DHA YURT BÜLTENİ 11

İzmir'deki sağanakta hastaneyi su bastı (2)
VATANDAŞLAR TIKANAN RÖGARLARI KENDİ AÇMAYA ÇALIŞTI
İzmir’de günlerdir beklenen fırtına ve kasırganın yön değişmesinin ardından etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bornova ve Buca’da gerçekleşen sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollarda su baskınları yaşandı. Araçları yollarda kalan vatandaşlar tıkanan rögarları kendileri açmaya çalıştı. Kısa sürede su baskınlarına neden olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlarda otobüs duraklarına ve caddelerdeki iş yerlerine sığınmak durumunda kaldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yağışların yarın sabahtan itibaren etkisini yitireceğini bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Su baskınlarından görüntü
- Cadde ve yollardan görüntü
Haber: Mehmet CANDAN
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