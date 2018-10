DHA YURT BÜLTENİ 11

"Bugün 20 ülkeden fazla hepsi Türkçe konuşan yabancı yatırımcıyı odamızda ağırlıyoruz. Ana amaç buradaki girişimcilerimizi iş birliği yapıp ticari hacmin artırılması ticarette dil bazen engel olabiliyor. Burada Türkçe konuşan büyük yatırıcıları bölgemizde ağırlıyoruz. Bölgemizdeki iş insanlarına ticareti artırıp hem ihracatımızı artırmak hem de ithalat maliyelerimizi düşürmesi anlamında fayda sağlıyoruz. İnşallah tüm üyelerimiz bu ikili görüşmelerden kazanç sağlayacaktır. Burada oluşan ticari kazanç her şeyden önce memleketimiz için çok ciddi bir fayda oluşacaktır. Beklentimizin çok üstünde bir katılım oldu Çorlu iş dünyası girişimcileri bunu çok iyi değerlendirdi. Bu organizasyonda bir araya gelip görüşmelerine başladılar. Bunun sonuçlarını bizlerde takip edeceğiz. Her ülkenin kendi masası var, her sektörün kendi masası var. Hem görüşme yapıp hem de ürün tanıtımlarını yapmaktadırlar. Bölgemiz için ülkemiz için bu görüşmelerin hayırlısı olmasını temenni ediyorum."

Samsun'da cinayet şüphelisi yakalandı

SAMSUN'da dün akşam sokakta tartıştığı Aşkın Pank'ı bıçaklayarak öldüren E.T., polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için emniyete götürülen cinayet şüphelisi E.T., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Evimin camlarını kırdı ve kapıma tekme attı. Eşime tecavüz etmeye kalktı" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.T. ile Aşkın Pank, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, E.T., Pank'ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Aşkın Pank, bir süre güçlükle yürüdükten sonra sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pank, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Gürcistan uyruklu bir kadınla olay yerinden kaçtığı iddia edilen cinayet şüphelisi E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bugün öğle saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.T., Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli E.T., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namusumu korudum. Evimin camlarını kırdı ve kapıma tekme attı. Eşime tecavüz etmeye kalktı" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

