DHA YURT BÜLTENİ-11

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-

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Kemer'de vergide haksız kazanç operasyonu: 20 gözaltı (EK)

5)8'İNİN ODASINDA ARAMA YAPILACAK

emer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlamakta suçlanan belediye çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri yapılan şüphelilerden 12'si Merkez Polis Karakolu'na, 8'i ise odalarında arama yapılmak üzere Kemer Belediyesi'ne götürüldü.

BAŞKAN GÜL: BU İŞİN ARAŞTIRILMASINI BEN İSTEDİM

Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, aralarında daire müdürlerinin de bulunduğu 19 çalışan hakkında yapılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Kemer Belediyesi'nde bulunan makam odasında konuşan Başkan Gül, "29 Aralık 2017'de suç duyurusunda bulunarak bu işin araştırılmasını ben istedim. Bu aslında bir operasyon değil. Geçen yıl 9'uncu ayda, bir personelimiz bana sözlü olarak bir uyarı yaptı. Bir tane personelimiz de daha sonra yazılı dilekçeyle müracaat etti. Böyle bir çalışma yapıldığını, malum iki tane şahıs tarafından. Ben hemen belediyemizdeki icra müdürlüğümüze bakan arkadaşımızı görevlendirdim. Yaklaşık 15 gün kendisi bir çalışma yaptı. Bunun doğru olduğunu gördük. Böyle olunca da Kemer Belediye Başkanı olarak, bilindiği gibi belediye başkanlarının müfettiş atama yetkisi olduğu için ben de 3 arkadaşımızı müfettiş olarak başlarına da Başkan Yardımcımız Kemal Yüksel Beyi koyarak bir araştırma yaptırtırdık. Onların da tespitleriyle beraber 29 Aralık 2017'de Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'ADALET YERİNİ BULDUĞU İÇİN GAYET MUTLUYUM, HUZURLUYUM'

Bu olay ortaya çıkar çıkmaz iki kişinin 9'uncu ayda işlerine son verdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Gül, şunları kaydetti:

"Kemer Belediyesi ve Kemer Belediye Başkanı olarak bu konunun araştırılmasını ben istedim. Dilekçemiz de burada. Bu dilekçemizi ve araştırma sonuçlarımızı Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdik. Yaklaşık 1 yıldır bunun araştırması yapılıyordu. Biz emniyetimize ve savcılığımıza teşekkür ederiz. Kemer Belediyesi bugüne kadar bu konularda çok sınav vermiş ve hepsinden temiz şekilde çıkmıştır. Herkesin gözünün bizde olduğunu biliyoruz. Ama biz yapımız itibariyle bugüne kadar hiçbir pisliğe bulaşmadık ama ne mutludur ki bir belediye başkanı olarak, bir personelimizi şikayet edebiliyoruz. Bunu kendi içimizde de kapatmıyoruz, böyle bir ahlaksızlığı ne yaptık ne de yapanların yanında olduk. Kendi yüzlerine de söyledik. Zaten telefon kayıtları falan da var. Bana yazmış oldukları mesajlar da var. Hepsini savcılığa bildirdik. Emniyetimize ve Kemer Savcılığımıza teşekkür ediyorum. Kemer Belediye'mizde yaklaşık 850 kişi çalışıyor. İçimizde mutlaka çürükler de olacaktır. Bunların hepsini tanımamız, bilmemiz imkansız. 850 personeli belki sokakta görsem yarısını zor tanırım. Birleşmeyle birçok personelimiz geldi. Onun için böyle bir şikayetin üzerine inceleme yapılmaktadır. Zaten araştırması yapıldı. Bugün de arkadaşların ifadesini alacaklar. Adalet yerini bulduğu için gayet mutluyum, huzurluyum. En azından Kemer Belediyesi'nin, Türkiye'de örnek olduğu bir davranış yaptık. Kendi personelimizi şikayet edebilme öz güvenimizi gösterdik."