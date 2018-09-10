DHA YURT BÜLTENİ 11

ÇORUM'DA 3'ÜNCÜ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ ÇORUM’da, 3'üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düşen Suriye uyruklu Ruqaıya Abdulhameed Mahmood (3) adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi. Olay, Çepni Mahallesi Demirciler sokakta öğlen saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında oturan Suriyeli uyruklu ailenin kızı Ruqaıya Abdulhameed Mahmood, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan küçük kız, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı. Kız çocuğu burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın görgü tanığı Ahmet Adak, sokak üzerinde kamyona yükleme yaparken olayın yaşandığını belirterek, "Ben arabaya yükleme yapıyordum. Birden ses geldi. Dönüp baktığımda, çocuğun yerde yattığını gördüm. Önce kaldırımdan düştü sandım. Hemen yanına gidip, durumuna baktım. Sonra dükkandaki arkadaşlara haber verdik ve ambulans geldi." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Kız çocuğun düştüğü bine -Olay yeri inceleme ekipleri -Görgü tanığının olayı anlatması -Kalabalık -Detaylar (SÜRE: 3 DK ) ) (BOYUT: 355 MB) Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ====================================== GIDADA HİLEYE 13 AY HAPİS ** Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı: "Cezayı öder, yoluma devam ederim devri bitti" GAZİANTEP'te bir üreticinin ayçiçeği yağına soya karıştırdığı gerekçesiyle 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilmesinin ardından 'hileli gıda' yargılamalarında emsal olarak gösteriliyor. Kararı değerlendiren Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil, "Özellikle karışımla ilgili artık işlerin kolay olmayacağını, artık insanların ben cezayı öderim yoluma devam ederim şekli bittiğini apaçık ilan etmiş oldu" dedi. Gaziantep’de bir sanayi sitesindeki bir firmada 2015’te yapılan bir denetimde üretilen ayçiçeği yağından alınana numunelerde yağ da soya yağı tespit edildi. Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan bu ürünü üreten firma yetkilileri hakkında, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği ve Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda bulundurma suçunun' işlendiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından firma sahibi S.Y.,hakkında dava açıldı. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonucunda Gaziantep 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, S.Y.,'ye 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 5 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı erteleyerek 1 yıl 6 ay boyunca S.Y.,'nin denetime tabi tutulmasına karar verdi.

BEN CEZAYI ÖDERİM YOLA DEVAM EDERİM ŞEKLİ BİTTİ Davaya taraf olan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil, bu tür kararların emsal olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yıllardır Yağ Sanayicileri Derneği olarak hep tağşiş ile ilgili var gücümüzle mücadele ettik. Dolayısıyla uzun süredir devam eden davalarımız vardı. Ama en sonunda güzel bir emsal karar çıktı. Özellikle karışımla ilgili artık işlerin kolay olmayacağını, artık insanların ben cezayı öderim yoluma devam ederim şekli bittiğini apaçık ilan etmiş oldu. Bundan sonra herkes son derece dikkatli, gıda güvenliğinde doğru düzgün, doğru üretim yapmalarının zorunluluk haline geldi. Tabii bu ister istemez ülkenin rekabet gücünü de etkiliyordu. Çünkü doğru firmalar uzun yıllar emek veriyorlar, işlerini doğru şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu firmaları ister istemez zarar görmüş oldu. İnşallah bu süreçten sonra bu kararın güzelliği ile birlikte bütün ülkeye gıda güvenliği konusunda emsal olabilecek burada buradan yola alınabilecek bir süreç hakim olur. Özellikle bu kararın TCK'nın186'ıncı maddesine göre alınmış olması da ayrı bir güzellik. Çünkü orada hürriyete engellemeye yönelik bir ibare vardı, o da yürütülmüş oldu. Bundan sonrası için ülkemiz gıda güvenliğinde daha sağlıklı daha düzgün adımlar atacak ve tüketicimizin çok daha rahat edebileceği bir hali yaşayacağımızı umut ediyorum. Para cezası artık geçici, bu cezalar caydırıcı olmazsa devam ediliyor. Tağşiş yapan bir firmanın asıl fiyattan öte bu tağşişten haksız kazanç elde etmiş oluyor. o nedenle de bu elde ettiği kar ödediği ceza onu rahatsız etmiyordu. Böyle olunca da bu şekilde sürekli üretmeye devam ediyorlardı. Artık bu süreçten sonra bu emsal kararlarla insanlar çok daha düzgün, çok daha doğru güvenilir ürünler üreteceklerini eminim."

Görüntü dökümü: ----------------------------------- - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil röportaj -Detaylar Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)) ============================================== JANDARMADAN DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ MANİSA'nın Salihli ilçesinde drone ile havadan denetim yapan jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesti. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Köprübaşı- Salihli Karayolu Gölmarmara Kavşağında drone destekli trafik denetimi yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen'in katılımıyla yapılan kontrollerde, hatalı solama gibi trafik ihlali yaparak trafik kazalarına davetiye çıkaran sürücüler, havadan drone ile görüntülendi, idari para cezası uygulandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda drone eşliğinde yapılan uygulamaların devam edeceğini ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Drone görüntüsü - Kural ihlali yapan sürücülere ceza yazılırken görüntü

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) =========================== SİİRT'TE FISTIK HASADI ÜRETİCİLERİ MEMNUN ETMEDİ SİİRT'in önemli geçim kaynaklarından biri olan fıstık hasadına başlanırken, üreticiler bu yıl verimden memnun olmadı. Siirt merkez ve ilçelerdeki köylerde fıstık hasadına başlandı. Fıstık üreticileri, fıstığın verimin geçen yıla oranla düştüğünü, aşırı sıcaklardan dolayı fıstıkların yandığını belirttiler. Bağ ve bahçelerde fıstık hasadına başlayan üreticiler, fıstık hasadının verimsiz oluşunu geçen yıl yeterli yağışın olmamasından kaynaklandığını dile getirdi. 'FISTIK FİYATI BU YIL ARTABİLİR' Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, bu yıl üreticiler, istedikleri verimi alamadıklarını ifade ederek, "Kışın istenilen kar ve yağmur yağmadı. Bunanla beraber bu yaz ciddi kurak geçti. Fıstıklar dallarına yandı ve verimi düşerek çatlak oranında ciddi bir azalma meydana geldi. Bu yıl Siirt fıstığının fiyatı artabilir' dedi. 'ÜRÜN KALİTESİNDE ÇOK BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ VAR'

Kent merkezine10 kilometre uzaklıkta bulunan ve dünyada Amerika ve İran dışında Siirt'te bulunan Fıstık İşleme Tesisi'ne getirilen fıstıkların kalitesinin düştüğü görülürken, aşırı sıcaklardan ötürü fıstık kabuklarında lekelenmenin oluştuğu, fıstık çatlama oranında büyük bir düşüş yaşandı. Siirt Fıstık İşletme Tesisi Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avcı, "Geçen yıl Siirt'te ürün kapasitesi fena değildi. Ancak şu an çerezlik olarak yaptığımız fıstıklarda kalitenin düştüğünü söyleyebiliriz. Geçen yıl kurutulmuş ve tuzlanmış olarak 13-14 bin ton civarından ürün elde ettik. Bu sene bu rakamı bekliyoruz. Fakat ürün kalitesinde çok büyük bir düşüş var. Bu yıl bunun da nedeni kışın yağışların çok az olması yaz mevsimin ise kurak geçmesidir. Özellikle Ramazan bayramı sonra sürecinde sıcakların aniden bastırması ile beraber fıstıklarda müthiş bir ürün kaybı oluştu. Fıstık açısından kötü bir sezon oldu bu yıl" diye konuştu. KANSER HASTALARIN FISTIK TÜKETMESİ İÇİN ÖZEL CİHAZ GETİRİLDİ Kanser tedavisi gören hastaların fıstık tüketmesi için tesise özel bir cihaz getirdiklerini anlatan Avcı, şunları söyledi: "Mevcut işletmemiz şu anda dünyanın en modern işletmesi konumundadır. Bizim buradaki işletmemiz gibi sadece Amerika ve İran'da mevcuttur. Ağır enfeksiyon riski taşıyan hastalarımızında fıstık tüketmeleri için sitelisazyon ünitesi kurduk. Bu ünite sayesinde fıstık içerisinde bulunan bakterilerden refüze edilerek fıstık üretmek ve hastalarımıza suna bilmekteyiz."

Görüntü Dökümü: -Bağ ve bahçelerde toplanan fıstıklar -İşçiler tarafından bağlarda toplanan fıstıkların fabrikaya gönderilmesi -Fıstık ağaçlarında bulunan fıstıkların görüntüsü -Aşırı sıcaklardan ötürü yanan fıstıkların görüntüsü -Fıstıkların fabrikaya işlemesin görüntüsü -Fıstık işleme tesisini Sorumlumsun fıstık verimi ile ilgili konuşması -Fabrikada işlenen fıstığın son durumunu anlatan sorumlu -Fabrikaya Kanser hastaları için getirilen modern cihazın görüntü -Röportajlar -Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) ============================== AK PARTİ'YE ÜYE OLARAK ROZET TAKTI TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, AK Parti'ye üye oldu. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kumartaşlı, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye üye olarak rozet taktı. İl Başkanı Hüseyin Sezen'in AK Parti rozetini yakasına taktığı Kumartaşlı, hizmetini siyasi alanda da sürdüreceğini söyledi.

İsmail Kumartaşlı'nın sivil toplum alanında başarılı çalışmalar yaptığına dikkati çeken İl Başkanı Hüseyin Sezen, Kumartaşlı'yı partilerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını aktardı. Sezen, "Başkanımızla her zaman istişare halindeydik. Şehit ve gazilerle ilgili yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. AK Parti saflarında siyaset yapmaktan çok mutluyuz. AK Parti kadrolarına üye olarak bugünden itibaren birlikte omuz omuza devam edeceğiz. Bundan sonra başkanımız AK Parti saflarında Türkiye için çalışmalar yapacaktır. Yolu bahtı açık olsun. Siyasi hayatında başarılar diliyorum" dedi. İsmail Kumartaşlı da şehit yakınları ve gazilerin onayıyla AK Parti'ye üye olduğunu vurgularken, "Yaklaşık 10 yıldır Afyonkarahisar Şehit Gaziler Derneği başkanlığını yürütüyorum. Tabii bu süreç içerisinde hiçbir zaman, hiçbir şekilde herhangi bir siyasi partiye gidip üyeliğim olmamıştır. Her insanın gönlünde yatan bir aslan vardır. Biz bunu sadece sandıklarda kullandık. 10 yıldır memleketimize hizmet ederken artık bu hizmetin başka kulvarlarda da olması gerektiğini düşündük. Bu düşünce içerisinde üyeliğimizi yaptık. Bu üyelikte şehit anne ve babalarımızın onayını alarak, onlar da beni aktif siyasete bir tek şartla gönderdiler. Derneği bırakmamam şartıyla siyaset yapmama izin verdiler. Ben de sayın başkanımızla görüştüm. Bundan sonra memleketimize başka kulvarlarda hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.