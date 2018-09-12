DHA YURT BÜLTENİ 11

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in, MİT tarafından Suriye'de yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili, "Başarılı bir operasyon olmuştur. Bağımsız yargı hak edene, hak ettiği cezayı verecektir" dedi.

SURİYE'nin Menbiç kentinde Hikme Hastanesi önünde düzenlenen 'canlı bomba' saldırısında 1 çocuk öldü. Kentin Berid Caddesi'nde ise el yapımı patlayıcı infilak etti. Halep'e bağlı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Menbiç kent merkezinde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Öğleden sonra Hikme Hastanesi önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 'canlı bomba' ile hastane önünde bulunan 1 çocuk yaşamını yitirdi. Aynı dakikalarda Menbiç'in doğusundaki Berid Caddesi'nde ise el yapımı patlayıcı infilak etti. Bu patlamada ise ölen ya da yaralanan olmadı.

"MİT Başkanlığı'nın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldısının faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye'ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı, bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Bunun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik, firariydi. Bu kişi ile ilgili de Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ayırma kararı vermişti. 2018/351 esas sayılı dosyada, bu dosyanın görülmesine yönelik bir karar vardı. Yargılama yine aynı karar üzerine Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecektir. Failler, elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargı da hak edene, hak ettiği cezayı verecektir."

Sarıyer mahallesinde limon hasadına katılıp açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe genelindeki 110 bin dönümlük arazide yıllık 450 bin ton limon üretildiğini söyledi. Mayer cinsi limon hasadının yaklaşık 2 ay devam edeceğini belirten Tollu, "Sonrasında yataklık limonların hasadına başlanacak. Hasadın ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Belediye olarak ilçemizde üretilen narenciye ve sebzelerin isim patentini almak için çalışma başlattık. Öncelikle limon, domates ve muzun isim patentini alacağız. Ardından ilçemizde Paketleme ve limonata fabrikası kurulması için çalışacağız. Erdemli halkı çalışkan bir toplum. Biz taşı, toprak yapıp sebze-meyve üreten bir halkız" dedi.

Limon üreticisi Hasan Karaca ise limonun daldaki kilogram fiyatının 1.5 - 2 TL arasında değiştiğini dile getirerek, "Şuan limon fiyatları iyi ama inşallah sezon sonuna kadar fiyatlarımız biraz daha yükselir" ifadesini kullandı. Mayer cinsi limonun Rusya, Ukrayna'dan talep edildiğini aktaran Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin de Erdemli limonunun kalite ve aroması ile fark yarattığını aktardı.

Dün sabah, TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde çimlerin üzerinde bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin üzerinden 'Rumeys Kantae' adına düzenlenmiş sahte Çekya pasaportu çıktı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi olmayan kişinin cesedi morga kaldırıldı. Polis, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkarak cesedi dinlenme tesisine atan kişileri tespit etti. Aksaray'da düzenlenen operasyonla İ.D. (34) ve O.Ş. (31) yakalanarak İzmit'e getirildi.

MÜLTECİLERİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜYORLARMIŞ

İ.D. ve O.Ş. ifadelerinde, Adana'da bulunan 33 mülteciyi iki minibüse bindirerek 100'er TL karşılığında İstanbul'a götürdüklerini, Afgan uyruklu kişi yolda fenalaşınca paniğe kapılarak dinlenme tesisi içinde indirdiklerini, diğer mülteci yolcuları da tesislerde bırakarak kaçtıklarını söyledi. İ.D. ve O.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından 'Ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Afganlı mültecinin kimliği ise belirlenmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Adliyeye sevk edilmeleri

- Olay yeri

