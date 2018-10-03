DHA YURT BÜLTENİ 11

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı (2) GÜRGEN: İMAR BARIŞI, İMAR AFFI DEĞİLDİR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek ve Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yıkım çalışmalarını inceledi. Yıkımı süren bina çevresinde açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, imar barışı uygulamasının, imar affı olmadığını vurguladı. Yaşanan iklim değişikliğiyle ani sel felaketlerinin yaşandığına işaret eden Gürgen “Bilindiği üzere Ağustos ayı başında burada bir sel afeti yaşandı. Şu anda iklim değişikliğinin gündeme geldiği bir ülkedeyiz. İklim değişikliği nedeniyle aniden bastıran yağışlar nedeniyle bu sel afetleri sıkça yaşanır hale geldi. Üzerinde bulunduğumuz bu derenin taşmasıyla Muradiye beldesinde ciddi bir tehlike oluştu. Bu 8 katlı binanın ilk katlarını da su basmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un da bize talimatları çerçevesinde bütün Rize Doğu Karadeniz’in içerisinde yeni iklim ve yağış rejimlerine göre bölgeyi en baştan çalışıyoruz. Burada dere üzerine yapılan binaları, yapılan dolguların ve yapılmış olan yapıların tek tek tespitleri de yapılıyor. Bu çerçevede Artvin’den başlayıp bu senin sonunda bir eylem planı hazırlanmış olacakö dedi.

‘BU BİR BAŞLANGIÇ’ Yıkımı süren binanın bir başlangıç olduğuna dikkat çeken ve vatandaşın can güvenliğini sağlamanın birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Gürgen, şunları söyledi: “Şu andaki gözlemlerimiz şu şekilde: Yağış rejiminin değişmesi, ciddi anlamda derelere müdahaleler, derelerin doldurulması ve üzerine binaların yapılmasıyla birlikte ciddi riskler oluşmuş durumdadır. Bu riskleri ortadan kaldırmak için bakanımızın da talimatıyla Rize’de en sok yaşanan selin sembolü haline gelen bu binanın sahipleri sağ olsun başta çok üzülmüşlerdi, ama kendileri de ilgi ve alaka gösterdiler. Yapılan destekle bu binanın kamulaştırılması yapıldı ve yıkımı da gerçekleşiyor. Elbette bu bina bu sürecin içerisindeki tek bina değil. Bu binanın yıkılmasıyla tüm dere yataklarının da temizlenmesi mümkün değil. Bu bir başlangıç. Bundan sonra tüm derelerin ıslahı çalışmasıyla dere üzerinde dolgu ve işgaller kaldırılacak. Biz Türkiye’de değişen iklim koşullarıyla birlikte biz yeni sel felaketleri yaşamak istemiyoruz. Vatandaşın can güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz. Sayın bakanımızın bu yönde ciddi talimatları var; bu işi yılsonuna kadar bitirilmesi talimatlarını verdi. Bu çalışmalarla tüm kurumlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirerek, bu sel felaketlerinin yaşanmaması konusunda ciddi adımlar atıyor. Bundan sonra Rize’deki yıkımlarla beraber Ordu’da yıkımlarımız gerçekleşecek. Ordu’da dere üzerinde yapılan bir dolgu vardı. Bakanımız talimatlar doğrultusunda o dolgu da kaldırılıyor. Artık derelerimizin güvenli hale getirilmesi çalışmaları da hız kazandı. Birinci önceliğimiz vatandaşın can güvenliği. Halk sağlığı bu anlamda çok önemliö

'FIRTINA VADİSİNDE 9 BİNA YIKILACAK' İmar barışı uygulamasının imar affı olmadığının da vurgulayan Gürgen, Fırtına Vadisi’nde 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını duyurdu. Vatandaşları ‘Af geldi’ gibi benzeri düşüncelere kapılmaları konusunda uyarılarda da bulunan Gürgen, “Rize’de arkadaşlarla birlikte Ayder Yaylası’na kadar çıktık, Fırtına Vadisi’nin içerisinde gezdik. Fırtına Vadisi’nde sayın müdürümüzün de incelemeleriyle 9 tane binanın kaçak olarak yapımına başlandığını gördük. İnsanlarımız belki bir yanlış yönlendirmeyle ‘İmar Barışı’ konusunu ‘İmar affı yeniden konut yapabilme’ gibi bir yanılsamanın içerisinde düştü. Ancak, sayın bakanımızın da vurguladığı gibi; bu yeninden bir imar planlarının değiştirilmesi, tekrar üzerine kaçak bina yapmasını gerektirecek bir şey değildir. Artık 2018 yılından önce yapılmış olan binaları kapsayan bir kanun düzenlemesi. Ancak Fırtına Vadisi’nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Bu yıkım kararı, aynı bu binanın yıkılması gibi yarın öbür gün göreceksiniz. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu imar barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak. Kendilerine uyarılar da yapılmış. ‘Af geldi’ gibi benzeri düşüncelere kapılmasınlar. Bu ayın içerisinde o binalar da yıkılacakö ifadesinde bulundu.

‘YAĞMUR AZ YAĞAN BİR YERDE YAŞAYACAĞIZ’ Yıkılan bina sahiplerinden Nihat Yazıcı ile de görüşen Gürgen, ailelerin gösteridği anlayıştan ötürü kendilerine teşekkür etti. Binalarının yıkılmasıyla artık dereden uzak, yağışın az olduğu bölgede yaşamaya karar verdiklerini anlatan Yazıcı, “Bu binada çok anılarımız var. Bu binada büyüdük. Yıkılması bizi duygulandırdı. Artık Rize’de yaşamayı düşünmüyoruz. Dere olmayan ve yağmur az yağan bir yerde kardeşlerimle birlikte yeni bir yaşam kuracağızö diye konuştu. Öte yandan bahse konu yıkımın 3 gün süreceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yıkım görüntüleri

Vedat Güren açıklama

Detaylar Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER-Emre KOLTUK / RİZE, (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ====================================== Yayla dönüşü zorlu yolculuk Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da yayla sezonunun sona ermesi ile birlikte küçükbaş hayvan üreticileri de zorlu dönüş yoluna geçti. Yüzlerce koyunla birlikte günlerce yol alan sürü sahipleri Karasu Nehri'ni geçerken büyük mücadele veriyorlar.

Merkeze bağlı Pınarönü köyünde küçükbaş hayvancılık yapan 42 yaşındaki Ali Çelik, her yıl yayla dönüşü bin 200 küçükbaş hayvan sürüsünü büyük bir mücadele ile Karasu Nehri'nden karşıdan karşıya geçirerek merasına kavuşuyor. Yaz aylarında hayvanlarını 75 kilometre uzaklıktaki Gümüşhane'ye bağlı Çimen Yaylası'nda otlatan Çelik, yayla sezonunun bitmesi ile birlikte dönüş yolculuğunu 5 günde tamamladı. Bin 200 küçükbaşlık sürüsü ile yaya olarak dönüşünü tamamlayan Çelik, son olarak Karasu Nehri'nin karşısındaki merasına geçirmek için büyük mücadele veriyor. 15 kilometre uzaklıktaki köprüyü kullanmak yerine nehirden geçirmeyi tercih eden sürü sahibi beraberindeki çobanlar ile birlikte önce eşekleri suya indiriyor, ardından koyunları da nehrin dalgalarına bırakıyor. Köydeki gençlerin yardımı ile koyunlar akıntı ile mücadele ettikten sonra karşıya geçiyor.

Sürü Sahibi Ali Çelik, nehirden geçirdiği hayvanlarının tozdan, keneden ve bitten temizlendiğini de belirterek "Her yıl olduğu gibi bu yılda gittiğimiz yayla sezonunu bitirerek, buradan 70 kilometre uzaklıkta olan bir yol mesafe ile dönüp köyümüze geldik. Bu mesafede köprünün 15 kilometre daha uzakta olduğu için sürüyü Karasu Nehri'ne vurup geçirdik. Bu sayede koyunlarımız keneden, tozdan pireden temizleniyor. Koyunlar şimdi kendi merasında" diye konuştu.

Çoban yapan Mazlum Çetinise 5 günlük yoldan geldiğini sürünün zorluklarla karşıya geçirdiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koyunların suyun kenarında beklemeleri

-Koyunların suya atlamaları

-Çobanların koyunları akıntılardan kurtarmaları

-Koyun sürüsünün nehirden geçmeleri genel detay görüntü

-Sürü sahibinin açıklaması

-Çobanın açıklaması Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ====================================== Elektrik kontağı camiyi yaktı AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Yunus Emre Camii'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, caminin içi büyük hasar gördü.

Bugün öğle saatlerinde, Akyazı Yunus Emre Mahalesi Pazarköy Caddesi üzerindeki Yunus Emre Camii'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, caminin içerisi büyük hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi

-Polis ekiplerinin çevre kontrolü alması

-Sağlık ekiplerinin olay yerinde beklemesi

-Detaylar

Haber - Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI (Sakarya), (DHA) ====================================== Ülke genelinde av bayileri denetlendi ‘TÜRKİYE, Güven, Huzur Uygulaması’ kapsamında, 81 ilde polis ve jandarma birimlerince av bayilerine denetleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 6136 ve 2521 sayılı Kanunlar kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan, alet ve silahlar ile ilgili olarak 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayileri denetlendi. Bugün, gerçekleştirilen eşzamanlı denetlemelerde ayrıca, bayilerin alım ve satım kayıtlarının yer aldığı defterler kontrol edilip, mevcut durumdaki satışa hazır ürünlerle karşılaştırıldı. TS/870 standardına aykırı yivsiz tüfek, standartlara aykırı yivsiz tüfek aksamı, (katlanır dipçik, tabanca kabza, tahdit takozu olmayan yüksek kapasiteli şarjör) ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı tabir edilen silahların denetimi de yapıldı.

Yozgat il genelinde, 30 av bayii denetlenirken, denetimlere yaklaşık 150 emniyet mensubu katıldı. Yapılan denetimlerin kanunlara uygun olarak faaliyet gösteren bayileri memnun ettiğini belirten Av Bayii Bahri Kürşad Gözüyaşlı, “Türkiye, Güven, Huzur Uygulaması kapsamında yapılan denetimi olumlu karşılıyoruz. Ateşli silah ve patlayıcı maddelerin düzenli olarak yıl boyu konuyla ilgili görevli birimler tarafından yapılıyor ve yapılması da gerekiyor. Ülkemizin güveni ve huzuru için, hep birlikte çalışmamız ve kurallara uyulmasını sağlamalıyız. Kurallara uyulursa hiçbir sorun olmazö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denetimden detay görüntü

-Kayıtların incelenmesi

-Kontrol

-Av bayiinin konuşması Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)-

305.197 MB ====================================== Tokat'ta TOKİ heyecanı BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tokat'ta yapılan konutların kura çekiminde 436 kişi ev sahibi olma sevinci yaşadı. TOKİ tarafından Dedeli Mahallesi'nde yapılan alt gelir grubu 2+1 odalı 292, 3+1 odalı 144 adet konut için Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Çekiliş törenine çocuklarıyla ve bireysel olarak katılan adaylar büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. 2 bin 299 kişinin başvurduğu konutlar sahiplerini bulurken, salonu dolduran adaylar heyecan içinde adının okunmasını bekledi. Kurada adı okunanlar ev sahibi olmanın mutluluğuyla salondan ayrıldı. Kura çekimi hakkında bilgi veren TOKİ proje uzamanı Hüseyin Ayhan, "Bugün burada 436 konutun kuralarını çekiyoruz. 292 adeti emekli grubundan konutumuz. 144 adedi de orta gelir grubu dediğimiz 3+1 nitelikli konutlar. Burada emekli vatandaşlarımızdan toplam başvuru sayısı 1864 emeklimiz başvurdu. 3+1 nitelikli konut içinde toplam 435 başvuru yapıldı" dedi