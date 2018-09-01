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DHA YURT BÜLTENİ 11

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Saat 13.30 sıralarında, Aksu ilçesi Soğucaksu deresinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 45 dakikalık çalışma sonunda kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalışması
- Polis ekiplerinin söndürmeye çalışması
- İtfaiye erinin su tutması
- Vatandaşların yangını izlemesi
- Vatandaşların olayı anlatması
- Detaylar

191 MB /// 01.43ö
HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Park halindeki iki otomobil kundaklandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Tokat'tan Burdur'daki akrabalarının yanına nişan için gelen Afgan Sarajuddin Ali Asghar'ın (58) kiraladığı otomobil, Üçdibek Mahallesi İstiklâl Caddesi üzerinde park halindeyken saat 04.00 sıralarında yanmaya başladı. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından, yangın çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sarajuddin Ali Asghar, 4 yıldır Burdur'da yaşayan akrabası Aziz Mosaferzadeh'ın yanına geldiklerini belirterek, "Nişan töreninden geldikten sonra saat 04.00 sıralarında araba yakılmış. Kim yaptıysa bulunmasını istiyoruz" dedi.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Habip Çaprak, "Daha uyumamıştım. Patlama sesi oldu. Patlamayla birlikte alev yükseldi. Hemen iki bidon su getirip üzerine döktüm. İtfaiye gelip soğutma çalışması yaptı" diye konuştu.

Aynı saatlerde birkaç sokak ilerideki Serdar Caddesi'nde de park halindeki başka bir otomobilin kundaklandığı belirtildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kundaklanan otomobil
- Habip Çaprak'ın anlatımı
- Aziz Mosaferzadeh'in Sarajuddin Ali Asghar’ın söylediklerini çevirmesi
- Detay

110 MB /// 01.49"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AKSARAY'da narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamasın barajı yakınlarında oturan A.U ve M.U'nun baraj kıyısında hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Ekipler, yapılan çalışmaların ardından operasyon için harekete geçti. Operasyonda A.U. VE M.U. gözaltına alınırken, baraj kıyısında ekili vaziyette 150 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:
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- Polisin baskın anı
- Baraj etrafındaki kenevirlerin sökülmesi

(KJ:Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yemeği ocakta unuttu hastaneye böyle götürüldü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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