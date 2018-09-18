DHA YURT BÜLTENİ 11

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen, terör örgütü PKK/YPG üyesi 9 terörist, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri'de ve Ankara'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül'de Afrin'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

İfadelerinde örgütün Suriye'deki ve Türkiye'deki yapılanması ile ilgili bilgiler verdiği öğrenilen teröristler, 4 günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınarak Hatay Adliyesi'ne getirildi. Teröristler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanacak. YAŞLI KADINDAN TÜRK BAYRAKLI TEPKİ Teröristlerin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı. İzzettinoğlu, "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

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- Teröristlerin jandarmanın eşliğinde adliyeye getirilmesi

- Adliyeye girişleri

- Adliyenin genel ve detay görüntüsü

- Yaşlı kadının elinde Türk bayrağı ile konuşması Haber:Hüseyin BOZOK-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,(DHA) ====================================== Bakan Soylu: PKK, son nefesine gelmiştir Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'daki 31'inci Ahilik Haftası Kutlamaları'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK, son nefesine gelmiştir. Arananların renkli listesinde olanları elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz. Çankırı'dan söylüyorum; terör örgütü için bu kış, çok sert geçecek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Çankırı'da düzenlenen 31'inci Ahilik Haftası Kutlamaları'na katıldı. Burada hitap eden Bakan Soylu, eğitimde büyük adımlar atıldığını söyledi. Çukurca'da dün 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının açılışı için düzenlenen törene katıldığını aktaran Soylu, "Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin yeni çocuğumuz okula başladı. Çukurca'da sınıflar 20- 21 kişilik. Öğretmenlerimiz burada kahramanca görev yapıyor. Çukurca'nın yollarına harcanacak para artık PKK’ya gitmiyor; oradaki vatandaşa hizmete gidiyor. Yollar sıfır asfalt. Altyapısı, hizmetleri ve bir tarafta okul bir tarafta eksik doktoru bulunmayan hastane. Yatırımlar devam ediyor" diye konuştu. 'TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN BU KIŞ ÇOK SERT GEÇECEK' Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Soylu, "Artık PKK, son nefesine gelmiştir. Arananların renkli listesinde olanları, elimize aldık; teker teker üstlerini çiziyoruz. Çankırı'dan söylüyorum; terör örgütü için bu kış, çok sert geçecek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kahramanlarımız yazın nasıl güçlü bir çalışma ortaya koymuşsa sonbahar ve kış da terör örgütleri için çok sert olacak. Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden 63 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yıl sene sonu gelmeden bizim evlatlarımız 65 tanesini etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli'de 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarımızı artırıyoruz. Sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını tutuklayarak cezaevine gönderdik. Bir başka kanayan yaramız olan trafikte tam teyakkuz halindeyiz" dedi.

'TÜRKİYE, EN BÜYÜK PAY SAHİBİ ÜLKE OLARAK TARİHE GEÇECEK' Orta Doğu'ya gelecek barışın Türkiye ve bölge için önemine de değinen Bakan Soylu, "Türkiye'nin güney sınırındaki problemleri bölge ülkeleriyle çözmek üzere ciddi bir irade ortaya koyuyoruz. Orta Doğu'ya gelecek barışın Türkiye'ye ve mazlum milletlere ne kazandıracağını birileri çok iyi biliyor ve rahatsız oluyorlar. Bu bölgelere kalıcı barış gelecektir ve Türkiye, bunda en büyük pay sahibi olan ülke olarak tarihe geçecektir" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Soylu'nun konuşmaları

-Detaylar ========================== MHP Bursa İl Başkanı: Suriyeliler acilen kendi yurtlarına gönderilmeli MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, Bursa'da 5 gün önce Suriyelilerin bir kahve işletmecisini bıçaklaması ve sonrasında yaşanan olaylara tepki gösterdi. Coşkun, öSuriyelilerin, misafir olduklarını unutarak, Bursa’nın huzur ve barışını bozacak davranışlar içerisine girdiğini hep birlikte gördük. Suriyeliler, acilen kendi yurtlarına gönderilmeliö dedi.

Suriyelilerin, son günlerde ülke gündemini oldukça meşgul ettiğini söyleyen MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, öKüresel güçlerin karanlık senaryoları maalesef yakın coğrafyamızı kan gölüne çevirmiş ve büyük bir insanlık dramının yaşanmasına sebep olmuş, olmaya da devam etmektedir. Bu süreçte dün olduğu gibi bugün de devletimiz milletimizle beraber tüm mazlum ve mağdurlara kucağını açmış, aşını paylaşmıştır. Milletimiz bilinen tarihinden bu yana alicenap ve misafirperver olmuş her zaman iyi niyetini göstermiştirö dedi.

Coşkun, şöyle devam etti:

öAncak birkaç gün önce Başaran Mahallemizde olduğu gibi 'misafir' diyerek ağırladıklarımız, misafir olduklarını unutarak, Bursa’nın huzur ve barışını bozacak davranışlar içerisine girdiğini hep birlikte gördük. Sayın Genel Başkanımızın daha önce, 'Türk vatandaşlığının bir saygınlığı, itibarı vardır. Buna gölge düşürmek hiçbir devlet adamının haddi değildir. Milyonlarca Suriyeliye vatandaşlık ikramı milli birliğimize engel çıkarmak anlamına gelmektedir. Vatan Türk'tür, vatandaş Türk'tür, gelecek Türk'tür. Türklüğün geleceğini kırmaya kalkan kim varsa ayağını denk alsın' sözlerini hatarlatarak, Türkiye, Türk milletinindir. Anadolu, Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki, acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır. Üzerinde gururla yaşadığımız toprakları; fetihle, bedel ödeyerek, can vererek, çilelere katlanarak, fedakârlıklarla vatan yaptık. Gidecek yerimiz yok, sığınacak yeni bir yurdumuz yok. Vatan varsa bayrak vardır, bağımsızlık vardır, istikbal vardır, ar ve namus ayaktadır.ö

Kurtuluş Coşkun, öAyrıca konuyla ilgili Bursa’daki ilgili kamu kurumlarını da göreve çağırıyorum. Suriyelilerle ilgili gerekli disiplinin sağlanması hususunda ve de olaylara karışanların derhal sınır dışı edilmesi hususunda üzerlerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmelidirler. Aksi takdirde ileride yaşanabilecek tatsız hadiselerden ilgili kamu görevlilerinin de sorumlu tutulacağını hatırlatmak isterizö ifadelerini kullandı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde, 5 gün önce Suriyeli bir grup, bir kahvehane işletmecisini darp edip bıçakladı. Bunun üzerine toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, Suriyelilere ait ev ve dükkanlara zarar verdi. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın toplantısından detaylar

-İl Başkanı Kurtuluş Çoşkun'un açıklaması HABER/KAMERA: Enver Fatih TIKIR, BURSA,(DHA)

SÜRE:3 dk 16 sn - BOYUT: 367 MB ====================================== İstanbul Yeni Havalimanı'nın fidanları Salihli'den MANİSA'nın Salihli ilçesinden, İstanbul'da yeni yaptırılan ve 29 Ekim'de birinci etabının hizmete girmesi beklenen havalimanın çevre düzenlemesi için

çeşitli türlerde toplam 20 bin adet Lübnan sediri, karaçam ve ıhlamur ağacı fidanı gönderildi. Havalimanı için ilerleyen zamanlarda 50 bin fidan daha gönderileceği bildirildi.

Yaklaşık 80 milyon metrekarelik bir alana inşa edilen, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet verecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'nı bitkilendirme çalışmaları kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinin kırsal Yenilköy Mahahllesi'nde de faaliyet gösteren Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından toplam 20 bin adet Lübnan sediri, karaçam ve ıhlamur ağacı fidanı gönderildi.

Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Tanyeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gururu olacağını düşündükleri İstanbul yeni havalimanını çevre düzenlemesi için toplam da 50 bin adet fidan göndereceklerini söyledi.

Tanyeri "Şu ana kadar gönderdiğimiz fidan sayısı 20 bin civarında. Ancak bizlerden 50 bin civarında tekrardan bitki isteniliyor. Bu konuda da gelen talepleri karşılamaya hazırız. Elde edeceğimiz satışla mahallemizde büyük bir gelire kavuşmuş olacak. Kooperatifimiz bünyesinde 137 kişi bulunuyor. Kooperatifimiz aracılığı ile satılan fidanlardan yaklaşık 600 vatandaşımız kazanç sağlıyor. 2008 yılından buyana faaliyet gösteren kooperatifimizin yıllık üretim kapasitesi 250 bin adet. Mahallemiz yüksek bir rakımda olduğu için onlarca çeşit fidanı kolaylıkla üretebiliyoruz. Ürettiğimiz fidanların başında mavi ladini, kök narı, ıhlamur, Lübnan sediri geliyor" dedi.

Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Umut Özdemir, "Kooperatif olarak, Türkiye için güzel bitki türmeri yetiştirmekteyiz. Ancak, bu bitkileri yeteri derecede satamıyoruz. Bu konuda gerek belediyelerimizden gerekse devletimizden destek bekliyoruz. Yeni havalimanı biçim için bir şans oldu" dedi.

Fidan üretici Bayram Ermiş ise "1993'den beri bu mahallede fidan üretimi yapıyorum. 2008 yılında da kooperatifleşerek ülke geneline satış yapmaya başladık. Belediyelerin ihtiyaç duydukları tüm fidanları bizlerden almalarını istiyoruz" dedi.