DHA YURT BÜLTENİ 11

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Saat 13.30 sıralarında, Aksu ilçesi Soğucaksu deresinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 45 dakikalık çalışma sonunda kontrol altına alındı.

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Tokat'tan Burdur'daki akrabalarının yanına nişan için gelen Afgan Sarajuddin Ali Asghar'ın (58) kiraladığı otomobil, Üçdibek Mahallesi İstiklâl Caddesi üzerinde park halindeyken saat 04.00 sıralarında yanmaya başladı. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından, yangın çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sarajuddin Ali Asghar, 4 yıldır Burdur'da yaşayan akrabası Aziz Mosaferzadeh'ın yanına geldiklerini belirterek, "Nişan töreninden geldikten sonra saat 04.00 sıralarında araba yakılmış. Kim yaptıysa bulunmasını istiyoruz" dedi.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Habip Çaprak, "Daha uyumamıştım. Patlama sesi oldu. Patlamayla birlikte alev yükseldi. Hemen iki bidon su getirip üzerine döktüm. İtfaiye gelip soğutma çalışması yaptı" diye konuştu.

Aynı saatlerde birkaç sokak ilerideki Serdar Caddesi'nde de park halindeki başka bir otomobilin kundaklandığı belirtildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.