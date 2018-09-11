DHA YURT BÜLTENİ 11

Şehit polis Çiçek ile babaannesi, yan yana defnedildi HAKKARİ'de terör örgütü PKK'nın geçen ay el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek (24) ile torununun şehadet haberini alınca fenalaşarak, hayatını kaybeden babaanne Zeliha Çiçek'in (110) cenazeleri, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen törenin ardından yan yana toprağa verildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce 3 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek'in cenazesi, uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehit Çiçek'in cenazesi, buradan kara yoluyla Afşin ilçesinin Arıtaş Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Torununun acı haberini alınca fenalaşarak, yaşamını yitiren Zeliha Çiçek'in cenazesi ise Afşin Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp, aynı mezarlığa getirildi. Şehit polis memuru Çiçek ile babaannesi için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehidin babası Mehmet ile annesi Şemsi Çiçek, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Törende yakınları, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. İkindi vakti önce şehidin sonra da babaannesinin cenaze namazları, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılıp, helallik alındı. Bekar olduğu öğrenilen şehit özel harekat polisi Bayram Çiçek ile babaannesi Zeliha Çiçek'in cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda gözyaşlarıyla defnedildi.?

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracı önündeki kalabalık

- Cenaze aracının gelişi

- Şehidin omuzlara alınması

- Musalla taşına konulması

- Babaannenin cenazesinin getirilmesi

- Dua edilmesi

- Şehit tabutuna sarılıp ağlayanlar

- Şehidin fotoğrafı

- Şehidin tabutu

- Şehidin ve babaannesinin tabutları

- Şehidin kardeşi

- Cenaze namazlarının kılınması

- Helallik alınması

- Tabutların omuzlara alınması

- Mezarlığa götürülmesi

- Mezarlıktaki kalabalık Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolu Çamlı Mezarlık önünde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyreden Abidin Büyükakça (66) idaresindeki 07 UU 200 plakalı otomobil, şerit değiştirmek istediği esnada, aynı yönde seyir halindeki Ahmet Yılmaz (32) yönetimindeki 07 HER 44 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ahmet Yılmaz idaresindeki ticari araç kaldırıma çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Otomobil ise takla atarak yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra ters durdu.

Kazada, Abidin Büyükakça, Ahmet Yılmaz, Ayşe Yılmaz (26), Betül Yılmaz (26), Yağız Ali Yılmaz(1), Buğra Deniz Yılmaz(1) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılar tedaviye alınırken, bebeklerin ve ailelerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası D400 karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, polis inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Ambulansın yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulansa konulması

- Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler

- Araçların karayolundan çekiciyle kaldırılışı HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ====================================== Çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli yakalandı ANTALYA'da, bir marketin şarküteri reyonundan çaldığı 2 sucuğu iç çamaşırına gizleyerek çalmak isteyen A.Ü., polis ekiplerince yakalandı. A.Ü.'nün iç çamaşırındaki sucukların çıkarılması ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir markette meydana geldi. Alışveriş merkezi içerisinde yaya devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.Ü.'yü takibe aldı. Marketin şarküteri bölümünde bir süre oyalanan şüphelinin 2 kangal sucuk aldığını gören polis ekipleri takibi bir süre daha sürdürdü. Şüpheli, alışveriş merkezi kasasına uğramadan çıkış kapısına yöneldiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Üzeri aranan A.Ü.'nün iç çamaşırına gizlendiği 2 kangal sucuk ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan A.Ü., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

YAŞANAN OLAYLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

A.Ü.'nün hırsızlık ve gözaltına alınma anı ise alışveriş merkezi içerisindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Elinde market arabasıyla bir süre şarküteri bölümünde gezen A.Ü.'nün reyondan aldığı sucukları pantolonun içerisine sokması ve tişörtünü düzelterek marketin çıkışına yönelmesi görüntülere yansıdı. Görüntülere, çıkış kapısı önünde bekleyen polis ekiplerinin A.Ü.'yü durdurup üzerini araması ve sucukları çıkarması da yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- A.Ü'nün markette yürümesi

- Çıkışta durdurulması

- Üzerinin aranması

- Sucukların çıkarılması

Kaset Durumu: Lİnk geçildi

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: ANTALYA, (DHA)

============== Batman'da kız çocuğuna taciz şüphelisi böyle dövülmüş BATMAN'da, 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövülen ve ardından gözaltına alınan Afganistan uyruklu N.G. (29) çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Serbest bırakılan N.G.'nin olay yerinde dövülmesi sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Olay, 8 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde Batman merkezdeki Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistanlı N.G. yolda yürüdüğü sırada kız çocuğuna para vermek istedi. Çocuğun yakınlarının durumu fark etmesi üzerine, N.G. tepki gösterip, polis çağırdı. Olay yerine polisler gelmeden önce bazı gençler ellerini tuttukları N.G'yi yumruk ve tekmelerle dövdü. Kız çocuğunun yakınları tarafından tutulan N.G.'yi gözaltına aldı. Ekipler, N.G.'nin üzerinde yaptığı aramada sahte paralar buldu. İfadesi alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen N.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Taciz şüphelisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan N.G.'nin polis gelene kadar yediği dayak sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı görüldü. Görüntü Dökümü:

-Taciz şüphelisinin yumruk ve tekmelerle dövülmesi

-Birilerinin dayağı engelleme çabası

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Hüsnü Şenlendirici çaldı, Ferhat Göçer söyledi, Kınıklılar oynadı İZMİR'in Kınık ilçesinde, bu yıl 2'incisi düzenlenen Hasat Festivali kapsamında ünlü klarnet virtiözü Hüsnü Şenlendirici ve şarkıcı Ferhat Göçer birlikte sahre alarak hayranlarını coşturdu. Göçer, konserde AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte de şarkı söyleyip, karşılıklı oynadı. Kınık Belediyesi tarafından 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2. Hasat Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin ikinci gününde Poyracık Mahallesi Spor Salonu'nda judo gösteri müsabakaları yapıldı. Müsabakaların ardından daha önce yapılan Judo Turnuvası'nda dereceye girenlere madalyaları Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Batı Trakya Türkleri'nin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet tarafından verildi. Ardından yine aynı mahallede yaptırılan Dr Sadık Ahmet Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılış sonrasında halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Festivalin akşam bölümü ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserlerle devam etti. Konserde Bergamalı ünlü klarnet virtiözü Hüsnü Şenlendirici ve şarkıcı Ferhat Göçer birlikte sahne aldı. Göçer, eski ve yeni albümündeki 'Cennet', 'Vefası Eksik Yarim', 'Ayrılsak Ölürüz Biz', 'Yıllarım Gitti', 'Kalbe Kiralık Aşklar', 'Yastayım', 'Kızım' gibi pek çok sevilen parçanın yanı sıra 'Fesupanallah' ve 'Doktor Civanım' gibi hareketli şarkıları da seslendirdi. Göçer, 'Doktor Civanım' isimli şarkıyı kendisi gibi tıp doktoru olan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte söyleyip, karşılıklı bir süre oynadı. Kınıklılar'da bulundukları yerde oynayarak hareketi şarkılara eşlik etti. Konser, hep birlikte İzmir Marşı'nın söylenmesi ile sona erdi. İki saat süren konserin sonunda Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Şenlendirici ve Göçer'e günün anısına Kınık kilimi, plaket ve çiçek verip, teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Dr. Sadık Ahmet Parkı'nın açılışından görüntü -Konserden görüntü -Şarkıcı Ferhat Göçer'in AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile şarkı söyleyip, karşılıklı oynamasından görüntü