığına dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son günlerde artan fabrika yangınlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Tekin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yangınların neden önlenemediğini sordu. CHP'li Tekin, yaşadığı endişeyi soru önergesi ile dile getirdikten sonra bir de açıklama yaptı. Yaptıkları uyarılara hükümetin kulaklarını tıkadığını ileri süren Gürsel Tekin, "Uyarılar konusunda iktidarın kötü bir alışkanlığı var. Kulaklarını kapatıyor. Halbuki bütün siyasi partilerin eleştirilere açık olması lazım, kendine pay edinmesi lazım. Sadece İstanbul’da son 6 ay içerisinde 77 fabrika yandı. Dün bir tane daha eklendi. Türkiye geneline bakıyorsunuz binin üzerinde fabrika yangınlarının olduğu görülüyor. Bunlar milli servettir. Yapmaya kalkışsanız yıllarınızı alıyor. Ve binlerce, yüz binlerce işçi ve emekçinin orada alın teri ve emekleri var. Bu yangınları sadece böyle bir kritik, teknik meselelere bağlamak çok izah edilecek biri durum değil. Bunun mutlaka araştırılması lazım" dedi.

'EN ÇOK YANGIN SEMBOL OLAN SİTELER'DE'

Şuanda Türkiye'de en çok fabrika yangının, 2001 krizi sırasında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf Ahmet Çakmak'ın da çalıştığı Ankara Siteler'de çıktığını söyleyen Tekin, şöyle konuştu:

"Siteler esnafını yakından takip eden bir siyasetçiyim. Ankara milletvekili değilim ama 20 kez Siteler esnafına gittim. Ne oluyor ne bitiyor. 2001 yılında Sitelerde bir tek kapalı yer yoktu. Ama şuanda yarısı kapalı. Bir çok yangının da orada çıktığını fark ettim. 2017 yılında iktidarı uyardık. ‘Bakın çok ciddi sorun var. Bu sorunlara müdahale edin. Müdahale etmezseniz itfaiyeye ihtiyaç duyar hale gelirsiniz’ dedik. Şuanda geldiğimiz durum, çok vahim bir durum. Sadece dün 5 mobilya fabrikası yandı. Konya’dan, Ankara’ya, İstanbul’dan İnegöl’e kadar. Bütün bu fabrikalar, milli servet. Ve buralarda çalışan milyonlarca kardeşimizin bütün sosyal hakları heba ediliyor. Bir sonuç alamıyorlar. Teknik olarak çıkan yangınlara bir şey diyemeyiz, Allah’tan gelen meseleye buna itirazımız yok. Ama genelde zarar eden fabrikalarda bu sorunlar çıkıyorsa, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu milli servetlerimizin bir daha yanmaması için hükümetin de önlem alması gerekiyor. Bu kadar fabrika yangınını sadece teknik sorunlara bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

'EY ODA BAŞKANLARI NEREDESİNİZ?'

Yangın çıkan fabrikalarda çalışanların da mağdur olduğunu kaydeden Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Fabrikalarda çalışan bir çok kardeşimiz ile görüştüm. Hiç kimse oradaki haklarını alamadı çünkü fabrika yandı. Fabrika zaten zarar ediyor. Borç batağında olan yerler var. Sadece sigortadan para almak için yangının çıkarıldığı düşünülebilir. Hayır. Sigortalar çok kolay para ödemiyor. Ama onun dışında devlete olan vergi, SSK, işçi primleri borcu. Milyonlarca emekçi çaresizlik içerisinde. Hiç biri alın terini alamadığını gözlemledik. Umut ediyorum iktidar bir an önce bunun nedenlerini ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır."

Açıklamasında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma da değinen Gürsel Tekin, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilime dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: