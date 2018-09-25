DHA YURT BÜLTENİ-11

ESKİŞEHİR'de dün yanarak ölen uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik'in (41) çıkan kavgada üzerine tiner dökülüp ateşe verildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57'nci Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin giysilerinin alev aldığı gören çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiklerinde yerde yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada ölen kişinin uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik olduğu belirlendi. Çelik'in önceki gün, yanıcı maddenin alev alması sonucu iki elinden yaralandığı, kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği, bir hafta önce de yanıcı madde koklarken bir mobilya atölyesinde yangın çıkardığı saptandı. Bazı görgü tanıkları, yerde yanarken gördükleri kişiyi önce cansız manken sandıklarını, yanına yaklaştıklarında insan olduğuna anladıklarını ifade etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, olay yeri yakınındaki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, Ahmet Çelik'in üzerine tiner döküp yaktıkları iddiasıyla mobilya atölyesi işçileri Tacettin D., İbrahim İ., Sedat K. ve mermer atölyesi işçisi Murat Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Ahmet Çelik'i çıkan tartışmada üzerine tiner döküp yaktıkları iddia edilirken, olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

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'ÇOCUK KAÇIRMA, İSTİSMAR KONULARINDA ANNELERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

PSİKOLOG Şeyma Özselamoğlu, son dönemlerde artan, çocuk kaçırma, cinsel istismar ve çocuk cinayetleri olayları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, olayı gerçekleştiren kişilerin bu yaptıklarını toplumdan ve aileden bir öç alma amacıyla yaptıklarını ifade ederek, buna önlem olmak için annelere çocuk yetiştirilmesinde büyük görevler düştüğünü söyledi.

Ülkede cinsel istismar olaylarının giderek arttığını, hemen her gün çocuk kaçırılması, cinsel istismar ve çocuk cinayetleri ile karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Psikolog Şeyma Özselamoğlu, "Son dönemlerde yaşanan olaylar sadece dışarıdan değil, aile içi de olabilir. Anneler çocuklarına karşı yaşanan, uygulanan cinsel istismara toplumdan dışlanma ve çeşitli nedenlerden dolayı sessiz kalıyorsa cinsel istismarın uzun süre olmasına sebep olmaktadır. Çocuğu okula giden anneler ister erkek ister kız çocuklara dokunmanın farklı olduğunu öğretmesi gerekir. 3 yaşından itibaren aileler çocuklarına özel bölge ve korunması gereken vücut hakkında bilgi vermelidir. Aileler okul çıkışlarında tanımadıkları kişilerin kendilerini çağırması durumundan ne yapması gerektiği konusunda açıklamalar yapması gerekir. Bir çocuk şeker veya para ile kandırılmak istendiği zaman en azından çocuğu karşılaştığı tanımadığı kişinin yanına isteyerek veya zorla götürülmesi durumunda yardım istemek için çığlık atmalıdır. Çocuk kaçırma, cinsel istismar ve devamında çocuk cinayeti işleyen kişiler genellikle gerek aileden gerekse de dışarıdan cinsel istismara uğramış oldukları için toplumdan ve kendisine zarar verenlerden bir nevi bu şekilde öç almaktadırlar. Cinayet işleyen kişilerin çocuklara zarar verme nedeni savunmasız oluşları ve cinsel istismar gibi konuları bilmemeleri nedeniyle bazı çocuklar bunu sevgi olarak görebiliyor. Ailelerin özellikle annelerin çocuklarını küçük yaştan itibaren eğitimleri gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Psikolog Şeyma Özselamoğlu ile röportaj

- Vatandaşlardan genel görüntü

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA)

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